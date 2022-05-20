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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти почали визнавати свої втрати на о. Зміїний, - Братчук

зміїний

Лише зараз, коли в Росії ховають убитих моряків, окупанти почали підтверджувати втрати живої сили і техніки в районі острова Зміїний.

Про це повідомляє у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одесу та область у ніч проти 20 травня не обстрілювали. Але кораблі ЧФ продовжують блокувати порти Великої Одеси, блокуючи експорт зерна з України й створюють штучну продовольчу кризу у світі. Проблему можна вирішити одним шляхом – знищити ворожий флот", - зазначив Братчук.

За його словами, у Росії лише зараз, коли доводиться ховати загиблих, почали підтверджувати втрати живої сили і техніки в районі острова Зміїний.

На території регіону, зауважив речник ОВА, триває контрдиверсійна спецоперація, затриманих громадян перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Братчук також закликав одеситів дотримуватися заходів безпеки під час перебування на замінованих чорноморському узбережжі та одеських пляжах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія нічого не робитиме з Чорноморським флотом, поки не має комплексів ППО на острові Зміїний, - Денисенко

Автор: 

Зміїний (164) Одеська область (3181) Братчук (145)


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Топ коментарі
+35
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20.05.2022 10:14
+31
Я знову і знрову буду повторювати молодій, "неворовитій", брехливій команді Боневтіка - де ракетні комплекси "Нептун", які були здатні знищити всі ворожі кораблі з берега по всьоій площі Чорного і Азовського морів? Хто своїм піаром і бажанням залишитися на другий термін всі гроші закопав у дороги і поховав надію України захиститися від лютого ворога з моря? Тільки на білоруський і російський бітум команда боневтіка витратила більше коштів державного бюджету ніж на фінансування армії. А уявляєте, якби в нас було ще до два десятка ракетних комплексів "Ольха" та "Грім2", то хаба змогли б ворожі "іскандери" та інший металобрухт випускати ракети по Україні? Так, але дуже мало. десь 10% з того, що прилетіло, а через неділю і ті установки ворога були б знищені. Я написав, починайте барани 73% мечати, що то все не так і Володя найкращий бо тільки він не крав, як це робили 30 років до нього.... А накрав він більше на дорогах ніж всі разом за 30 років, це так, щоб ви знали.
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20.05.2022 10:19
+26
Скулять зелені барани, які ховаються по підвалам. А розбиратися потрібно зараз, а не після війни, бо ті хто здали південь України і два моря, які дозволили ворогу обстрілювати із захоплених територій Одесу, Миколаїв, Запорізьку і Дніпропетровську області не сидять, ми про них нічого не знаємо і ще скільки можуть принести горя, що мама не горюй. Чомусь у 2014-2015 роках сіра маса не чекала закінчення війни, а поливала брудом Верховного головнокомандувача з ранку і до ранку на телеканаоах 1+1, 112, Інтер, Україна, які сьогодені створили "єдині новини".
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20.05.2022 10:39
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змієбаївка
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20.05.2022 10:11 Відповісти
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20.05.2022 10:14 Відповісти
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20.05.2022 10:20 Відповісти
Я знову і знрову буду повторювати молодій, "неворовитій", брехливій команді Боневтіка - де ракетні комплекси "Нептун", які були здатні знищити всі ворожі кораблі з берега по всьоій площі Чорного і Азовського морів? Хто своїм піаром і бажанням залишитися на другий термін всі гроші закопав у дороги і поховав надію України захиститися від лютого ворога з моря? Тільки на білоруський і російський бітум команда боневтіка витратила більше коштів державного бюджету ніж на фінансування армії. А уявляєте, якби в нас було ще до два десятка ракетних комплексів "Ольха" та "Грім2", то хаба змогли б ворожі "іскандери" та інший металобрухт випускати ракети по Україні? Так, але дуже мало. десь 10% з того, що прилетіло, а через неділю і ті установки ворога були б знищені. Я написав, починайте барани 73% мечати, що то все не так і Володя найкращий бо тільки він не крав, як це робили 30 років до нього.... А накрав він більше на дорогах ніж всі разом за 30 років, це так, щоб ви знали.
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20.05.2022 10:19 Відповісти
Хватить скулить ! Сейчас уже поздно, будем разбираться после войны ис ракетами и с Крымом
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20.05.2022 10:23 Відповісти
А якщо вони прямо зараз продовжують шкодити? Треба мовчки чекати? Ні, такі речі не терплять зволікання, а під час війни тим більше.
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20.05.2022 10:32 Відповісти
Куй залізо поки гаряче, потім буде пізно.
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20.05.2022 10:32 Відповісти
Скулять зелені барани, які ховаються по підвалам. А розбиратися потрібно зараз, а не після війни, бо ті хто здали південь України і два моря, які дозволили ворогу обстрілювати із захоплених територій Одесу, Миколаїв, Запорізьку і Дніпропетровську області не сидять, ми про них нічого не знаємо і ще скільки можуть принести горя, що мама не горюй. Чомусь у 2014-2015 роках сіра маса не чекала закінчення війни, а поливала брудом Верховного головнокомандувача з ранку і до ранку на телеканаоах 1+1, 112, Інтер, Україна, які сьогодені створили "єдині новини".
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20.05.2022 10:39 Відповісти
Иван Пупкин, Анатолий не скулит, а возмущается. А скулить , по всей видимости, будешь ты, когда будем разбираться с предателями.
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20.05.2022 10:53 Відповісти
******* зелёную шоблу никогда не поздно и никогда не рано! Ты просто сиди на бутылке и помалкивай, чмо лишнехромосомное
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20.05.2022 11:49 Відповісти
Ракетна програма була не його, а порошенківська. Тому на ній не пропіаришся і боневтік її зарубав, та почав готувати Україну до здачі, катаючи асфальт для військ окупантів.
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20.05.2022 10:30 Відповісти
Чудєса?

Проривний указ Зеленського про Держоборонзамовлення - ракетну програму врятовано, створюється агентство з питань оборонної політики та фонд розвитку оборонпрому. Джерело:
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Ніяких чудес. Набрехав, як завжди.
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20.05.2022 11:26 Відповісти
Тл тебе шашечки или ехать? Сразу видно - зебаран тупой
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20.05.2022 12:04 Відповісти
а до чого тут Порошенко? Таку ситуацію створив Боневтік і його молода команда "ригів": татаров, демченко, подоляк, єлдак, портнов, шкарлет і приблукавшийся такий же як ці донецькі тільки з абхазії арахамія. Це ж вони три роки зривали оборонне замовлення, цеж вони заморозили всі ракетні програми, навіть не випустили жодного бронежилета і шолома і торгували з росіяєю вугіллям та електроенергаєю з Білорусі, закриваючи свої шахти і зупиняючи сонячні і вітрові електростанції. Державні підприємства, які до них давали мільярдні прибутки різко дали мільярдні збитки і це статистика державних органів і пусті кишені виборців, які їм повірили, бо ще до активної фази війни всі продукти зророжчпли вдвоє-вчетверо, бо друкування грошей не прибавляє продуктів в магазинах, це навіть знають учні 5-го класі в школі.
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20.05.2022 11:09 Відповісти
Ви площу Чорного моря уявляєте? Це більше ніж 2 млн.кв.км, 1150*580 км!За допомогою Нептуна, навіть контролюючи Крим ми і так би не до усіх його точок дістали, а без Криму, ми можемо контролювати не таку вже й велику його частку
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20.05.2022 11:29 Відповісти
Контролюючи "Нептунами" Севастополь можна перетворити москальські кораблі у флотилію бомжів, без постачання, ремонту, поповнення, бо в Новороссійську вони так бази флоту і не створили, так, тимчасову стоянку,тому власне припинення фінансування проекту "Нептун" , а також "Вільха" , "Сармат" можна розглядати тільки під кутом державної зради, здійсненної теперешнім керівництвом України.
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20.05.2022 13:30 Відповісти
Звичайно я уявляю площу Чорно моря і навіть Азовського і уявляю, що за 300 км. їх кораблі не здатні підходити до Одеси для висадки десанту і не блокувати порти. А що кацапи відпривуть під Турцію, щоб стріляти по нам? А що немає можливості с початком активної фази війни збільшити потужність ракети "Нептун"? Навіть уявляю, що всі курортні зони Азовського побережжя сьогодні перебувають в окупації і куди поїдуть люди відпочивати? Куди сільські громади, які раніше вирощували карторлю, огірки, помідори, капусту, редис, полуницю, малину, смородину, кавуни, дині та інше повезуть цим відпочиваючим? Хто сьогодні на ринках чекає якісні і дешеві херсонські дари степу? А хто чекає поповнення бюджету від сотні тисяч великих і маленьких домів відпочинку, санаторій, профілакторій? Хто із простих людей буде заробляти собі на прожиток взимку, поселяючи в своїх будинках і квартирах відпочиваючих на Азовському морі????
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20.05.2022 13:36 Відповісти
Ану розкажи нам коли відбулися остаточні випробування РК "Ґрім2? Скільки часу потрібно на виготовлення 1-ї ракети ?
До відома , штати запропонували виробнику "джавеленів" збільшити виробництво у двічи , з урахуванням потреб Украини , з 2100 до 4000 ракет на РІК !ЩЕ РАЗ ,В РІК!А виготовляти ракети "Ґарпуп","Нептун""Ґрім", чи "Петріот"- це не сік на заводі в пачички пакувати! Польща замовила та проплатила пару установок "Петріот" ще в 2018 році, а отримає аж в 2025 . Чому ?
Ти як кацапи , випробували на ПЕРШИХ випробуваннях ракету "сармат" , яка тільки злетіла , а ще не відомо скільки пролетить і куди попаде з чіпами від стіралок , а вже погрожують заходу ударами !
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20.05.2022 13:12 Відповісти
Попробую пану Юрію розповісти те, про що знаю з допомогою Гугла. Проект комплексу було розроблено 2013,випробування дослідного зразка системи «Грім» мали пройти ще взимку 2015 року, але через тяганину, не відбулося. Майже через рік, 5 серпня 2016 польський ресурс Defence-24, з посиланням на власні джерела, повідомив про заплановані на осінь 2016 перші випробування українського ракетного комплексу балістичних ракет тактичного радіуса дії. Повідомлялося, що замовником випробувань.1 грудня 2016 було опубліковане повідомлення про успішні запуски тактичних ракет «Грім» та та зенітних ракет «Дніпро» на полігоні на півдні України. 12 квітня 2017 генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс «Грім» перебуває на стадії остаточного доведення ракети.

17 травня 2017 в мережі вперше з'явилося фото самохідної пускової установки комплексу.За наявними даними, шасі виготовляє ХКБМ.

6 грудня 2017 року директор НВО «Павлоградський хімічний завод Шиман повідомив, що майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усього, що пов'язано із транспортуванням. ( у 2021 році пан Шиман вже давав покази в судах, бо не потрібно створювати якісь комплекси, які загрожують прасєї, так вирішала команда " нє варуючого", звичайно справа відкрита у 2019 році.).

2 січня 2018 року були опубліковані фото транспортно-пускової установки комплексу без маскувального чохла, а також фото випробувань двигуна ракети на стенді. В жовтні 2018 року на виставці «Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування демонстратора бойової частини, а також збирання конструкторського макету бойової ракети. 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок. В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. Ракета вражає цілі від 50 до 280 км. Низка джерел стверджує, що дальність у 280 км є формальним обмеженням для експортної версії ракети, а для потреб власної армії дальність стрільби комплексу може бути збільшена до 450-500 км і навіть більше. Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК «Іскандер». Оптимальним варіантом структурної побудови підрозділів, оснащених оперативно-тактичним ракетним комплексом «Грім», стали б батерії з 2-3 самохідних пускових установок і пересувного командного пункту…але у 2019 році нарід блисканув своїм розумом і дурістю, щоб поржати, вибрав Президентом людину «миру» і «доріг», а не якихось там «дощів» і «громів».
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20.05.2022 14:03 Відповісти
Ще скину інформацію про ракету "Нептун", про що написала військова ЗСУ і журналіст Тетяна Чорновол:

Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки
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20.05.2022 14:06 Відповісти
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20.05.2022 10:21 Відповісти
https://forbes.ua/ru/inside/v-epitsentri-prodavali-volonterski-bronezhileti-kompaniya-kazhe-shcho-ii-pidstaviv-postachalnik-shcho-vidbuvaetsya-i-do-chogo-tut-brodskiy-19052022-6106 https://forbes.ua/ru/inside/v-epitsentri-prodavali-volonterski-bronezhileti-kompaniya-kazhe-shcho-ii-pidstaviv-postachalnik-shcho-vidbuvaetsya-i-do-chogo-tut-brodskiy-19052022-6106

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20.05.2022 10:26 Відповісти
то це "свинарчуки" чи Вовині кнурчуки? Якттам бігус, не побачив цього неподобства, чи свою справу він вже зробив у 2019 році? Не повилазили його беньки ад до ланз і його паршивого рота, через які воно брехало тупому наріду?
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20.05.2022 10:43 Відповісти
Ну а як же без Герег обійтися, ніяк не можна, хто ще буде фінансувати стадо зелених овець.
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20.05.2022 13:33 Відповісти
це ті Гереги, що привозили у свою лавку маски і вакцину з Китаю, а Володя їх зустрічав, ніби це він попіклувався за нарід і купив за державні кошти?
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20.05.2022 14:24 Відповісти
почитать российские газеты, так они говоорят что никаких документов по поводу пленных не передавали, а значит, судя по их словам, пленных еще нет ... так что тогда получается, что вызнавать, факты? фото, надо забраться на остров Змеиный и это все сфотографировать и выложить в сеть, а то люди не верят.
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20.05.2022 10:28 Відповісти
Не читайте до обеда российские газеты (с)
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20.05.2022 10:36 Відповісти
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20.05.2022 10:31 Відповісти
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20.05.2022 12:15 Відповісти
Я знову і знрову буду повторювати молодій, "неворовитій", брехливій команді Боневтіка - де ракетні комплекси "Нептун", які були здатні знищити всі ворожі кораблі з берега по всьоій площі Чорного і Азовського морів? Хто своїм піаром і бажанням залишитися на другий термін всі гроші закопав у дороги і поховав надію України захиститися від лютого ворога з моря? Тільки на білоруський і російський бітум команда боневтіка витратила більше коштів державного бюджету ніж на фінансування армії. А уявляєте, якби в нас було ще до два десятка ракетних комплексів "Ольха" та "Грім2", то хаба змогли б ворожі "іскандери" та інший металобрухт випускати ракети по Україні? Так, але дуже мало. десь 10% з того, що прилетіло, а через неділю і ті установки ворога були б знищені. Я написав, починайте барани 73% мечати, що то все не так і Володя найкращий бо тільки він не крав, як це робили 30 років до нього.... А накрав він більше на дорогах ніж всі разом за 30 років, це так, щоб ви знали.
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20.05.2022 15:20 Відповісти
 
 