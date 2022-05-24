Война в Украине является глобальной проблемой, а не региональной, - Байден

Война в Украине – это глобальная, а не региональная проблема, убежден президент США Джо Байден.

Об этом он заявил во вторник на встрече группы стран Quad в Токио, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

"Это больше чем просто европейская проблема. Это глобальная проблема", – сказал Байден.

Отметив, что Вашингтон вместе со своими близкими внутренними партнерами будет настаивать на создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, Байден сказал, что "нападение России на Украину только повышает важность этих целей фундаментальных принципов международного порядка, территориальной целостности и суверенитета".

Байден встретился с другими лидерами так называемой "четверки" – Японии, Австралии и Индии – в Токио в пределах заключительного дня своей первой поездки в Азию с момента вступления в должность.

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