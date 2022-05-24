Ініціатива Макрона не є альтернативою вступу України в ЄС, - МЗС Франції
У МЗС Франції роз’яснили, що ініціатива президента Емманюеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є замінником членства в Євросоюзі.
Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо заявку України на членство в ЄС. Зараз вона розглядається Європейською комісією і буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів у Європейській раді в червні. Як заявив 9 травня президент та вчора представник міністра з питань Європи, Україна є частиною європейської родини", - йдеться в повідомленні.
Представник МЗС зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти, сформульований президентом Макроном, не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства.
"Навпаки, він має на меті якнайшвидше зміцнити відносини з усіма сусідніми європейськими країнами, а з тим, хто є кандидатами, посилити нашу підтримку в усіх сферах з метою їхнього приєднання", - сказав представник МЗС Франції.
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І ті ЖАБОЇДИ не хочуть бачити Україну в ЄС???
допомоги і в справах безпеки для народу України, і у фінансовій безпеці (допомозі) Україні
До речі, така думка відвідує не тільки Вас.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/novaya-karta-evropyi.htm Новая карта Европы
Кроме воровства ничего полезного от него пока не видели
Они теряют в случае победы Украины свое положение в ЕС. А Украина наоборот, занимает их положение и диктует уже условия в будущем. Поэтому имеем то, что сегодня имеет нас в лице Макрона и Шольца.
https://www.youtube.com/watch?v=KK3NuvhJjkM Пионтковский доступно объясняет почему (12:40), Если хотите знать в целом картину, что мы наблюдаем, эту тягонину с поставками вооружения из Германии и Франции, об их песнях по нотам Москвы и прочую подковёрную борьбу на международной арене, то лучше смотреть весь ролик. Оружие реально поставляют англосаксы, Австралия!, прибалтийские страны и естественно Польша!