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Новости Война
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Инициатива Макрона не является альтернативой вступлению Украины в ЕС, - МИД Франции

ес,союз,евросоюз,европейский

В МИДе Франции разъяснили, что инициатива президента Эмманюэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является заменителем членства в Евросоюзе.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас она рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Как заявил 9 мая президент и вчера представитель министра по Европе, Украина является частью европейской семьи", – говорится в сообщении.

Представитель МИД отметил, что проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Макроном, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства.

"Напротив, он стремится ускорить отношения со всеми соседними европейскими странами, а с тем, кто является кандидатами, усилить нашу поддержку во всех сферах с целью их присоединения", - сказал представитель МИД Франции.

Читайте: Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев или 2 года, мы врем. Это займет 15 или 20 лет, - французский министр Бон

Франция (3499) Евросоюз (17088) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+8
"Та Ви нас не так зрозуміли .... "
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24.05.2022 10:00
+3
Жабоїди, ідіть накуй пропонуючи союзи для України поза ЄС , а через тиждень називаєте прорашистські шлюхи.що це не є пропозиція чогось іншого ,поза ЄС,,,,З прорашистськими шлюхами в ЄС (Нмеччина.Франція .Угорщина) -Україні немає що робити, в цій гоп-компанії,Тільки союз з Англією і Польщею ,США, є хоч якась гарантія ,
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
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24.05.2022 10:06
+2
УКРАЇНА КУПЛЯЄ ЛОКОМОТИВИ (900 млн євро) І ГВИНТОКРИЛИ (475 млн евро, вже купили при авакові) - ПІД ЧАС ВІЙНИ ***** НАХУА
І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
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24.05.2022 10:04
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Правила форума Совет форумчан
"Та Ви нас не так зрозуміли .... "
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24.05.2022 10:00 Ответить
УКРАЇНА КУПЛЯЄ ЛОКОМОТИВИ (900 млн євро) І ГВИНТОКРИЛИ (475 млн евро, вже купили при авакові) - ПІД ЧАС ВІЙНИ ***** НАХУА
І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
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24.05.2022 10:04 Ответить
За чьи деньги,деньги ЕС подаренные?
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24.05.2022 10:27 Ответить
Жабоїди, ідіть накуй пропонуючи союзи для України поза ЄС , а через тиждень називаєте прорашистські шлюхи.що це не є пропозиція чогось іншого ,поза ЄС,,,,З прорашистськими шлюхами в ЄС (Нмеччина.Франція .Угорщина) -Україні немає що робити, в цій гоп-компанії,Тільки союз з Англією і Польщею ,США, є хоч якась гарантія ,
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
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24.05.2022 10:06 Ответить
Цілком згоден!
До речі, така думка відвідує не тільки Вас.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/novaya-karta-evropyi.htm Новая карта Европы
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24.05.2022 10:31 Ответить
в Макрона вже відібрали телефон?
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24.05.2022 10:09 Ответить
Сербія, Косово, Албанія, Молдова, Туреччина, Грузія... Команда з лебіді, раку і щуки у порівнянні із цим макроновський "союзом" - взірець згуртованності і одностайності у прийнятті рішень.
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24.05.2022 10:10 Ответить
Усім любителям жаб,не забувайте що красиві заголовки не є дійсним станом речей. Франція в первих рядах на підтримку України. Це було тут і вчора.
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24.05.2022 10:11 Ответить
Також не погані й цьогорічні французькі тепловізори для російських танків й начиння для російських безпілотників.
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24.05.2022 10:36 Ответить
Не может быть никаких альтернатив вступления Украины в НАТО и ЕС. Иначе Украина окажется единственной страной в окружении двух военных блоков - НАТО и ОДКБ, а точнее рашистов. Вы скажете, что есть еще Молдова. Пока есть Украина есть и Молдова. Не станет Украины, орки извлекут из чуланов карты и документы столетней давности, где Молдавская ССР всего лишь автономная республика в составе Украины. Ничего не напоминает? В ПМР об этом говорят в открытую
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24.05.2022 10:20 Ответить
Пока Зелень не дрыснет нахер,никакого ЕС.
Кроме воровства ничего полезного от него пока не видели
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24.05.2022 10:24 Ответить
Макрону нужно повыгонять своих пророссийских советников и набрать новых проевропейских
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24.05.2022 10:43 Ответить
Ты не понимаешь того, что сам Макрон не заинтересован в победе Украины. И Германия тоже.
Они теряют в случае победы Украины свое положение в ЕС. А Украина наоборот, занимает их положение и диктует уже условия в будущем. Поэтому имеем то, что сегодня имеет нас в лице Макрона и Шольца.
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24.05.2022 12:46 Ответить
Щось та Франція то одне каже, то інше. Вони то згідні, то не згідні. Ну і як їх зрозуміти? Отак вони з 2004 року ніби й не проти, але не тепер, не на часі.
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24.05.2022 11:39 Ответить
Заврались французские политиканы окончательно. Рука путлера чувствуется...
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24.05.2022 11:39 Ответить
МакАрон - слизняк (и соплежуй), конечно не такая половая и безхребетная тряпка как прежний месье Оланд и не откровенный дружок *****, как месье Саркози, но все же чемодан компромата на него у ФСБ, по всей видимости, имеется!
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24.05.2022 11:57 Ответить
Франция и Германия не заинтересованны в победе Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Пионтковский доступно объясняет почему (12:40), Если хотите знать в целом картину, что мы наблюдаем, эту тягонину с поставками вооружения из Германии и Франции, об их песнях по нотам Москвы и прочую подковёрную борьбу на международной арене, то лучше смотреть весь ролик. Оружие реально поставляют англосаксы, Австралия!, прибалтийские страны и естественно Польша!
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24.05.2022 12:20 Ответить
 
 