Під час розмінування "Азовсталі" підірвалися четверо російських саперів, - Андрющенко
Під час розмінування "Азовсталі" підірвалися російські сапери.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один у важкому стані, стан ще двох - середньої тяжкості і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна", - зазначив він.
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