При разминировании "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко
При разминировании "Азовстали" подорвались российские саперы.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, состояние еще двоих - средней тяжести и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", - отметил он.
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