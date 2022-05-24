При разминировании "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко

При разминировании "Азовстали" подорвались российские саперы.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, состояние еще двоих - средней тяжести и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", - отметил он.

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