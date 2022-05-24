Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що однією з цілей військового вторгнення Росії в Україну є спроба стерти українську ідентичність.

Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", - написав Блінкен.

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