Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что одной из целей военного вторжения России в Украину есть попытка стереть украинскую идентичность.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть войну Кремля против Украины, которая не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – написал Блинкен.

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