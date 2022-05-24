Не розумію розмов про те, що Путіну треба зберегти обличчя, - Волкер

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну позбавило російського президента можливості "зберегти обличчя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі телеканалу СВС висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

"Я не розумію навіть логіки розмов про те, що Путіну треба зберегти лице. Це - неспровокована агресія проти сусідньої країни. Її необхідно припинити та повернути назад. Зберегти обличчя неможливо", - сказав Волкер.

Він наголосив, що "головний злочин - це агресія і вона має припинитися".

Волкер також закликав країни НАТО переглянути багаторічне небажання приймати до своїх лав Україну. "Якщо найпотужніші нейтральні країни із сильними арміями вирішують, що залишатися нейтральними - небезпечно, думаю, слід обернутися й переглянути питання членства України в НАТО, щойно ця війна припиниться", - зазначив дипломат, коментуючи наміри Швеції та Фінляндії стати повноправними членами Альянсу.

Волкер додав, що дії Росії, ймовірно, спонукатимуть шукати членства в НАТО й інші країни, які роками перебували у "сірій зоні", зокрема Молдову та Грузію.

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