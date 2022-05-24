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Новости Война
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При разминировании "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко

азовсталь

При разминировании "Азовстали" подорвались российские саперы.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, состояние еще двоих - средней тяжести и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", - отметил он.

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армия РФ (19115) Мариуполь (5708) разминирование (713) Азовсталь (375) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+12
Азовцы продолжают жмурить кацапню
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24.05.2022 10:01
+8
хорошо но мало,побольше дохлой русни
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24.05.2022 09:59
+4
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24.05.2022 10:38
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горе-то како
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24.05.2022 09:58 Ответить
«Горе та како»!
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24.05.2022 10:02 Ответить
Честно говоря новость не очень☝Там выяснят кто минированировал и пришют к требуналу❗
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24.05.2022 10:08 Ответить
Каzапо-рашистьі и так пришьют, мразь та еще
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24.05.2022 10:21 Ответить
хорошо но мало,побольше дохлой русни
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24.05.2022 09:59 Ответить
Жареная бурятинка всегда хорошо))
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24.05.2022 10:00 Ответить
Азовцы продолжают жмурить кацапню
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24.05.2022 10:01 Ответить
Але навіщо це тут.
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24.05.2022 10:03 Ответить
Ибо нєх!
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24.05.2022 10:01 Ответить
Короткий анекдот про саперов: Бух....

Что, не смешно
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24.05.2022 10:03 Ответить
бабы кацапки ясчё нарожают
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24.05.2022 10:03 Ответить
ну по перш кацапськи спайори, а головне Азовсталь продовжує боронитись від свинособачої навали хоч захістники і вийшли
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24.05.2022 10:04 Ответить
Х.евая мина.Нет дохлых орков.
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24.05.2022 10:04 Ответить
Ой… незадачка…
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24.05.2022 10:05 Ответить
тільки но думав за Азовців....що якійсь ,сюрпризи рашистам ,таки повинні вони були залишити.
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24.05.2022 10:07 Ответить
Очень жаль, что этих четверо ОРКОВ не отправились в свой "руский рай" подыхать!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2022 10:36 Ответить
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24.05.2022 10:38 Ответить
жаль, что так мало... побольше бы...
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24.05.2022 10:38 Ответить
++++
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24.05.2022 10:55 Ответить
Своєрідний підхід у москалів до розмінування: 1 міна - 1 москаль
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24.05.2022 10:59 Ответить
Шкода, що тільки підірвались, а не ЗДОХЛИ....
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24.05.2022 11:00 Ответить
чтобы вся руснявая мразь подорвалась!
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24.05.2022 12:22 Ответить
 
 