Российские оккупанты укрепляют силы на о. Змеиный, - Братчук
Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – ВЫСОКА. Рашисты укрепляют силы на о. Змеиный, – говорится в сообщении.
Кроме того, он сообщает, что во временно оккупированном Крыму на северо-западе появились С-400.
"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" – добавил Братчук.
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І не поставляють....
Все зміцнюеться в рашковскіх військах и т.п.
До чого нас готовлять???
У єрмака запитайте, в нього давно є план.
не думаю что нашим нечем ответит просто ждут когда весь колхоз соберется укрепится чтобы не тратить не время и боеприпасы понапрасну..а одним махом что то от наших что то само сдетонирует..
зовсім немає чим?
особливо тупим натяк не зрозумілий ))
Навезли ПВО ПРО и РСЗО , ракетные комплексы и вуаля воздушный коридор в пмр готов.
Получим противокарабельные ракеты и скала будет ,как "три тополя на плющихе",без прикрытия и логистики.
КОМЕНТАМИ - СТАРАЄТЬСЯ Ж ЛЮДИНА, ПОВАЖАТИ ТРЕБА.
Прокляття 2019 року для України продовжується