Российские оккупанты начали признавать свои потери на о. Змеиный, - Братчук

Лишь сейчас, когда в России хоронят убитых моряков, оккупанты начали подтверждать потери живой силы и техники в районе острова Змеиный.

Об этом сообщает в Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Одессу и область в ночь на 20 мая не обстреливали. Но корабли ЧФ продолжают блокировать порты Большой Одессы, блокируя экспорт зерна из Украины и создают искусственный продовольственный кризис в мире. Проблему можно решить одним путем - уничтожить вражеский флот", - отметил Братчук.

По его словам, в России только сейчас, когда приходится хоронить погибших, начали подтверждать потери живой силы и техники в районе острова Змеиный.

На территории региона, отметил спикер ОВА, продолжается контрдиверсионная спецоперация, задержанных граждан проверяют на причастность к диверсионно-разведывательным группам врага.

Братчук также призвал одесситов соблюдать меры безопасности во время пребывания на заминированных черноморском побережье и одесских пляжах.

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