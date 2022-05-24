Инициатива Макрона не является альтернативой вступлению Украины в ЕС, - МИД Франции
В МИДе Франции разъяснили, что инициатива президента Эмманюэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является заменителем членства в Евросоюзе.
Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас она рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Как заявил 9 мая президент и вчера представитель министра по Европе, Украина является частью европейской семьи", – говорится в сообщении.
Представитель МИД отметил, что проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Макроном, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства.
"Напротив, он стремится ускорить отношения со всеми соседними европейскими странами, а с тем, кто является кандидатами, усилить нашу поддержку во всех сферах с целью их присоединения", - сказал представитель МИД Франции.
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І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
До речі, така думка відвідує не тільки Вас.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/novaya-karta-evropyi.htm Новая карта Европы
Кроме воровства ничего полезного от него пока не видели
Они теряют в случае победы Украины свое положение в ЕС. А Украина наоборот, занимает их положение и диктует уже условия в будущем. Поэтому имеем то, что сегодня имеет нас в лице Макрона и Шольца.
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Пионтковский доступно объясняет почему (12:40), Если хотите знать в целом картину, что мы наблюдаем, эту тягонину с поставками вооружения из Германии и Франции, об их песнях по нотам Москвы и прочую подковёрную борьбу на международной арене, то лучше смотреть весь ролик. Оружие реально поставляют англосаксы, Австралия!, прибалтийские страны и естественно Польша!