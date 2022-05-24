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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не розумію розмов про те, що Путіну треба зберегти обличчя, - Волкер

волкер

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну позбавило російського президента можливості "зберегти обличчя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі телеканалу СВС висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Я не розумію навіть логіки розмов про те, що Путіну треба зберегти лице. Це - неспровокована агресія проти сусідньої країни. Її необхідно припинити та повернути назад. Зберегти обличчя неможливо", - сказав Волкер.

Він наголосив, що "головний злочин - це агресія і вона має припинитися".

Волкер також закликав країни НАТО переглянути багаторічне небажання приймати до своїх лав Україну. "Якщо найпотужніші нейтральні країни із сильними арміями вирішують, що залишатися нейтральними - небезпечно, думаю, слід обернутися й переглянути питання членства України в НАТО, щойно ця війна припиниться", - зазначив дипломат, коментуючи наміри Швеції та Фінляндії стати повноправними членами Альянсу.

Волкер додав, що дії Росії, ймовірно, спонукатимуть шукати членства в НАТО й інші країни, які роками перебували у "сірій зоні", зокрема Молдову та Грузію.

Читайте: Малоймовірно, що Росія покращила свої військові спроможності за останні 2-3 тижні, - Волкер

Автор: 

путін володимир (23772) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+33
Волкер всё правильно сказал. Украина должна быть в НАТО независимо от реакции на это не сбережённого рыла Куйла. А те, кто говорит о "нейтральном статусе" Украины должны идти на куй вслед за сруським военным кораблём.
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24.05.2022 08:04
+29
Медленно выползает из-под асфальта, под которым так и остались Гром и Верба.
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24.05.2022 08:06
+19
Не досить розмов про німців з французами, ой не досить - це я вам кажу як порохобот.
Україна має багато чим відповісти - наприклад тим що стримує орду ціною надзусиль і тисячами загиблих.
Не в останню чергу цю орду профінансували меркелі і макрони. Коли їм кричали (і Україна і Польща і США) з усіх прасок що не будуйте тих північних потоків - це економічна зброя, усе це ігнорилось. Коли меркельша закривала вугільні станції і АЕС (і примушувала інші країни це робити) і додатково дозволяючи газпрому купувати газосховища, влазити в європейські газові мережі - навіть наша тупа і корумпована влада до такого ідіотизму не доходила.
Допомога про яку ви пишете - це не допомога, це самопорятунок самої Європи, це вони так себе рятують від тих про.бів які вони наробили за 30 років. Рятують себе нашими руками. Не треба це описувати як благодійний внесок - це дуже скромна оплата з той подвиг який робить українська нація на благо Європи.

До речі німечинна окрім гранатометів нічого іншого зі зброї так і не надала.
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24.05.2022 08:59
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Не розумію,де HIMMARS
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24.05.2022 07:54 Відповісти
И все остальное❓
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24.05.2022 07:56 Відповісти
Медленно выползает из-под асфальта, под которым так и остались Гром и Верба.
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24.05.2022 08:06 Відповісти
Тільки зрадник може вести такі розмови !
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24.05.2022 07:55 Відповісти
Пісня про лице
https://www.youtube.com/watch?v=iQGHsYaBGuc https://www.youtube.com/watch?v=iQGHsYaBGuc

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24.05.2022 07:59 Відповісти
Ну всяким макаронам и шольцам не привыкать, они сильнее зависят от российского газа чем США. Вот и пытаются сохранить путину лицо.
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24.05.2022 08:02 Відповісти
Макрон має проблеми з партією вибори то виграв а авторитет втратив. Німець також має проблеми. Не приписуйте їм те чого вони не говорили і не потрібно маніпуляцією про газ махати. Звідки Україна отримує газ? Досить розмов про Європу, вона дає гроші,зброю,навчає і допомагає. Чим ви можете відповісти? Асфальт, зе з його ідеєю здачі України, чи СБУ, який законності порушив. З такими "друзями" і ворога не треба,самі
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24.05.2022 08:09 Відповісти
Не досить розмов про німців з французами, ой не досить - це я вам кажу як порохобот.
Україна має багато чим відповісти - наприклад тим що стримує орду ціною надзусиль і тисячами загиблих.
Не в останню чергу цю орду профінансували меркелі і макрони. Коли їм кричали (і Україна і Польща і США) з усіх прасок що не будуйте тих північних потоків - це економічна зброя, усе це ігнорилось. Коли меркельша закривала вугільні станції і АЕС (і примушувала інші країни це робити) і додатково дозволяючи газпрому купувати газосховища, влазити в європейські газові мережі - навіть наша тупа і корумпована влада до такого ідіотизму не доходила.
Допомога про яку ви пишете - це не допомога, це самопорятунок самої Європи, це вони так себе рятують від тих про.бів які вони наробили за 30 років. Рятують себе нашими руками. Не треба це описувати як благодійний внесок - це дуже скромна оплата з той подвиг який робить українська нація на благо Європи.

До речі німечинна окрім гранатометів нічого іншого зі зброї так і не надала.
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24.05.2022 08:59 Відповісти
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24.05.2022 11:19 Відповісти
Пані, німці в квітні пообіцяли Гепарди, а нададуть аж в липні. І то, не всі. Це як називається? Хіба це не затягування часу? Так, вони то надають нам ПТРК, ПЗРК, стрілецьку зброю, набої і засоби захисту. Та нам конче необхідна важка бронетехніка. Особливо САУ далекобійні.
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24.05.2022 10:20 Відповісти
Проблема в тому, що Франція і Німеччина цілком спокійно підтримували російське вторгнення цілі 8 років і намагалися примусити Україну капітулювати і бути повністю окупованою російськими варварами, паралельно вливаючи в росію мільярди євро і поставляючи туди технологію для озброєнь - і саме тому вони нам зараз, як мінімум, винні не жувати власні хробаки.

Бо якби не було деструктивних дій французів і німців - їм би і не довелось би нам нічого давати зараз. Не було б повномасштабної війни.
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24.05.2022 10:33 Відповісти
Эти терпилоиды будут покупать даже если роися на них лично нападёт
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24.05.2022 08:12 Відповісти
Обличчя путіна вийшло з України коли Європа карикатуру путіна напечатала. Було на Фейсі, як підтримка українцям, але сценаристи 95 використали в своїх цілях. Як і перли зе,що не можна вернути окуповані землі силою. Як на мене,то іде війна з 24 лютого. Інакше хлопець просто зрадник, а не президент. І про замахи...розділення парламента для прийняття сумнівних постанов якось заставляє задуматися. Навіть при живому вони це використають для здачі України. Дав Бог такого невтікача, краще дав би президента. Тримайтесь
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24.05.2022 08:04 Відповісти
Дав Бог корисних ідіотів. Аж 73%.
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24.05.2022 08:51 Відповісти
Війна йде вже 8 років поспіль - з 2014-го року. Тому були моменти коли неможливо було повернути окуповані землі силою і саме тому й були Мінськ-1, Мінськ-2. Зараз ситуація змінилася повністю. Тому і вирішили повертати свої території військовим шляхом. І сподіваюсь, що не буде ані Мінська-3, ані Стамбулу-1.
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24.05.2022 11:47 Відповісти
Волкер всё правильно сказал. Украина должна быть в НАТО независимо от реакции на это не сбережённого рыла Куйла. А те, кто говорит о "нейтральном статусе" Украины должны идти на куй вслед за сруським военным кораблём.
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24.05.2022 08:04 Відповісти
"зачем Украине НАТО" - перераховує країни НАТО
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24.05.2022 10:35 Відповісти
Зачем надо мини-НАТО, когда есть просто НАТО?
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24.05.2022 11:22 Відповісти
"Зачем Прибалтике НАТО" - возмущается живущий в Эстонии совок, "Я и без НАТО здесь отлично живу".. Ну, что ему ответить? Практически 100% эстоноязычного населения были за вступление страны в НАТО как гарант безопасности страны, всё-же 30 стран с миллиардным населением и современной миллионной армией, попробуй теперь кто сунется, восточный сосед не раз угрожал "аннексировать," под предлогом "собирания русских земель".. А иноязычные граждане с совковым мышлением этого до сих пор не понимают..
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24.05.2022 11:29 Відповісти
Как они уже все достали с ботоксной мордой путина, оближите ему зад еще . вам же всё равно что лизать , зад такой же как и лицо , гладенький.
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24.05.2022 08:05 Відповісти
- На кого я стал похож. Я же потерял своё лицо!
- Его надо иметь. (с)
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24.05.2022 08:07 Відповісти
Єго надо імєть по кругу безостановачна
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24.05.2022 09:39 Відповісти
Хочуть зберегти є@ало х..лу - значить співучасники масових вбивств і катувань!
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24.05.2022 08:11 Відповісти
... "співучасники масових вбивств і катувань", де, в Україні? не в їх же країнах, а Україна то таке і "на заклание" її можна віддати. Головне не розгнівати тупіна і не принижувати росіян.
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24.05.2022 08:22 Відповісти
Как только пошёл провал на фронтах и появилась угроза взятия Северодонецка, так сразу занялись Порошенко чтобы переключить повестку! ЗЕбилы доиграются!
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24.05.2022 08:13 Відповісти
твого Зеленського ніхто не чіпав три місяці, доки не почалась оця хуіта з "ордєном за оборону Ужгорода" у Тищенка, членом комітету з післявоєнного відновлення Мецгером, "групою ЄРМАКА-Макфолла", спільником офіційного агента ФСБ Сівковича Гетьманцевим і тепер із заїзженою шарманкою про Порошенка, яку знову запустив Баканов, який, нагадую, втік з України на 2 місяці, цілий голова СБУ тікав з країни, який, нагадую, мав своїм заступником генерала СБУ Наумова, який 23.02 передав росіянам план оборони Херсону і втік на росію.

Чи ти думаєш ми забули здачу Херсону другою людиною в СБУ і відсутністю в СБУ першої?

Просто ми три місяці мовчали, бо треба ж єдність, а тепер, коли Зеленський схоже забув, що в нас війна і взявся за старе - мовчати важко.
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24.05.2022 10:41 Відповісти
твого Зеленського ніхто не чіпав три місяці

Та невже? Навіть ходити нікуди не треба. Достатньо навмання відкрити будь яку статтю за будь який час на ЦН, та почитати до неї коментарі на форумі. Навіть якщо вона зовсім нейтральна буде і не буде мати стосунку до влади, все одно декілька перших коментарів будуть про Зе і те який він нікчема, а 73% українців придурки що його обрали.
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24.05.2022 11:54 Відповісти
Морду ліца цієї криси зберегти вже неможливо, після Грузії і України.
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24.05.2022 08:15 Відповісти
Почему никто не ломал голову над тем, как сберечь лицо Чикатилу ?
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24.05.2022 08:15 Відповісти
Йому берегли лице. До суду.
Суд над ху@лом малоймовірний, то й старатись нема чого.
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24.05.2022 08:26 Відповісти
Україна могла б засудити путіна заочно. Щоб було.
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24.05.2022 08:29 Відповісти
Судити потрібно увесь запаребрік гамузом.
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24.05.2022 08:53 Відповісти
Теперь после каждого сочного удара надо переспрашивать: как там лицо
кремлёвского педофила ? Не сильно распухло ? Улыбка радостная ?
После потопления флагмана "Москва" морщин не прибавилось ?
Зубы не сильно скалятся, как в поговорке "На кутні засмієшся" ?
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24.05.2022 08:26 Відповісти
Как будут тогда все наказаны,если ему
лицо сберечь надо?
Или всё освобождать и всех наказывать отменяется
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24.05.2022 08:32 Відповісти
Путлеру зараз треба задницю берегти! Якщо, звичайно, західні країни не вирішать спустити все на тормозах. Але ні! Карфаген, нарешті, повинен бути знищений...
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24.05.2022 08:36 Відповісти
Там уже лица нету. Один ботокс. Если шо, то новый закачают
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24.05.2022 08:42 Відповісти
Пусть ему лицо в морге пытаются сохранить.
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24.05.2022 08:43 Відповісти
путіну треба розбити обличчя а не зберегти
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24.05.2022 09:11 Відповісти
А чого він про свою морду не дбав?
Що решта світу має піклуватись про його репутацію і заплющувати очі на злочини ?
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24.05.2022 09:21 Відповісти
Морда лица...это когда чЛенин лежит в мавзолее и хрюкает : путлер капут...рабZeя..всемирная помойка...
Кстати при чЛенине национальности рюсский не было...были ...вяликороссы до 1932 г.
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24.05.2022 09:27 Відповісти
Сэр, речь на про то лицо!
Не сохранение лица перед цивилизованным миром, а сохранение лица перед зрителями его зомбоящика, вот про что речь!
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24.05.2022 09:41 Відповісти
Пускай лучше эти "зрители" сохранят его у себя в памяти "молодым и красивым". Могут даже былины и легенды о нём слагать.
А всем остальным он и нах не упал.
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24.05.2022 10:52 Відповісти
***** нужно отрубить голову а не сохранить лицо
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24.05.2022 09:41 Відповісти
Ми так само не розуміємо, пане Курте.
Просимо вас якнайпопулярніше пояснити згубну хибність такого підходу всім нєпанімаєщім особинам, в тому числі нашим зєбєням, якими ніндзя-чебурашками вони б зараз не намагалися виглядати назовні.
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24.05.2022 09:50 Відповісти
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24.05.2022 10:05 Відповісти
Забальзамують і таким чином збережуть обличчя. Чи й не проблема)
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24.05.2022 10:22 Відповісти
Для чего сохранять ботоксное рыло? Для гильотины? Сохранить то его можно, для истории, но только в банке с формалином!
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24.05.2022 10:35 Відповісти
макарон французский корефан окурка,кто подохнет первый,если пуйло завернётся в ящик №1 первым то макарон повесится сам.Туды яму и дорога.
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24.05.2022 10:43 Відповісти
"Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это - неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее необходимо прекратить и повернуть назад. Сохранить лицо невозможно", - сказал Волкер".

А "лидерам политикума" Франции, Германии, Италии это просто жизненно необходимо. Старая, добрая, негласная традиция, которая сложилась ещё в 70-е - 80-е года прошлого века, принципы которой "пересмотру не подлежат". Рука руку моет, и преференции идут.
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24.05.2022 10:47 Відповісти
О каком ЛИЦЕ может идти речь у бункерной Крысы и кровавого Упыря? Эта мерзкая харя должна однозначно сдохнуть!
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24.05.2022 11:52 Відповісти
 
 