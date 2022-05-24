Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що однією з цілей військового вторгнення Росії в Україну є спроба стерти українську ідентичність.
Про це він зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", - написав Блінкен.
Топ коментарі
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прикининь детей у него воюющих ,нет однозначно ,на фронт идти не желает работать тоже не желает бухает и "воюет" со своими соотечествинниками
а паРаша , то є дика орда мародерів і вбивць , які ніколи не були нацією
І не будуть в цивілізованому світі !!
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в том случае, если будет обсуждаться прекращение войны. Об этом в понедельник, 23 мая, он https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=388091866581187¬if_id=1653297598717344¬if_t=live_video_explicit сказал во время разговора в Украинском доме в Давосе в формате вопросы - ответы.
"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если мы говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.
бо какая история у мокшанских болот ? Какая история , как из великой Киевской Руси выгнали проворовавшегося Юрия Долгорукого и он пошёл на мокшанские болота жить 🤣🤣🤣
PS: Спасибо "мудрому наріду"!
@eternalrailway
·
10 год
Дуже надихає, коли нам вже прямим текстом повідомляють, що після війни ми будемо знову жити в країні шкарлетів, татарових, ермаків, гетьманцевих і трухіних. Дуже надихає.
Мы как-то семьёй и соседями полепили зимой снеговиков и белого медведя большого. Так вот, есть те самые, с рабской психологией, которые проходя мимо снесли голову белому медведю...
А еще, часто, особенно в маршрутках слышится "шансон" - там тоже "советский союз" головного мозга, кстати, на одной из этих маршруток еще и большими буквами "АМУРЧАНИН" - так и веет совдепией и зековщиной, фу...
А ось й до заокеанії це нарпикінець дойшло це розуміння !
Тільки одна корекція залишилася - хіба справа в одному ***** ?
А що умовний Навальний буде іншу кінцеву ціль ставити , якщо не відмовиться остаточно від ідеї імперського устрою того , що вони називають Росією , а ми Московією ?!
Хіба якути чи буряти не крайще жили б , якщо були незалежні ?
Невже ж це свідомий вибір бурятів ?
Хіба війна в 10 років з Ічкерією була ініційованна диктатором ****** ? Чи може "демократом" Єльциним ?!
Й хіба московити вже не знищили чеченцский нарід , зломавши й схибивши їх генетичний код , якщо навіть зараз там вже нема кому воювати за Ічкерію . Їх просто физично знищили свого часу