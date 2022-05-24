Российские оккупанты укрепляют силы на о. Змеиный, - Братчук

Рашисты укрепляют силы на острове Змеиный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь прошла без обстрелов. Угроза вражеских ракетных ударов – ВЫСОКА. Рашисты укрепляют силы на о. Змеиный, – говорится в сообщении.

Кроме того, он сообщает, что во временно оккупированном Крыму на северо-западе появились С-400.

"Ой, не будите Змеебаевку, ордынцы! Война продолжается: спасибо всем, кто об этом не забыл. Вместе к Победе!" – добавил Братчук.

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