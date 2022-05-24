Війна в Україні є глобальною проблемою, а не регіональною, - Байден
Війна в Україні - це глобальна, а не регіональна проблема, переконаний президент США Джо Байден.
Про це він заявив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
"Це більше ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", - сказав Байден.
Наголосивши, що Вашингтон разом зі своїми близькими внутрішніми партнерами наполягатиме на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, Байден сказав, що "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".
Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в межах заключного дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему не пишут коллективную петицию в ООН ?
Пусть обратятся к США, к НАТО с просьбой о помощи в предотвращении
голода - то есть о военном сопровождении украинских зерновозов
натовскими кораблями.
Достатньо потягнути час, місяць-два, щоб в Китаї виник дефіцит зернових, а потім натравити Пекин на рашку:
Китай став найбільшим імпортером українського зерна у 2021 році
У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.
Канада - засуха.
Индия - неурожай, запрет на вывоз зерна.
Рашка - запрет на вывоз зерна.
Иран - уже голод.
Шри-Ланки - уже голод, громят особняки.
Рашка - почти 25 % мировых поставок пшеницы.
Украина - 10%.
Индия - 9%.
Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту вантажних суден, надавши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.