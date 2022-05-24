УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8332 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 026 46

Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, - Блінкен

удар,путін,ядерний

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що однією з цілей військового вторгнення Росії в Україну є спроба стерти українську ідентичність.

Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", - написав Блінкен.

Читайте також: Не розумію розмов про те, що Путіну треба зберегти обличчя, - Волкер

Автор: 

путін володимир (23772) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
показати весь коментар
24.05.2022 08:29
+32
Не частью, а основной частью! Но главное сейчас наверное заняться Порошенко, да?! Что там с Северодонецком? Эти игрища для ЗЕбизян плохо закончатся!
показати весь коментар
24.05.2022 08:30
+20
Путин хочет УКРАСТЬ украинскую историю . Чтобы в Украине жили кацапы и называли себя Русь .
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.05.2022 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.05.2022 08:29 Відповісти
Не частью, а основной частью! Но главное сейчас наверное заняться Порошенко, да?! Что там с Северодонецком? Эти игрища для ЗЕбизян плохо закончатся!
показати весь коментар
24.05.2022 08:30 Відповісти
помотри как жители ивано франковска приветствуют беженцев Востока зайди в телеграмм и забей в поиск «‎Поет на яз ыке тех, кто убивает моих детей!»

прикининь детей у него воюющих ,нет однозначно ,на фронт идти не желает работать тоже не желает бухает и "воюет" со своими соотечествинниками
показати весь коментар
24.05.2022 13:43 Відповісти
Это его цель.
показати весь коментар
24.05.2022 08:30 Відповісти
🇺🇦Украіна була , Є і буде ,
а паРаша , то є дика орда мародерів і вбивць , які ніколи не були нацією
І не будуть в цивілізованому світі !!
показати весь коментар
24.05.2022 08:30 Відповісти
Гидрант уже устал от войны вот уж май на исходе а шашлыков обещаных нет-"Каждая война заканчивается дипломатией, и лишь она может привести к миру, считает украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187&notif_id=1653297598717344&notif_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
показати весь коментар
24.05.2022 08:32 Відповісти
с одним малюсеньким уточнение--а встреча и мир на чьих и инициативе кого и каких конкретно соглашений и с сохранением лица ***** и Зеленского......
показати весь коментар
24.05.2022 08:36 Відповісти
Кто б там шо не хотел, а украинцы всегда были и всегда будут. Кацапы здохнут, а ***** ждёт Гаага
показати весь коментар
24.05.2022 08:36 Відповісти
Це не частина, це головна мета. І не одного путіна,а всієї мокшанської орди, яка вже більше трьохсот років натягує на свою угрофінсько-ординську шкуру ідентичність Русі
показати весь коментар
24.05.2022 08:37 Відповісти
Путин хочет УКРАСТЬ украинскую историю . Чтобы в Украине жили кацапы и называли себя Русь .
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.05.2022 08:38 Відповісти
Потомки лесных мелких племен незаконно назвавших себя русскими хотят лишить нас своей истории.
показати весь коментар
24.05.2022 08:41 Відповісти
А вот допустим риторический вопрос - Нахера еврею украинская идентичность??

PS: Спасибо "мудрому наріду"!
показати весь коментар
24.05.2022 08:41 Відповісти
Гешефт удобней получать❗
показати весь коментар
24.05.2022 08:45 Відповісти
Саме вже слово "єврей" означає приналежність до русскава міра.
показати весь коментар
24.05.2022 09:02 Відповісти
та які вони євреї. вони такі самі євреї, як і українці. вони совкИ.
показати весь коментар
24.05.2022 09:55 Відповісти

показати весь коментар
24.05.2022 08:43 Відповісти
сунуця на Донбасі -- нема чим спинити
показати весь коментар
24.05.2022 08:44 Відповісти
Пишу что к июлю контрнаступление будет возможно. До июля новости так себе
показати весь коментар
24.05.2022 08:48 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 08:47 Відповісти
Згоден із твоєю думкою на всі 100%
показати весь коментар
24.05.2022 09:15 Відповісти
Эти народы уже давно считают себя частью России.
показати весь коментар
24.05.2022 09:36 Відповісти
Ето тебе в методичке написали, кремлядский бот?
показати весь коментар
24.05.2022 13:16 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 11:02 Відповісти
їх мало признати, їм треба допомогати захищатися. та ж Якутія, велика територія і дуже мало людей, нічого свого вони толком не мають, ні армії ні зброї
показати весь коментар
24.05.2022 11:42 Відповісти
Herman Aksom 🇺🇦
@eternalrailway
·
10 год
Дуже надихає, коли нам вже прямим текстом повідомляють, що після війни ми будемо знову жити в країні шкарлетів, татарових, ермаків, гетьманцевих і трухіних. Дуже надихає.
показати весь коментар
24.05.2022 08:49 Відповісти
Але президент про це не наважится сказати ,він себе вже таким великим відчув і жодного разу не назвав путіна вбивцею чи катом ,а росію нациською терористичною так званим утворенням мабуть все ще думає в очі путіну подивитись ,на жаль і жодним словом не обмиовився і про здачу Півня де рашисти пройшлись без будь якого супротиву ось такий в нас "найвеличніший"
показати весь коментар
24.05.2022 08:50 Відповісти
Вот Каддафи засунули в дупу зонт и лидер скончался. Так и с ****** надо поступить 🤣🤣
показати весь коментар
24.05.2022 08:50 Відповісти
Ну давайте і далі спостерігатйте та іпалами клацайте, поки ***** знищує Україну.
показати весь коментар
24.05.2022 09:12 Відповісти
ЫМПЕРАТАРУ МОСКАЛИИ нужно ТУПОЕ ПУШЕЧНОЕ МЯСО и ПОСЛУШНЫЕ РАБЫ ЫМПЕРИИ, свободные люди (ГРАЖДАНЕ) опасны для абсолютной власти царя и бояр (любой национальности), а украины свободны духом и не хотят быть рабами!
показати весь коментар
24.05.2022 09:14 Відповісти
Самое страшное, что орки сами ЛЮБЯТ И ХОТЯТ быть рабами еще по той причине, что не хотят брать ответственность за свою никчемную, в полном говне жизнь, если сами в говне, тогда веселее, когда и сосед в говне - не нужно прилагать усилия чтобы выбраться из него - замкнутый круг получается, из которого почти нет никакого выхода, а тут еще и верхушка создает невыносимые условия жизни(по причине, чтобы рабы думали только о выживании, а не о свободе), что на руку живущим в говне оркам - мол и так не дают и не дадут нормально жить, поэтому можно не напрягаться...
Мы как-то семьёй и соседями полепили зимой снеговиков и белого медведя большого. Так вот, есть те самые, с рабской психологией, которые проходя мимо снесли голову белому медведю...
А еще, часто, особенно в маршрутках слышится "шансон" - там тоже "советский союз" головного мозга, кстати, на одной из этих маршруток еще и большими буквами "АМУРЧАНИН" - так и веет совдепией и зековщиной, фу...
показати весь коментар
24.05.2022 10:16 Відповісти
Стерти українську ідентичність - це головна мета цієї тварини.
показати весь коментар
24.05.2022 09:14 Відповісти
Ну так менше триндите, визнайте рашку країною-терористом нарешті!
показати весь коментар
24.05.2022 09:25 Відповісти
Да что вы говорите?
показати весь коментар
24.05.2022 09:38 Відповісти
Я все время пишу , что ***** таким образом , воюет не только с Украиной , а и со семи странами где живут Украинцы и их потомки . А это Канада , США , Австралия , Германия , Южная Америка . Он все время говорит , что Украины не существовало , а как же эти люди которые живут за рубежом , и ихние пращуры переехали туда 100-150 лет назад и сохранили мову и идентичность . Поэтому и бить ***** нужно всем миром , он угрожает гражданам Запада
показати весь коментар
24.05.2022 09:43 Відповісти
. Ну так если народ опять проголосует за Зеленского и его шоблу , значит урок не пошел на пользу . Сейчас есть Пашинский , Черновил , Бутусов , тот же Залужный , Марченко . И не надо боятся генералов , у нас например много генералов в Кнесете . Ну посмотрим , что скажет народ , а может им понравилось , попадать в жопу , а потом героически преодолевать . Я тут выскажу крамольную мысль , думаю если бы Украина все восемь лет , возводила укреп районы , более активно занималась бы Армией и вооружениями . Создала бы реальную тер. оборону с оружием дома . Реализовала закон про кроткостволы , научила бы каждого гражданина и мужчин и женин владеть оружием , краткий курс , я думаю ***** бы не напал .
показати весь коментар
24.05.2022 09:59 Відповісти
А я думаю, что ты кацап и кремлебот. Потому что сейчас что-то рассказывать о том, что мы сами виноваты - це зрада. А москальскую идею восстановить совок никто и ничто не смогло бы остановить. Это единственное, что их скрепляет.
показати весь коментар
24.05.2022 10:59 Відповісти
Понад 350 років московити наполеглево і послідовно нищат українців та українство-мову,історію,культуру та релігію!!!))
показати весь коментар
24.05.2022 10:00 Відповісти
Ескалація булаби однозначно,але наслідки булиби меньш катастрофічними! Роки життя штовхають параноїдного шовініста на втілення його хворої мрії,знищення України,як держави і українців,як нації!!!))))
показати весь коментар
24.05.2022 10:06 Відповісти
Московити в черговий раз застасовують розпорошення ,депортацію,українців,як нації,як засіб асиміляції,знищення українців,як нації,паралельно триває процес мовної ,історичної та освітньої асиміляції!!!)))
показати весь коментар
24.05.2022 10:17 Відповісти
Йой , як важливо , що ці святі сокралні слова вимовив публічно й на прикінець не український політик , й навіть не політик колинього варшавського договору . Це для усіх нас настільки секрет полішененля , що зайвий раз це проговорювати в публічний простір вже набридло !

А ось й до заокеанії це нарпикінець дойшло це розуміння !

Тільки одна корекція залишилася - хіба справа в одному ***** ?
А що умовний Навальний буде іншу кінцеву ціль ставити , якщо не відмовиться остаточно від ідеї імперського устрою того , що вони називають Росією , а ми Московією ?!

Хіба якути чи буряти не крайще жили б , якщо були незалежні ?
Невже ж це свідомий вибір бурятів ?
Хіба війна в 10 років з Ічкерією була ініційованна диктатором ****** ? Чи може "демократом" Єльциним ?!
Й хіба московити вже не знищили чеченцский нарід , зломавши й схибивши їх генетичний код , якщо навіть зараз там вже нема кому воювати за Ічкерію . Їх просто физично знищили свого часу
показати весь коментар
24.05.2022 11:09 Відповісти
русскіє свою ідентичність вже втратили і не помітили навіть.
показати весь коментар
24.05.2022 11:44 Відповісти
А вона в них була? Уся їхня ідентичність- це відро настойки боярки.
показати весь коментар
24.05.2022 13:24 Відповісти
 
 