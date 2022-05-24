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Шойгу предложил объявить Суворова "святым": РПЦ изучает вопросы

шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил русской православной церкви канонизировать Александра Суворова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Российская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации", - заявил глава Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Читайте: Слова Шойгу об оккупации Луганщины - чепуха, такой себе министр обороны, - Гайдай

россия (95413) РПЦ (743) Шойгу Сергей (712) Суворов (17)


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+21
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

"Поп крестит октябрят в пионеры. россия, шёл 2022 год..»
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24.05.2022 10:47
+20
Канонізуй ще ***** і буде повний комплект.
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24.05.2022 10:32
+17
Для кацапів у їхнього "бога" Ху*ла повинні бути ще якісь свої "святі")
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24.05.2022 10:36
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Канонізуй ще ***** і буде повний комплект.
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24.05.2022 10:32 Ответить
Так до цього же і йде... суворов, потім ленін-сталін, а потім ***** - щоб повний комплект був. Важкі психіатричні хвороби - вони такі.
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24.05.2022 10:34 Ответить
Мощі і уже сьогодні
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24.05.2022 10:39 Ответить
Ага, хай кацапи-курсанти цілують череп святого *****, це дуже канонічно.
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24.05.2022 10:55 Ответить
Сказно - сделано.
Следующий шаг - иконы всех святых "деятелей" рф - развесить в церкви на самом низу для челобилтия.
... а иконы Господа и Матери Святой - на самый верх или вообще из церкви вынести на склад.
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24.05.2022 11:35 Ответить
Хай тоді ***** прижиттєво визнають папою римським
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24.05.2022 14:10 Ответить
Невиліковні тварюки
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24.05.2022 10:32 Ответить
А кутузова❓Кутузова тоже надо🤙❗
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24.05.2022 10:40 Ответить
Каннибалы на кацапии святые.
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24.05.2022 10:33 Ответить
у вас все святые орки
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24.05.2022 10:35 Ответить
Це піздець🤷
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24.05.2022 10:35 Ответить
це скрєпи
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24.05.2022 10:45 Ответить
Для кацапів у їхнього "бога" Ху*ла повинні бути ще якісь свої "святі")
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24.05.2022 10:36 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

"Поп крестит октябрят в пионеры. россия, шёл 2022 год..»
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24.05.2022 10:47 Ответить
Ага...
Трудно скрестить ужа и ежа, религию и пионерию, но Россия и этого достигла.
Только вот как назвать полученного уродца, покрещенного пионера, с крестиком и красным галстуком, ужеёж или ёжеуж, пока еще не решили
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24.05.2022 11:00 Ответить
Та не проблема, тримайте - ухуйожуж.
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24.05.2022 11:55 Ответить
Дикий симбіоз комунізму, релігії та фашизму. Унікальний в історії експеримент. Результати бачимо по Бучі, згвалтованих немовлятах....
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24.05.2022 11:31 Ответить
експеримент розпочався аж коли, давно розпочався ще в позаминулому сторіччі.
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24.05.2022 11:56 Ответить
не вижу ничего необычного. Рпц = фсб = кгб, а "кгб - авангард кпсс"(с)
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24.05.2022 11:50 Ответить
а что вы хотите - это же *********...

Суворова масковиты защищают прежде всего потому что тот был заднеприводным.

Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь, ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.

Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг.
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24.05.2022 10:37 Ответить
Це не більше, ніж неперевірені чутки, а ось те, що Суворов вогнем та мечем придушив польське повстання, справді так. Минуло 230 років, але поляки досі не забули, як суворовські "чудо-богатыри" на багнети насаджували польських немовлят.
І питання №2.
Суворов розгромив повстання Пугачова і в клітці привіз його перед очима імператриці. Ось і нехай вирішують, хто з них святіший, Суворов або Пугачов, тому що в будь-якому російському місті обов'язково є і вулиця Суворова і вулиця Пугачова. Втім, яка країна, такі в ній і "святі"
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24.05.2022 10:52 Ответить
Його батько був їздовим у Петруши, за що і отримав графський титул. після народження його записали у гвардію, на службу прийшов прапорщиком 15 років. Його мадам народила двох дітей від інших, він їх позбавив утримання і спадщини, Катерина 2 виплачувала частину його зарплати дітям.
А щодо мужолозства, то сам цар петруша цим "страждав".
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24.05.2022 11:47 Ответить
Суворов був членом секти скопців (тобто добровільних кастратів) - а без піпіськи йому з жінкою робити нічого. Смішно буде коли кацапська церква зробить святим сектанта
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24.05.2022 14:18 Ответить
Когда у нас уже запретят РПЦ и арестуют московских чекистов засевших в Киевской Лавре? Или так и будем молиться не только Николаю 2 которого рашисты сделали святым а теперь еще и педофилу суворову?
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24.05.2022 10:41 Ответить
Не ходіть туди і не моліться. Якщо зникне паства - зникнуть і вони.

Що написано в Святому Письмі: «А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що ******* ставати і молитися по си­нагогах та перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, коли молишся, "увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися" Отцеві своєму, що в тайні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мф. 6, 5-6);

Мене дивують такі речі - всі все бачать, все чують, а все одно ходят туди "бо так треба" , "бо ж мої батьки ходили, а шо ж то буде як не підемо, а шо ж то люди скажуть...."
Отакі ми раби самих себе..а потім дивуємся що стільки прихильників русского міра і ікони русскіх царів висять в наших церквах на нашій землі. Завтра Моторолу з Гіві канонізують і повісять поряд з Ніколаєм Вторим і підуть молитися...
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24.05.2022 11:13 Ответить
Карателя у святі.....
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24.05.2022 10:42 Ответить
-- Поссать! -- скомандовал Суворов, и тысячи ***** мелькнули под забором.
-- Отставить! -- но было поздно... забор уже поплыл, качаясь на волнах...
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24.05.2022 10:43 Ответить
Гундяєвська погань, яка благословила кацапську нелюдь на вбивства та згвалтування старих і немовлят, вже не може здивувати нічим.
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24.05.2022 10:43 Ответить
На московії буде "день святого педофіла".
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24.05.2022 10:43 Ответить
так ему с одноглазым поспорить надо ну тот которому черей не так удалили Кутузовым который
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24.05.2022 11:03 Ответить
ну шо можна сказати ...після "храму аружія"де сходи зроблені зі сталі танків Тигр і освячена шапка Адольфа...
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24.05.2022 10:44 Ответить
Краще вже само́го шойгу оголосити святим. Нахѣра йому той суворов?
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24.05.2022 10:47 Ответить
у орков при жизни может быть только один святой - или царь, или генсек, ну или президент-*****
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24.05.2022 10:50 Ответить
В чем святость? В Варшавской резне? В истреблении мирного населения Измаила. Или в конвоировании Пугачева и его соратников на казнь в Москву. ? С таким же успехом можно причислить к лику святых Жукова,Буденного с Ворошиловым А Сталина назвать апостолом
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24.05.2022 10:48 Ответить
буденного та жукова не можна, вони зрадили присязі що давали імператору. А вона Божим іменем давалась.
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24.05.2022 10:53 Ответить
забули швейцарський похід - а точніше втечу де втратив усю артилерію
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24.05.2022 11:00 Ответить
С таким же успехом можно причислить к лику святых Жукова,Буденного с Ворошиловым А Сталина назвать апостолом
__________________________________________________________________________________
Ну, это у вас информация запоздала.
В России Сталин уже давно святой


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24.05.2022 11:08 Ответить
Ну а что, признали же александра невского святым. Настолько, что лавру ему аж построили. Скрэпа.
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24.05.2022 10:50 Ответить
Чому тут дивуватися. Ікона сраліна вже була, і жюкова, здається, канонізувати теж хтось пропонував. А кандидатів у "святі" ще повна обойма: берія, єжов, абакумов...
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24.05.2022 10:56 Ответить
Ще один кацапський псевдосвятий в додачу до Ушакова і Ніколая Второго Кривавого. Чому зразу Сталіна і Берію не канонізувати????
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24.05.2022 10:52 Ответить
Зрозуміли ким є російська церква, а в нас тут УПЦ? А дехто мене запевгяв, що йде не в церкву+ а до Бога. То де ви там у московських сектах знайдете Бога? Так роблять святими вбивць, які на користь московії, яка себе у 1721 році назвала росією, знищували народи. Чим жахливій, то у них обов'язково святий. А наступним буде пуйло? То виходить, що у московській церкві не вистачає місця іконам Ісуса, Діви Марії - там "ікони" терористів, маніяків і вбивць мільйонів невинних людей.
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24.05.2022 10:55 Ответить
Суворов известен своей успешной борьбой с иноверцами (бусурманами), а Шойгу печально известен убийством своих солдат и единоверцев (украинцев).
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24.05.2022 10:57 Ответить
Хто такий Суворов? Бандит і терорист-вбивця.Брав участь у придушенні Коліївщини в Правобережній Україні. Під керівництвом Суворова у 1778 р. відбулася депортація кримських християн до Російської імперії. У 1782-1783 роках брав участь у депортації з Кубані ногайців, жорстоко придушуючи їхні повстання. У 1794 році очолив армію, яка придушила повстання Костюшка та захопила Варшаву. Історичним фактом є те, що при захоплені Празького передмістя Варшави Суворов прийняв депутатів із міста прямо на полі бою, серед багатьох трупів, демонстративно попереджаючи поляків про наслідки подальшого опору. Перед цим за наказом Суворова було нещадно вбито близько 20 тис. цивільних із метою залякування решти польського населення, і що за словами британського посла Вільяма Ґардінера «було огидним і непотрібним варварством». При придушенні повстання на території Білорусі були випадки осквернення греко-католицьких храмів і спалення Біблії білоруською мовою.
Батько його скандинав, мати ніби вірменка, а він став росіянином. Це властиво московській імперії, яка крім болота і злоби нічого свого не мала.
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24.05.2022 11:27 Ответить
***** тоже сразу за компанию объявите чтоб по два раза не ходить
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24.05.2022 10:59 Ответить
Как говорит патриарх Кирилл, Россия никогда ни на кого не нападала. И Суворов. Особенно в Альпах, про что художник Суриков написал картину. Это Наполеон потом пришел в Москву, агрессор, с бухты-барахты.
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24.05.2022 10:59 Ответить
да того как его заганли в Альпы хотел идтить на Париж но не получилось
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24.05.2022 11:02 Ответить
Він втікав з Італії через Альпи, а туди попав через австрійців, які когось там хотіли придушити і послали суворова, а поки той ішов когось там денацифікувати, сторони замирились. І вони з перевала Гаттард по снігу спускались бо шевйцарці не пускали бабуїнів з Італії через грабежі і насильства.
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24.05.2022 11:55 Ответить
дноуглубительные работы на Мокше не прекращаются ни на минуту
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24.05.2022 11:00 Ответить
Так надо бы тогда в пакете, вместе с путиным, его унылой лошадью, и парочкой говорящих голов-пропагандонов
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24.05.2022 11:04 Ответить
Мабуть що шойга хоче, щоб його теж після смерті канонізували. При цьому суворов, як і усі "величні" на росії, перед смертю знаходився у суворій опалі, був звільнений з армії без права носіння військового мундиру. На теперішній час вважався би окупантом та загарбником, оскільки постійно воював на чужій землі. А коли помер, його ховали як простого фельдмаршала, а не як генералісімуса.
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24.05.2022 11:07 Ответить
Александр Васильевич СУВОРОВ

Був організатором придушень національно-визвольних повстань та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортацій , зокрема
придушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0 повстання Костюшка , а також, у 1778 р. - депортації кримських християн до Російської імперії й 1782-1783 рр. - депортації з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців .

Всі ці акції відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду.

«Жорстокий поривами, безстрашний за вдачею,

ВІН МІГ НЕЗВОРУШНО-СПОКІЙНО БАЧИТИ ПОТОКИ КРОВІ, ПОЖАРИЩА РОЗГРОМЛЕНИХ МІСТ, ЗАПУСТІННЯ ВИНИЩЕНИХ НИВ.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII Людовик XVIII

https://uk.wikipedia.org/wiki
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24.05.2022 11:12 Ответить
Этот "святой" защитник земли кацапской не провел на территории России ни одной битвы. Разве что с Пугачевым! Конечно он святой для захватнической орды недонациков лаптеногих...
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24.05.2022 11:13 Ответить
правильна. а еще сралена, ***** и чикатилло. как мила рюзьгаму сертцу звучит: святые ***** и чикатило. даже празднег такой у сибя назначят: день святых ***** и чикатила... а еще и памятник им паставить. из гавна...
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24.05.2022 11:13 Ответить
и павлик морозов тоже из их числа!
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24.05.2022 12:19 Ответить
ФЕЛЬДМАРШАЛ ГЕНОЦИДОВ

Суворов был не только солдатом, но жандармом и карателем. Причем крайне жестоким и беспощадным. И поэтому императрица Екатерина II и сменивший ее самодержец Павел I не раз использовали небрезгливого к чужой крови полководца для решения чудовищных задач. Многие непосредственно связаны с событиями на территории Украины.

В памяти белорусов живы воспоминания о замученных повстанцах, виселицах для участников национально-освободительного восстания под предводительством Тадеуша Костюшко Даже официальная энциклопедия Беларуси называет деятельность Суворова "кровавым подавлением".

Кстати, последние месяцы своей жизни Суворов провел именно в Кобрине, в чужой усадьбе, отобранной у прежнего хозяина, участника восстания против российской оккупации.

Уничтожение польского государства перед разделом между тремя империями - это тоже дело рук Суворова. В 1794 году он взял штурмом предместье Варшавы - Прагу. Итог - более 16 тыс. зарубленных и расстрелянных защитников польской короны.

Вот такой непарадный мундир висит в историческом шкафу прославленного генералиссимуса и организатора акций, как говорят юристы, "с признаками геноцида".

https://nv.ua/opinion/feldmarshal-genocidov-51189.html
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24.05.2022 11:23 Ответить
Будет забавно,если они перепутают,и канонизируют Виктора Суворова😄
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24.05.2022 11:23 Ответить
алінєвод запаса шойгу може тільки красти, строїти воєнні храми і сосати.
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24.05.2022 11:24 Ответить
Дебіли бл**дь!!!! Ще ***** зробіть
"святу діву- Марію....Захарову"

КОНЧЕНА НАЦІЯ!!! ТЬФУ!!!
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24.05.2022 11:26 Ответить
Суворов также прославился крайне жестоким отношением к своим солдатам,

мирному населению захваченных территорий,

а также издевательствами над крепостными крестьянами.

https://www.rbc.ua/rus/news/rpts-gotovitsya-obyavit-suvorova-svyatym-1653376643.html
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24.05.2022 11:29 Ответить
В Измаиле к памятнику Суворову принесли унитазы с "посланием" для российского корабля
Унитаз и стиральную машину облили красной краской, символизируя кровь.

Забирайте технику и уходите с нашей земли

На самом памятнике горожане повесили украинский флаг.

На фото видно, что к Суворову принесли стиральную машину, электробойлер, унитаз, телевизор, жалюзи и магнитолу.

Издание иронически заметило, что этой техникой можно пользоваться, если смыть "кровь" и надпись "русский военный корабль, бери и иди".
https://24tv.ua/ru/izmaile-k-pamjatniku-suvorovu-prinesli-unitazy-poslaniem-dlja_n1973316
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24.05.2022 11:44 Ответить
*****.... 21-й век на дворе, а на Балалайни нового "святого" определяют...
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24.05.2022 11:49 Ответить
А не все ли равно, чем там идиоты и маразматики в паРашке маются и по какой херне страдают!?
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24.05.2022 11:50 Ответить
От цікаво, чим таким членом прославився Суворов як Генералісімус, крім переходу п'яною оравою через Альпи? Взяття фортеці Ізмаїл? Так на відміну від намальованої кацапською пропагандою гігантської кам'яної фортеці, Ізмаїл мав здебільшого земляні укріплення. До того ж до Суворова фортецю два рази брали козаки. Але про це на кацапії табу. Та і намальована кацапами історія каже про 35 тисяч турків проти 25 тис. військ Суворова. А по різним оцінкам там було від 3 тис, до 9 тис. у звіті самих кацапів.
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24.05.2022 11:52 Ответить
Наступні святі - Путлер і Шойгу? А що? У них там своя людина - кагебіст Кирило (Гундяєв). Йому канонізувати - як два пальці...
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24.05.2022 11:56 Ответить
Ипанутые мокши, лишь бы не работать!
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24.05.2022 12:01 Ответить
Святой Сашка-Педофил.
ОРИГИНАЛЬНО!
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24.05.2022 12:14 Ответить
Зберігся його лист управителю його маєтку, щоб той прикупив йому для розваг кілька десятків дівчаток-підлітків. Так що про педофільство сраналісимуса це правда.
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24.05.2022 12:43 Ответить
вся история рашки вымышленная а её герои моральные уроды и мразь!ГЕНЕРАЛ-КАРАТЕЛЬ СУВОРОВ 💣 ПРЕСТУПНИК ВО СЛАВУ РОССИИ!https://www.youtube.com/watch?v=E8-HJKf1iGM
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24.05.2022 12:18 Ответить
А потім Ізмаїл все рівно повернули туркам
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24.05.2022 12:35 Ответить
суворов буб педофілом і садістом гвалтував а потім убивав
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24.05.2022 12:36 Ответить
Читав у білоруського публіциста та історика Вадима Ростова, як каральні війська цього карлика вчиняли геноцид білорусам.
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24.05.2022 12:40 Ответить
У Суворова причёска как у нестриженого путина с бодуна.
После гребли с мальчиками.
Тогда и Кутузова до пары - тот очень девочек любил.
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24.05.2022 13:21 Ответить
В 1800 году в Париже и Амстердаме вышла одна из первых книг о полководце, в которой рассказывалось о том, что

«Суворов был всего-навсего смешным шутом, если бы не показал себя самым воинственным варваром.

Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера.

Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток.

Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру»…

После штурма Праги во французской и английской печати с подачи польских источников Суворова стали называть кровожадным «полудемоном».
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24.05.2022 14:01 Ответить
В 1800 году в Париже и Амстердаме вышла одна из первых книг о полководце, в которой рассказывалось о том, что

«Суворов был всего-навсего смешным шутом, если бы не показал себя самым воинственным варваром.

Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера.

Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток.

Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру»…

После штурма Праги во французской и английской печати с подачи польских источников Суворова стали называть кровожадным «полудемоном».
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24.05.2022 14:09 Ответить
чому не х!ла чи може себе?
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24.05.2022 14:21 Ответить
Ліквідація УПЦ МП!!!! Повна, тотальна і силова! Чи так і будемо будівлі і землі і льготи цим ворогам шизофреникам надавати?! Кияни, як там справи з виселенням фсбешників з лаври??
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24.05.2022 15:29 Ответить
Чому щоб стати святим у росії, потрібно бути вбивцею? А не демонічним силам ви там часом покланяєтесь русня?
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24.05.2022 18:01 Ответить
 
 