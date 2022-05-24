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Новости Агрессия России против Украины Война
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Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной, - Байден

байден

Война в Украине – это глобальная, а не региональная проблема, убежден президент США Джо Байден.

Об этом он заявил во вторник на встрече группы стран Quad в Токио, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

"Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", – сказал Байден.

Отметив, что Вашингтон вместе со своими близкими внутренними партнерами будет настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, Байден сказал, что "нападение России на Украину только повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета".

Байден встретился с другими лидерами так называемой "четверки" – Японии, Австралии и Индии – в Токио в пределах заключительного дня своей первой поездки в Азию с момента вступления в должность.

Читайте: Помощь от США: украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования

Байден Джо (2785)


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Топ комментарии
+13
Так, Б-Ь, і вирішувати потрібно глобально, а не скинути все на плечі українців, щоб ломаками воювали. "Заслуга" у цій війні у всіх є, і Європи, і США, от і давайте, гуртом викинемо це рашистське непорозуміння. Навіть із зброєю так повільно все і нехотя, що зла не вистачає.
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24.05.2022 09:09
+8
Так а где все эти африканские завтрашние голодатели ?
Почему не пишут коллективную петицию в ООН ?
Пусть обратятся к США, к НАТО с просьбой о помощи в предотвращении
голода - то есть о военном сопровождении украинских зерновозов
натовскими кораблями.
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24.05.2022 09:23
+4
Королівський флот може супроводжувати українські зерновози - The Times.

Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту вантажних суден, надавши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.
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24.05.2022 09:27
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Правила форума Совет форумчан
Так, Б-Ь, і вирішувати потрібно глобально, а не скинути все на плечі українців, щоб ломаками воювали. "Заслуга" у цій війні у всіх є, і Європи, і США, от і давайте, гуртом викинемо це рашистське непорозуміння. Навіть із зброєю так повільно все і нехотя, що зла не вистачає.
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24.05.2022 09:09 Ответить
Потому что бюрократия, это еще быстро.
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24.05.2022 09:17 Ответить
Прозріння настає ,коли це зачіпає кожного.
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24.05.2022 09:16 Ответить
Так а где все эти африканские завтрашние голодатели ?
Почему не пишут коллективную петицию в ООН ?
Пусть обратятся к США, к НАТО с просьбой о помощи в предотвращении
голода - то есть о военном сопровождении украинских зерновозов
натовскими кораблями.
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24.05.2022 09:23 Ответить
Їх потрібно грамоті спочатку навчити, щоб голодуючі могли щось написати.
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24.05.2022 09:31 Ответить
В цьому випадку нам не потрібні ті країни Північної Африки.
Достатньо потягнути час, місяць-два, щоб в Китаї виник дефіцит зернових, а потім натравити Пекин на рашку:

Китай став найбільшим імпортером українського зерна у 2021 році

У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.
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24.05.2022 09:43 Ответить
Сами что жрать зимой будем, если зерновозы в Африку пойдут? Под Киевом очередной трактор на поле подорвался, восточные области под оккупантом. У нас посевная вообще была? При таких ценах на горючку и отсутствие удобрений хлеб осенью будет?
Канада - засуха.
Индия - неурожай, запрет на вывоз зерна.
Рашка - запрет на вывоз зерна.
Иран - уже голод.
Шри-Ланки - уже голод, громят особняки.

Рашка - почти 25 % мировых поставок пшеницы.
Украина - 10%.
Индия - 9%.
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24.05.2022 09:55 Ответить
все набагато гірше, бо в 2020-ому році Україна вийшла на друге місці у світі (після США) по експорту зернових, тому проблема не тільки у пшениці, а ще й кукурудза, соя, соняшник, овес і т.д. і т.п. Ситуація сьогодні катастрофічна! а на наступний рік взагалі буде кінець світу....
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24.05.2022 10:39 Ответить
Внутрішнє споживання зерна в Україні - 15-18 млн.тон. Все інше із середньорічного врожаю у 55-65 млн.тон йшло на експорт. Без хліба не залишимось...
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24.05.2022 12:34 Ответить
Королівський флот може супроводжувати українські зерновози - The Times.

Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту вантажних суден, надавши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.
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24.05.2022 09:27 Ответить
Японские острова рабZея вернёт Японии...а Кенигсберг Польше...а Якутия с Бурятией станут независимыми...
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24.05.2022 09:57 Ответить
Якщо б вона була глобальною, як Друга світова, то в неї приймали б військову участь багато країн і військові операції були б не тільки в Україні. Якщо так, Бідон, чого тоді авіація США та Британії не бомбить війскові та промислові об'єкти московії як у Другій світовій бомбили Німеччину?
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24.05.2022 09:58 Ответить
писав всюди в мережі, що за війну в Україні заплатить ВЕСЬ СВІТ. писав це ще за декілька днів до того, як москалі перейшли кордон 24-ого лютого, але всім було по боку.... всі були готові злити Україну москалям повністю....
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24.05.2022 10:35 Ответить
 
 