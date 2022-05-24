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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты укрепляют силы на о. Змеиный, - Братчук

зміїний

Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – ВЫСОКА. Рашисты укрепляют силы на о. Змеиный, – говорится в сообщении.

Кроме того, он сообщает, что во временно оккупированном Крыму на северо-западе появились С-400.

"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" – добавил Братчук.

Читайте: Враг пытается закрепиться на Змеином и перегруппировывает флот. К маневрам присоединился крейсер "Адмирал Макаров", - Братчук

Змеиный (180) Одесская область (3549) Братчук Сергей (105)


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Топ комментарии
+30
такое предчувствие что у Украины не осталось боеприпасов.
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24.05.2022 07:51
+22
якась дивна тенденція....
Все зміцнюеться в рашковскіх військах и т.п.
До чого нас готовлять???
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24.05.2022 08:11
+17
Байрактарів очевидно, вже немає жодного.
І не поставляють....
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24.05.2022 07:54
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такое предчувствие что у Украины не осталось боеприпасов.
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24.05.2022 07:51 Ответить
Байрактарів очевидно, вже немає жодного.
І не поставляють....
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24.05.2022 07:54 Ответить
Вчера к Румынии прибило разбитый байрактар. Это единственные пруфы про разбитый укр байрактар. Дюжины байрактаров сбивают только у коношенкова
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24.05.2022 08:14 Ответить
Їх не так багато було, на жаль... по одному,.. по одному... а поповнення?
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24.05.2022 08:27 Ответить
у головного рашенбрехунця у формі і українська авіація і ППО знищені у перші дні війни..
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24.05.2022 09:10 Ответить
Съемками пока подтверждено сбитие 8 Байрактаров, в т.ч. этот.
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24.05.2022 10:29 Ответить
Последний раз смотрел на oryx было 3. При том один из пруфов это был фейк из рашкиных пабликов вместо байрактара показали нос от ка52😆
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24.05.2022 12:47 Ответить
Зрадовате лично докладывают?
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24.05.2022 08:32 Ответить
а шо по одному їх вистрілювати?..снаряди хіба портити.. Вже вьє..ати так вьє..ати...так шоб земля, та скали гуділи
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24.05.2022 08:13 Ответить
Аэродромов точно не осталось. А они знаете ли нужны байрактару
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24.05.2022 08:15 Ответить
Байрактару нужен ровный участок дороги, которых тысячи.
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24.05.2022 08:17 Ответить
Еще при покупке турки говорили , что они требовательны к взлетно посадочной полосе. Например советские аэродромы собранные из плит не подходят.
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24.05.2022 12:50 Ответить
А з чого літаки взлітають?
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24.05.2022 08:30 Ответить
в літака таки більша дальність дії
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24.05.2022 08:39 Ответить
Самолет летит за тысячи км, барайктар не более 150 км. Еще глупые вопросы будут?
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24.05.2022 12:49 Ответить
Такое предчуствие что зрадовата, просто зрадовата.
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24.05.2022 08:33 Ответить
С острова Змеиный орки попадают в ад более прожаренными, чем с их лоханок:
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24.05.2022 07:52 Ответить
Генерала С.Кривоноса швидко в Генштаб.
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24.05.2022 07:56 Ответить
якась дивна тенденція....
Все зміцнюеться в рашковскіх військах и т.п.
До чого нас готовлять???
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24.05.2022 08:11 Ответить
До "міру где-то пасередінє"?
У єрмака запитайте, в нього давно є план.
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24.05.2022 08:16 Ответить
Час робить свою справу, в цьому випадку не добру. Коли ворога не вибивати, він закріплюється. Ніхто не дасть зеленому болоту здати Україну, машина війни заведена на повну потужність і до кінця.
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24.05.2022 08:21 Ответить
Для зеленої жаби ворог - це Україна та український народ!
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24.05.2022 09:09 Ответить
П.НХ,прокремлівська ************ САЮН !
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24.05.2022 09:11 Ответить
******* сидиш у фріців на шиї так сиди тихенько і сосальник не відкривай, про війну сикуха нам буде тут розповідати і як нам воювати!
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24.05.2022 09:43 Ответить
Щось Братчук на Аристовича став походити. Чи його Кім покусав?
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24.05.2022 08:17 Ответить
Пусть напакуют там побольше, чтобы наши снаряды окупались.
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24.05.2022 08:19 Ответить
так где там на острове том то и запихнуться не понимаю я кацапов в узкое горло лезут и лезут ..
не думаю что нашим нечем ответит просто ждут когда весь колхоз соберется укрепится чтобы не тратить не время и боеприпасы понапрасну..а одним махом что то от наших что то само сдетонирует..
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24.05.2022 08:43 Ответить
Що заважає випалити усе на острові залпом з "Смерча" чи "Точкой-У" з Одеської області?
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24.05.2022 08:31 Ответить
Карту купи...
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24.05.2022 08:40 Ответить
з картою усе нормально! 50-65 км в залежності від пункту обстрілу!

зовсім немає чим?
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24.05.2022 08:48 Ответить
Це у вас, в кацапії, досі паперовими картами користуються?
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24.05.2022 09:25 Ответить
пуйло себе там бункер строит ? с лифтом в райский ад ?
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24.05.2022 08:35 Ответить
Зачем это писать, если не ошибаюсь минимальное расстояние до него менее 40 км вроде и современной гаубицей можно достать которые мы получаем...
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24.05.2022 08:35 Ответить
52
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24.05.2022 08:49 Ответить
Не буду вдаваться в спор google говорит что 35 до побережья
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24.05.2022 09:09 Ответить
О, в коментарях фестиваль зрадовати
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24.05.2022 08:51 Ответить
Іди дивись марафон, де розповідають що 'всі критики є зрадниками'.
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24.05.2022 16:35 Ответить
Не подобаеться мені це хлопці... Фактично у режимі реального часу моніторю новини і складається таке враження, що у нас все набагато гірше, чим кажуть і таким чином нас готовлять до чогось, що українському народу буде неймовірно складно прийняти
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24.05.2022 08:54 Ответить
Какая разница к чему готовят? Не ведитесь на это, вот и все. Это уже не первый раз. Надо просто высказать свое отношение к подобным манипуляциям, что бы во власти поняли, что такое не пройдет.
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24.05.2022 09:09 Ответить
"Ой, не будіть Змієбаївку, ординці! Війна триває: дякую усім, хто про це не забув. Разом до Перемоги!" - додав Братчук.

особливо тупим натяк не зрозумілий ))
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24.05.2022 09:12 Ответить
Мне перестали нравится наши новости. Опять Зеленский вылупит глаза, как блюдца, и будет нудные проповеди читать с экрана. Арестович и Ким уже никому не помогают. Наши генералы не умеют воевать в чистом поле, когда нельзя через лес перерезать коммуникации.
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24.05.2022 09:19 Ответить
Пойди и расскажи ,как воевть в чистом поле.
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24.05.2022 14:02 Ответить
шо можно укреплять в открытом море на скале
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24.05.2022 09:57 Ответить
Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины…
Навезли ПВО ПРО и РСЗО , ракетные комплексы и вуаля воздушный коридор в пмр готов.
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24.05.2022 10:30 Ответить
Какой воздушный коридор,шо вы мелете.Навезли,да, навезут на скалу и получат Чернобаевку.
Получим противокарабельные ракеты и скала будет ,как "три тополя на плющихе",без прикрытия и логистики.
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24.05.2022 14:09 Ответить
Нескромный вопрос. А когда уже мы начнем укрепляться? Нам все шлют, шлют, резервы прибывают, прибывают, а укрепляются и потихонечку отжимают территорию только кацапы.
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24.05.2022 10:19 Ответить
зато в Пущу-Водицу трамвай пустили и метро в Харькове заработало..
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24.05.2022 10:25 Ответить
НЕ ЗАВЖАЙТЕ БОНЕВТІКУ ЗДАВАТИ ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ СВОЇМИ НЕДОРЕЧНИМИ
КОМЕНТАМИ - СТАРАЄТЬСЯ Ж ЛЮДИНА, ПОВАЖАТИ ТРЕБА.
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24.05.2022 11:41 Ответить
" враг пытается закрепиться на о Змеиный " .. а кто ему мешает ?? .. хреновое предчуствие , Одесса и Николаев , будет жарко .не дай Бог повторить судьбу Мариуполя !
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24.05.2022 10:31 Ответить
С какого ляду все на это смотрят?ведь тогда у козломорд появляется огромный шанс высадить десант и дойти до пнр ...а там начнется звиздец с новой стороны...
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24.05.2022 10:50 Ответить
С чего вы взяли,что эта скала даёт какие то шансы на десант?
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24.05.2022 14:13 Ответить
БонеВтік боїться щось робити - його заціпило, бо не дай Бог ліліпутін Азовців буде судити.
Прокляття 2019 року для України продовжується
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24.05.2022 11:39 Ответить
 
 