Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что одной из целей военного вторжения России в Украину есть попытка стереть украинскую идентичность.
Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть войну Кремля против Украины, которая не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – написал Блинкен.
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прикининь детей у него воюющих ,нет однозначно ,на фронт идти не желает работать тоже не желает бухает и "воюет" со своими соотечествинниками
а паРаша , то є дика орда мародерів і вбивць , які ніколи не були нацією
І не будуть в цивілізованому світі !!
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187¬if_id=1653297598717344¬if_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.
"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
PS: Спасибо "мудрому наріду"!
@eternalrailway
·
10 год
Дуже надихає, коли нам вже прямим текстом повідомляють, що після війни ми будемо знову жити в країні шкарлетів, татарових, ермаків, гетьманцевих і трухіних. Дуже надихає.
Мы как-то семьёй и соседями полепили зимой снеговиков и белого медведя большого. Так вот, есть те самые, с рабской психологией, которые проходя мимо снесли голову белому медведю...
А еще, часто, особенно в маршрутках слышится "шансон" - там тоже "советский союз" головного мозга, кстати, на одной из этих маршруток еще и большими буквами "АМУРЧАНИН" - так и веет совдепией и зековщиной, фу...
А ось й до заокеанії це нарпикінець дойшло це розуміння !
Тільки одна корекція залишилася - хіба справа в одному ***** ?
А що умовний Навальний буде іншу кінцеву ціль ставити , якщо не відмовиться остаточно від ідеї імперського устрою того , що вони називають Росією , а ми Московією ?!
Хіба якути чи буряти не крайще жили б , якщо були незалежні ?
Невже ж це свідомий вибір бурятів ?
Хіба війна в 10 років з Ічкерією була ініційованна диктатором ****** ? Чи може "демократом" Єльциним ?!
Й хіба московити вже не знищили чеченцский нарід , зломавши й схибивши їх генетичний код , якщо навіть зараз там вже нема кому воювати за Ічкерію . Їх просто физично знищили свого часу