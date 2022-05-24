Російські окупанти зміцнюють сили на о. Зміїний, - Братчук

Рашисти зміцнюють сили на острові Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч пройшла без обстрілів. Загроза ворожих ракетних ударів - ВИСОКА. Рашисти зміцнюють сили на о. Зміїний, - йдеться в повідомленні.



Крім того, він повідомляє, що в тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку з'явилися С-400.



"Ой, не будіть Змієбаївку, ординці! Війна триває: дякую усім, хто про це не забув. Разом до Перемоги!" - додав Братчук.

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