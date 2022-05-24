Инициатива Макрона не является альтернативой вступлению Украины в ЕС, - МИД Франции

В МИДе Франции разъяснили, что инициатива президента Эмманюэля Макрона о создании европейского политического сообщества не является заменителем членства в Евросоюзе.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. Сейчас она рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Как заявил 9 мая президент и вчера представитель министра по Европе, Украина является частью европейской семьи", – говорится в сообщении.

Представитель МИД отметил, что проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Макроном, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу членства.

"Напротив, он стремится ускорить отношения со всеми соседними европейскими странами, а с тем, кто является кандидатами, усилить нашу поддержку во всех сферах с целью их присоединения", - сказал представитель МИД Франции.

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