Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной, - Байден
Война в Украине – это глобальная, а не региональная проблема, убежден президент США Джо Байден.
Об этом он заявил во вторник на встрече группы стран Quad в Токио, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
"Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", – сказал Байден.
Отметив, что Вашингтон вместе со своими близкими внутренними партнерами будет настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, Байден сказал, что "нападение России на Украину только повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета".
Байден встретился с другими лидерами так называемой "четверки" – Японии, Австралии и Индии – в Токио в пределах заключительного дня своей первой поездки в Азию с момента вступления в должность.
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Почему не пишут коллективную петицию в ООН ?
Пусть обратятся к США, к НАТО с просьбой о помощи в предотвращении
голода - то есть о военном сопровождении украинских зерновозов
натовскими кораблями.
Достатньо потягнути час, місяць-два, щоб в Китаї виник дефіцит зернових, а потім натравити Пекин на рашку:
Китай став найбільшим імпортером українського зерна у 2021 році
У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.
Канада - засуха.
Индия - неурожай, запрет на вывоз зерна.
Рашка - запрет на вывоз зерна.
Иран - уже голод.
Шри-Ланки - уже голод, громят особняки.
Рашка - почти 25 % мировых поставок пшеницы.
Украина - 10%.
Индия - 9%.
Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту вантажних суден, надавши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.