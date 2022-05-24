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Ініціатива Макрона не є альтернативою вступу України в ЄС, - МЗС Франції

ес,союз,евросоюз,европейский

У МЗС Франції роз’яснили, що ініціатива президента Емманюеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є замінником членства в Євросоюзі.

Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо заявку України на членство в ЄС. Зараз вона розглядається Європейською комісією і буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні. Як заявив 9 травня президент та вчора представник міністра з питань Європи, Україна є частиною європейської родини", - йдеться в повідомленні.

Представник МЗС зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти, сформульований президентом Макроном, не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства.

"Навпаки, він має на меті якнайшвидше зміцнити відносини з усіма сусідніми європейськими країнами, а з тим, хто є кандидатами, посилити нашу підтримку в усіх сферах з метою їхнього приєднання", - сказав представник МЗС Франції.

Також читайте: Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

Автор: 

Франція (3052) Євросоюз (13358) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+8
"Та Ви нас не так зрозуміли .... "
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24.05.2022 10:00
+3
Жабоїди, ідіть накуй пропонуючи союзи для України поза ЄС , а через тиждень називаєте прорашистські шлюхи.що це не є пропозиція чогось іншого ,поза ЄС,,,,З прорашистськими шлюхами в ЄС (Нмеччина.Франція .Угорщина) -Україні немає що робити, в цій гоп-компанії,Тільки союз з Англією і Польщею ,США, є хоч якась гарантія ,
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
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24.05.2022 10:06
+2
УКРАЇНА КУПЛЯЄ ЛОКОМОТИВИ (900 млн євро) І ГВИНТОКРИЛИ (475 млн евро, вже купили при авакові) - ПІД ЧАС ВІЙНИ ***** НАХУА
І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
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24.05.2022 10:04
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"Та Ви нас не так зрозуміли .... "
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24.05.2022 10:00 Відповісти
УКРАЇНА КУПЛЯЄ ЛОКОМОТИВИ (900 млн євро) І ГВИНТОКРИЛИ (475 млн евро, вже купили при авакові) - ПІД ЧАС ВІЙНИ ***** НАХУА
І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
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24.05.2022 10:04 Відповісти
За чьи деньги,деньги ЕС подаренные?
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24.05.2022 10:27 Відповісти
Жабоїди, ідіть накуй пропонуючи союзи для України поза ЄС , а через тиждень називаєте прорашистські шлюхи.що це не є пропозиція чогось іншого ,поза ЄС,,,,З прорашистськими шлюхами в ЄС (Нмеччина.Франція .Угорщина) -Україні немає що робити, в цій гоп-компанії,Тільки союз з Англією і Польщею ,США, є хоч якась гарантія ,
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
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24.05.2022 10:06 Відповісти
Цілком згоден!
До речі, така думка відвідує не тільки Вас.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/novaya-karta-evropyi.htm Новая карта Европы
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24.05.2022 10:31 Відповісти
в Макрона вже відібрали телефон?
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24.05.2022 10:09 Відповісти
Сербія, Косово, Албанія, Молдова, Туреччина, Грузія... Команда з лебіді, раку і щуки у порівнянні із цим макроновський "союзом" - взірець згуртованності і одностайності у прийнятті рішень.
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24.05.2022 10:10 Відповісти
Усім любителям жаб,не забувайте що красиві заголовки не є дійсним станом речей. Франція в первих рядах на підтримку України. Це було тут і вчора.
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24.05.2022 10:11 Відповісти
Також не погані й цьогорічні французькі тепловізори для російських танків й начиння для російських безпілотників.
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24.05.2022 10:36 Відповісти
Не может быть никаких альтернатив вступления Украины в НАТО и ЕС. Иначе Украина окажется единственной страной в окружении двух военных блоков - НАТО и ОДКБ, а точнее рашистов. Вы скажете, что есть еще Молдова. Пока есть Украина есть и Молдова. Не станет Украины, орки извлекут из чуланов карты и документы столетней давности, где Молдавская ССР всего лишь автономная республика в составе Украины. Ничего не напоминает? В ПМР об этом говорят в открытую
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24.05.2022 10:20 Відповісти
Пока Зелень не дрыснет нахер,никакого ЕС.
Кроме воровства ничего полезного от него пока не видели
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24.05.2022 10:24 Відповісти
Макрону нужно повыгонять своих пророссийских советников и набрать новых проевропейских
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24.05.2022 10:43 Відповісти
Ты не понимаешь того, что сам Макрон не заинтересован в победе Украины. И Германия тоже.
Они теряют в случае победы Украины свое положение в ЕС. А Украина наоборот, занимает их положение и диктует уже условия в будущем. Поэтому имеем то, что сегодня имеет нас в лице Макрона и Шольца.
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24.05.2022 12:46 Відповісти
Щось та Франція то одне каже, то інше. Вони то згідні, то не згідні. Ну і як їх зрозуміти? Отак вони з 2004 року ніби й не проти, але не тепер, не на часі.
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24.05.2022 11:39 Відповісти
Заврались французские политиканы окончательно. Рука путлера чувствуется...
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24.05.2022 11:39 Відповісти
МакАрон - слизняк (и соплежуй), конечно не такая половая и безхребетная тряпка как прежний месье Оланд и не откровенный дружок *****, как месье Саркози, но все же чемодан компромата на него у ФСБ, по всей видимости, имеется!
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24.05.2022 11:57 Відповісти
Франция и Германия не заинтересованны в победе Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Пионтковский доступно объясняет почему (12:40), Если хотите знать в целом картину, что мы наблюдаем, эту тягонину с поставками вооружения из Германии и Франции, об их песнях по нотам Москвы и прочую подковёрную борьбу на международной арене, то лучше смотреть весь ролик. Оружие реально поставляют англосаксы, Австралия!, прибалтийские страны и естественно Польша!
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24.05.2022 12:20 Відповісти
 
 