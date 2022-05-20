Російські окупанти почали визнавати свої втрати на о. Зміїний, - Братчук

Лише зараз, коли в Росії ховають убитих моряків, окупанти почали підтверджувати втрати живої сили і техніки в районі острова Зміїний.

Про це повідомляє у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одесу та область у ніч проти 20 травня не обстрілювали. Але кораблі ЧФ продовжують блокувати порти Великої Одеси, блокуючи експорт зерна з України й створюють штучну продовольчу кризу у світі. Проблему можна вирішити одним шляхом – знищити ворожий флот", - зазначив Братчук.

За його словами, у Росії лише зараз, коли доводиться ховати загиблих, почали підтверджувати втрати живої сили і техніки в районі острова Зміїний.

На території регіону, зауважив речник ОВА, триває контрдиверсійна спецоперація, затриманих громадян перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Братчук також закликав одеситів дотримуватися заходів безпеки під час перебування на замінованих чорноморському узбережжі та одеських пляжах.

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