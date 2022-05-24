Війна в Україні є глобальною проблемою, а не регіональною, - Байден

Війна в Україні - це глобальна, а не регіональна проблема, переконаний президент США Джо Байден.

Про це він заявив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Це більше ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", - сказав Байден.

Наголосивши, що Вашингтон разом зі своїми близькими внутрішніми партнерами наполягатиме на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, Байден сказав, що "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".

Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в межах заключного дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.

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