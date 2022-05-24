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Новости Война
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Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен

удар,путін,ядерний

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что одной из целей военного вторжения России в Украину есть попытка стереть украинскую идентичность.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть войну Кремля против Украины, которая не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – написал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна, - глава Пентагона Остин

путин владимир (31224) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+40
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24.05.2022 08:29
+32
Не частью, а основной частью! Но главное сейчас наверное заняться Порошенко, да?! Что там с Северодонецком? Эти игрища для ЗЕбизян плохо закончатся!
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24.05.2022 08:30
+20
Путин хочет УКРАСТЬ украинскую историю . Чтобы в Украине жили кацапы и называли себя Русь .
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
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24.05.2022 08:38
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24.05.2022 08:29 Ответить
Не частью, а основной частью! Но главное сейчас наверное заняться Порошенко, да?! Что там с Северодонецком? Эти игрища для ЗЕбизян плохо закончатся!
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24.05.2022 08:30 Ответить
помотри как жители ивано франковска приветствуют беженцев Востока зайди в телеграмм и забей в поиск «‎Поет на яз ыке тех, кто убивает моих детей!»

прикининь детей у него воюющих ,нет однозначно ,на фронт идти не желает работать тоже не желает бухает и "воюет" со своими соотечествинниками
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24.05.2022 13:43 Ответить
Это его цель.
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24.05.2022 08:30 Ответить
🇺🇦Украіна була , Є і буде ,
а паРаша , то є дика орда мародерів і вбивць , які ніколи не були нацією
І не будуть в цивілізованому світі !!
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24.05.2022 08:30 Ответить
Гидрант уже устал от войны вот уж май на исходе а шашлыков обещаных нет-"Каждая война заканчивается дипломатией, и лишь она может привести к миру, считает украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187&notif_id=1653297598717344&notif_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
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24.05.2022 08:32 Ответить
с одним малюсеньким уточнение--а встреча и мир на чьих и инициативе кого и каких конкретно соглашений и с сохранением лица ***** и Зеленского......
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24.05.2022 08:36 Ответить
Кто б там шо не хотел, а украинцы всегда были и всегда будут. Кацапы здохнут, а ***** ждёт Гаага
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24.05.2022 08:36 Ответить
Це не частина, це головна мета. І не одного путіна,а всієї мокшанської орди, яка вже більше трьохсот років натягує на свою угрофінсько-ординську шкуру ідентичність Русі
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24.05.2022 08:37 Ответить
Путин хочет УКРАСТЬ украинскую историю . Чтобы в Украине жили кацапы и называли себя Русь .
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
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24.05.2022 08:38 Ответить
Потомки лесных мелких племен незаконно назвавших себя русскими хотят лишить нас своей истории.
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24.05.2022 08:41 Ответить
А вот допустим риторический вопрос - Нахера еврею украинская идентичность??

PS: Спасибо "мудрому наріду"!
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24.05.2022 08:41 Ответить
Гешефт удобней получать❗
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24.05.2022 08:45 Ответить
Саме вже слово "єврей" означає приналежність до русскава міра.
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24.05.2022 09:02 Ответить
та які вони євреї. вони такі самі євреї, як і українці. вони совкИ.
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24.05.2022 09:55 Ответить

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24.05.2022 08:43 Ответить
сунуця на Донбасі -- нема чим спинити
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24.05.2022 08:44 Ответить
Пишу что к июлю контрнаступление будет возможно. До июля новости так себе
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24.05.2022 08:48 Ответить
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24.05.2022 08:47 Ответить
Згоден із твоєю думкою на всі 100%
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24.05.2022 09:15 Ответить
Эти народы уже давно считают себя частью России.
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24.05.2022 09:36 Ответить
Ето тебе в методичке написали, кремлядский бот?
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24.05.2022 13:16 Ответить
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24.05.2022 11:02 Ответить
їх мало признати, їм треба допомогати захищатися. та ж Якутія, велика територія і дуже мало людей, нічого свого вони толком не мають, ні армії ні зброї
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24.05.2022 11:42 Ответить
Herman Aksom 🇺🇦
@eternalrailway
·
10 год
Дуже надихає, коли нам вже прямим текстом повідомляють, що після війни ми будемо знову жити в країні шкарлетів, татарових, ермаків, гетьманцевих і трухіних. Дуже надихає.
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24.05.2022 08:49 Ответить
Але президент про це не наважится сказати ,він себе вже таким великим відчув і жодного разу не назвав путіна вбивцею чи катом ,а росію нациською терористичною так званим утворенням мабуть все ще думає в очі путіну подивитись ,на жаль і жодним словом не обмиовився і про здачу Півня де рашисти пройшлись без будь якого супротиву ось такий в нас "найвеличніший"
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24.05.2022 08:50 Ответить
Вот Каддафи засунули в дупу зонт и лидер скончался. Так и с ****** надо поступить 🤣🤣
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24.05.2022 08:50 Ответить
Ну давайте і далі спостерігатйте та іпалами клацайте, поки ***** знищує Україну.
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24.05.2022 09:12 Ответить
ЫМПЕРАТАРУ МОСКАЛИИ нужно ТУПОЕ ПУШЕЧНОЕ МЯСО и ПОСЛУШНЫЕ РАБЫ ЫМПЕРИИ, свободные люди (ГРАЖДАНЕ) опасны для абсолютной власти царя и бояр (любой национальности), а украины свободны духом и не хотят быть рабами!
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24.05.2022 09:14 Ответить
Самое страшное, что орки сами ЛЮБЯТ И ХОТЯТ быть рабами еще по той причине, что не хотят брать ответственность за свою никчемную, в полном говне жизнь, если сами в говне, тогда веселее, когда и сосед в говне - не нужно прилагать усилия чтобы выбраться из него - замкнутый круг получается, из которого почти нет никакого выхода, а тут еще и верхушка создает невыносимые условия жизни(по причине, чтобы рабы думали только о выживании, а не о свободе), что на руку живущим в говне оркам - мол и так не дают и не дадут нормально жить, поэтому можно не напрягаться...
Мы как-то семьёй и соседями полепили зимой снеговиков и белого медведя большого. Так вот, есть те самые, с рабской психологией, которые проходя мимо снесли голову белому медведю...
А еще, часто, особенно в маршрутках слышится "шансон" - там тоже "советский союз" головного мозга, кстати, на одной из этих маршруток еще и большими буквами "АМУРЧАНИН" - так и веет совдепией и зековщиной, фу...
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24.05.2022 10:16 Ответить
Стерти українську ідентичність - це головна мета цієї тварини.
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24.05.2022 09:14 Ответить
Ну так менше триндите, визнайте рашку країною-терористом нарешті!
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24.05.2022 09:25 Ответить
Да что вы говорите?
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24.05.2022 09:38 Ответить
Я все время пишу , что ***** таким образом , воюет не только с Украиной , а и со семи странами где живут Украинцы и их потомки . А это Канада , США , Австралия , Германия , Южная Америка . Он все время говорит , что Украины не существовало , а как же эти люди которые живут за рубежом , и ихние пращуры переехали туда 100-150 лет назад и сохранили мову и идентичность . Поэтому и бить ***** нужно всем миром , он угрожает гражданам Запада
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24.05.2022 09:43 Ответить
. Ну так если народ опять проголосует за Зеленского и его шоблу , значит урок не пошел на пользу . Сейчас есть Пашинский , Черновил , Бутусов , тот же Залужный , Марченко . И не надо боятся генералов , у нас например много генералов в Кнесете . Ну посмотрим , что скажет народ , а может им понравилось , попадать в жопу , а потом героически преодолевать . Я тут выскажу крамольную мысль , думаю если бы Украина все восемь лет , возводила укреп районы , более активно занималась бы Армией и вооружениями . Создала бы реальную тер. оборону с оружием дома . Реализовала закон про кроткостволы , научила бы каждого гражданина и мужчин и женин владеть оружием , краткий курс , я думаю ***** бы не напал .
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24.05.2022 09:59 Ответить
А я думаю, что ты кацап и кремлебот. Потому что сейчас что-то рассказывать о том, что мы сами виноваты - це зрада. А москальскую идею восстановить совок никто и ничто не смогло бы остановить. Это единственное, что их скрепляет.
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24.05.2022 10:59 Ответить
Понад 350 років московити наполеглево і послідовно нищат українців та українство-мову,історію,культуру та релігію!!!))
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24.05.2022 10:00 Ответить
Ескалація булаби однозначно,але наслідки булиби меньш катастрофічними! Роки життя штовхають параноїдного шовініста на втілення його хворої мрії,знищення України,як держави і українців,як нації!!!))))
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24.05.2022 10:06 Ответить
Московити в черговий раз застасовують розпорошення ,депортацію,українців,як нації,як засіб асиміляції,знищення українців,як нації,паралельно триває процес мовної ,історичної та освітньої асиміляції!!!)))
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24.05.2022 10:17 Ответить
Йой , як важливо , що ці святі сокралні слова вимовив публічно й на прикінець не український політик , й навіть не політик колинього варшавського договору . Це для усіх нас настільки секрет полішененля , що зайвий раз це проговорювати в публічний простір вже набридло !

А ось й до заокеанії це нарпикінець дойшло це розуміння !

Тільки одна корекція залишилася - хіба справа в одному ***** ?
А що умовний Навальний буде іншу кінцеву ціль ставити , якщо не відмовиться остаточно від ідеї імперського устрою того , що вони називають Росією , а ми Московією ?!

Хіба якути чи буряти не крайще жили б , якщо були незалежні ?
Невже ж це свідомий вибір бурятів ?
Хіба війна в 10 років з Ічкерією була ініційованна диктатором ****** ? Чи може "демократом" Єльциним ?!
Й хіба московити вже не знищили чеченцский нарід , зломавши й схибивши їх генетичний код , якщо навіть зараз там вже нема кому воювати за Ічкерію . Їх просто физично знищили свого часу
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24.05.2022 11:09 Ответить
русскіє свою ідентичність вже втратили і не помітили навіть.
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24.05.2022 11:44 Ответить
А вона в них була? Уся їхня ідентичність- це відро настойки боярки.
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24.05.2022 13:24 Ответить
 
 