Не розумію розмов про те, що Путіну треба зберегти обличчя, - Волкер
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну позбавило російського президента можливості "зберегти обличчя".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі телеканалу СВС висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
"Я не розумію навіть логіки розмов про те, що Путіну треба зберегти лице. Це - неспровокована агресія проти сусідньої країни. Її необхідно припинити та повернути назад. Зберегти обличчя неможливо", - сказав Волкер.
Він наголосив, що "головний злочин - це агресія і вона має припинитися".
Волкер також закликав країни НАТО переглянути багаторічне небажання приймати до своїх лав Україну. "Якщо найпотужніші нейтральні країни із сильними арміями вирішують, що залишатися нейтральними - небезпечно, думаю, слід обернутися й переглянути питання членства України в НАТО, щойно ця війна припиниться", - зазначив дипломат, коментуючи наміри Швеції та Фінляндії стати повноправними членами Альянсу.
Волкер додав, що дії Росії, ймовірно, спонукатимуть шукати членства в НАТО й інші країни, які роками перебували у "сірій зоні", зокрема Молдову та Грузію.
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Україна має багато чим відповісти - наприклад тим що стримує орду ціною надзусиль і тисячами загиблих.
Не в останню чергу цю орду профінансували меркелі і макрони. Коли їм кричали (і Україна і Польща і США) з усіх прасок що не будуйте тих північних потоків - це економічна зброя, усе це ігнорилось. Коли меркельша закривала вугільні станції і АЕС (і примушувала інші країни це робити) і додатково дозволяючи газпрому купувати газосховища, влазити в європейські газові мережі - навіть наша тупа і корумпована влада до такого ідіотизму не доходила.
Допомога про яку ви пишете - це не допомога, це самопорятунок самої Європи, це вони так себе рятують від тих про.бів які вони наробили за 30 років. Рятують себе нашими руками. Не треба це описувати як благодійний внесок - це дуже скромна оплата з той подвиг який робить українська нація на благо Європи.
До речі німечинна окрім гранатометів нічого іншого зі зброї так і не надала.
Бо якби не було деструктивних дій французів і німців - їм би і не довелось би нам нічого давати зараз. Не було б повномасштабної війни.
- Его надо иметь. (с)
Чи ти думаєш ми забули здачу Херсону другою людиною в СБУ і відсутністю в СБУ першої?
Просто ми три місяці мовчали, бо треба ж єдність, а тепер, коли Зеленський схоже забув, що в нас війна і взявся за старе - мовчати важко.
Та невже? Навіть ходити нікуди не треба. Достатньо навмання відкрити будь яку статтю за будь який час на ЦН, та почитати до неї коментарі на форумі. Навіть якщо вона зовсім нейтральна буде і не буде мати стосунку до влади, все одно декілька перших коментарів будуть про Зе і те який він нікчема, а 73% українців придурки що його обрали.
Суд над ху@лом малоймовірний, то й старатись нема чого.
кремлёвского педофила ? Не сильно распухло ? Улыбка радостная ?
После потопления флагмана "Москва" морщин не прибавилось ?
Зубы не сильно скалятся, как в поговорке "На кутні засмієшся" ?
лицо сберечь надо?
Или всё освобождать и всех наказывать отменяется
Що решта світу має піклуватись про його репутацію і заплющувати очі на злочини ?
Кстати при чЛенине национальности рюсский не было...были ...вяликороссы до 1932 г.
Не сохранение лица перед цивилизованным миром, а сохранение лица перед зрителями его зомбоящика, вот про что речь!
А всем остальным он и нах не упал.
Просимо вас якнайпопулярніше пояснити згубну хибність такого підходу всім нєпанімаєщім особинам, в тому числі нашим зєбєням, якими ніндзя-чебурашками вони б зараз не намагалися виглядати назовні.
А "лидерам политикума" Франции, Германии, Италии это просто жизненно необходимо. Старая, добрая, негласная традиция, которая сложилась ещё в 70-е - 80-е года прошлого века, принципы которой "пересмотру не подлежат". Рука руку моет, и преференции идут.