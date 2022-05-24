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Під час розмінування "Азовсталі" підірвалися четверо російських саперів, - Андрющенко

азовсталь

Під час розмінування "Азовсталі" підірвалися російські сапери.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвались на міні. Один у важкому стані, стан ще двох - середньої тяжкості і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17264) Маріуполь (3226) розмінування (989) Азовсталь (442) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+12
Азовцы продолжают жмурить кацапню
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24.05.2022 10:01
+8
хорошо но мало,побольше дохлой русни
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24.05.2022 09:59
+4
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24.05.2022 10:38
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горе-то како
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24.05.2022 09:58 Відповісти
«Горе та како»!
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24.05.2022 10:02 Відповісти
Честно говоря новость не очень☝Там выяснят кто минированировал и пришют к требуналу❗
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24.05.2022 10:08 Відповісти
Каzапо-рашистьі и так пришьют, мразь та еще
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24.05.2022 10:21 Відповісти
хорошо но мало,побольше дохлой русни
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24.05.2022 09:59 Відповісти
Жареная бурятинка всегда хорошо))
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24.05.2022 10:00 Відповісти
Азовцы продолжают жмурить кацапню
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24.05.2022 10:01 Відповісти
Але навіщо це тут.
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24.05.2022 10:03 Відповісти
Ибо нєх!
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24.05.2022 10:01 Відповісти
Короткий анекдот про саперов: Бух....

Что, не смешно
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24.05.2022 10:03 Відповісти
бабы кацапки ясчё нарожают
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24.05.2022 10:03 Відповісти
ну по перш кацапськи спайори, а головне Азовсталь продовжує боронитись від свинособачої навали хоч захістники і вийшли
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24.05.2022 10:04 Відповісти
Х.евая мина.Нет дохлых орков.
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24.05.2022 10:04 Відповісти
Ой… незадачка…
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24.05.2022 10:05 Відповісти
тільки но думав за Азовців....що якійсь ,сюрпризи рашистам ,таки повинні вони були залишити.
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24.05.2022 10:07 Відповісти
Очень жаль, что этих четверо ОРКОВ не отправились в свой "руский рай" подыхать!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2022 10:36 Відповісти
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24.05.2022 10:38 Відповісти
жаль, что так мало... побольше бы...
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24.05.2022 10:38 Відповісти
++++
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24.05.2022 10:55 Відповісти
Своєрідний підхід у москалів до розмінування: 1 міна - 1 москаль
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24.05.2022 10:59 Відповісти
Шкода, що тільки підірвались, а не ЗДОХЛИ....
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24.05.2022 11:00 Відповісти
чтобы вся руснявая мразь подорвалась!
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24.05.2022 12:22 Відповісти
 
 