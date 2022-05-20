Российские оккупанты начали признавать свои потери на о. Змеиный, - Братчук
Лишь сейчас, когда в России хоронят убитых моряков, оккупанты начали подтверждать потери живой силы и техники в районе острова Змеиный.
Об этом сообщает в Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Одессу и область в ночь на 20 мая не обстреливали. Но корабли ЧФ продолжают блокировать порты Большой Одессы, блокируя экспорт зерна из Украины и создают искусственный продовольственный кризис в мире. Проблему можно решить одним путем - уничтожить вражеский флот", - отметил Братчук.
По его словам, в России только сейчас, когда приходится хоронить погибших, начали подтверждать потери живой силы и техники в районе острова Змеиный.
На территории региона, отметил спикер ОВА, продолжается контрдиверсионная спецоперация, задержанных граждан проверяют на причастность к диверсионно-разведывательным группам врага.
Братчук также призвал одесситов соблюдать меры безопасности во время пребывания на заминированных черноморском побережье и одесских пляжах.
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Проривний указ Зеленського про Держоборонзамовлення - ракетну програму врятовано, створюється агентство з питань оборонної політики та фонд розвитку оборонпрому. Джерело:
До відома , штати запропонували виробнику "джавеленів" збільшити виробництво у двічи , з урахуванням потреб Украини , з 2100 до 4000 ракет на РІК !ЩЕ РАЗ ,В РІК!А виготовляти ракети "Ґарпуп","Нептун""Ґрім", чи "Петріот"- це не сік на заводі в пачички пакувати! Польща замовила та проплатила пару установок "Петріот" ще в 2018 році, а отримає аж в 2025 . Чому ?
Ти як кацапи , випробували на ПЕРШИХ випробуваннях ракету "сармат" , яка тільки злетіла , а ще не відомо скільки пролетить і куди попаде з чіпами від стіралок , а вже погрожують заходу ударами !
17 травня 2017 в мережі вперше з'явилося фото самохідної пускової установки комплексу.За наявними даними, шасі виготовляє ХКБМ.
6 грудня 2017 року директор НВО «Павлоградський хімічний завод Шиман повідомив, що майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усього, що пов'язано із транспортуванням. ( у 2021 році пан Шиман вже давав покази в судах, бо не потрібно створювати якісь комплекси, які загрожують прасєї, так вирішала команда " нє варуючого", звичайно справа відкрита у 2019 році.).
2 січня 2018 року були опубліковані фото транспортно-пускової установки комплексу без маскувального чохла, а також фото випробувань двигуна ракети на стенді. В жовтні 2018 року на виставці «Зброя та безпека 2018» Конструкторське бюро «Південне» показало демонстраційні ролики про польові випробування шасі бойової машини, випробування демонстратора бойової частини, а також збирання конструкторського макету бойової ракети. 19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок. В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року. Ракета вражає цілі від 50 до 280 км. Низка джерел стверджує, що дальність у 280 км є формальним обмеженням для експортної версії ракети, а для потреб власної армії дальність стрільби комплексу може бути збільшена до 450-500 км і навіть більше. Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК «Іскандер». Оптимальним варіантом структурної побудови підрозділів, оснащених оперативно-тактичним ракетним комплексом «Грім», стали б батерії з 2-3 самохідних пускових установок і пересувного командного пункту…але у 2019 році нарід блисканув своїм розумом і дурістю, щоб поржати, вибрав Президентом людину «миру» і «доріг», а не якихось там «дощів» і «громів».
Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.
«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки