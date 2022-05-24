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Російські окупанти зміцнюють сили на о. Зміїний, - Братчук
Рашисти зміцнюють сили на острові Зміїний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч пройшла без обстрілів. Загроза ворожих ракетних ударів - ВИСОКА. Рашисти зміцнюють сили на о. Зміїний, - йдеться в повідомленні.
Крім того, він повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку з'явилися С-400.
"Ой, не будіть Змієбаївку, ординці! Війна триває: дякую усім, хто про це не забув. Разом до Перемоги!" - додав Братчук.
Топ коментарі
+30 ibimatic
показати весь коментар24.05.2022 07:51
+22 ॐ Серж ॐ
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+17 Сергій Осадчий
показати весь коментар24.05.2022 07:54
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І не поставляють....
Все зміцнюеться в рашковскіх військах и т.п.
До чого нас готовлять???
У єрмака запитайте, в нього давно є план.
не думаю что нашим нечем ответит просто ждут когда весь колхоз соберется укрепится чтобы не тратить не время и боеприпасы понапрасну..а одним махом что то от наших что то само сдетонирует..
зовсім немає чим?
особливо тупим натяк не зрозумілий ))
Навезли ПВО ПРО и РСЗО , ракетные комплексы и вуаля воздушный коридор в пмр готов.
Получим противокарабельные ракеты и скала будет ,как "три тополя на плющихе",без прикрытия и логистики.
КОМЕНТАМИ - СТАРАЄТЬСЯ Ж ЛЮДИНА, ПОВАЖАТИ ТРЕБА.
Прокляття 2019 року для України продовжується