Шойгу предложил объявить Суворова "святым": РПЦ изучает вопросы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил русской православной церкви канонизировать Александра Суворова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Российская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации", - заявил глава Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
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Следующий шаг - иконы всех святых "деятелей" рф - развесить в церкви на самом низу для челобилтия.
... а иконы Господа и Матери Святой - на самый верх или вообще из церкви вынести на склад.
"Поп крестит октябрят в пионеры. россия, шёл 2022 год..»
Трудно скрестить ужа и ежа, религию и пионерию, но Россия и этого достигла.
Только вот как назвать полученного уродца, покрещенного пионера, с крестиком и красным галстуком, ужеёж или ёжеуж, пока еще не решили
Суворова масковиты защищают прежде всего потому что тот был заднеприводным.
Женился по нужде, пытаясь скрыть свои наклонности. Жена вскоре всё поняла, когда он к ней даже не притронулся ни в брачную ночь, ни потом. Знала она как к Суворову в шатер каждый день водили новых молоденьких румяных солдатиков.
Знала она и что об этом шушукается все общество. Факт! И в конце концов не выдержала позора и потребовала развода. И это в то время. Неслыханный шаг.
І питання №2.
Суворов розгромив повстання Пугачова і в клітці привіз його перед очима імператриці. Ось і нехай вирішують, хто з них святіший, Суворов або Пугачов, тому що в будь-якому російському місті обов'язково є і вулиця Суворова і вулиця Пугачова. Втім, яка країна, такі в ній і "святі"
А щодо мужолозства, то сам цар петруша цим "страждав".
Що написано в Святому Письмі: «А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що ******* ставати і молитися по синагогах та перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, коли молишся, "увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися" Отцеві своєму, що в тайні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мф. 6, 5-6);
Мене дивують такі речі - всі все бачать, все чують, а все одно ходят туди "бо так треба" , "бо ж мої батьки ходили, а шо ж то буде як не підемо, а шо ж то люди скажуть...."
Отакі ми раби самих себе..а потім дивуємся що стільки прихильників русского міра і ікони русскіх царів висять в наших церквах на нашій землі. Завтра Моторолу з Гіві канонізують і повісять поряд з Ніколаєм Вторим і підуть молитися...
-- Отставить! -- но было поздно... забор уже поплыл, качаясь на волнах...
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Ну, это у вас информация запоздала.
В России Сталин уже давно святой
Батько його скандинав, мати ніби вірменка, а він став росіянином. Це властиво московській імперії, яка крім болота і злоби нічого свого не мала.
Був організатором придушень національно-визвольних повстань та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортацій , зокрема
придушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0 повстання Костюшка , а також, у 1778 р. - депортації кримських християн до Російської імперії й 1782-1783 рр. - депортації з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців .
Всі ці акції відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду.
«Жорстокий поривами, безстрашний за вдачею,
ВІН МІГ НЕЗВОРУШНО-СПОКІЙНО БАЧИТИ ПОТОКИ КРОВІ, ПОЖАРИЩА РОЗГРОМЛЕНИХ МІСТ, ЗАПУСТІННЯ ВИНИЩЕНИХ НИВ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII Людовик XVIII
https://uk.wikipedia.org/wiki
Суворов был не только солдатом, но жандармом и карателем. Причем крайне жестоким и беспощадным. И поэтому императрица Екатерина II и сменивший ее самодержец Павел I не раз использовали небрезгливого к чужой крови полководца для решения чудовищных задач. Многие непосредственно связаны с событиями на территории Украины.
В памяти белорусов живы воспоминания о замученных повстанцах, виселицах для участников национально-освободительного восстания под предводительством Тадеуша Костюшко Даже официальная энциклопедия Беларуси называет деятельность Суворова "кровавым подавлением".
Кстати, последние месяцы своей жизни Суворов провел именно в Кобрине, в чужой усадьбе, отобранной у прежнего хозяина, участника восстания против российской оккупации.
Уничтожение польского государства перед разделом между тремя империями - это тоже дело рук Суворова. В 1794 году он взял штурмом предместье Варшавы - Прагу. Итог - более 16 тыс. зарубленных и расстрелянных защитников польской короны.
Вот такой непарадный мундир висит в историческом шкафу прославленного генералиссимуса и организатора акций, как говорят юристы, "с признаками геноцида".
https://nv.ua/opinion/feldmarshal-genocidov-51189.html
"святу діву- Марію....Захарову"
КОНЧЕНА НАЦІЯ!!! ТЬФУ!!!
мирному населению захваченных территорий,
а также издевательствами над крепостными крестьянами.
https://www.rbc.ua/rus/news/rpts-gotovitsya-obyavit-suvorova-svyatym-1653376643.html
Унитаз и стиральную машину облили красной краской, символизируя кровь.
Забирайте технику и уходите с нашей земли
На самом памятнике горожане повесили украинский флаг.
На фото видно, что к Суворову принесли стиральную машину, электробойлер, унитаз, телевизор, жалюзи и магнитолу.
Издание иронически заметило, что этой техникой можно пользоваться, если смыть "кровь" и надпись "русский военный корабль, бери и иди".
https://24tv.ua/ru/izmaile-k-pamjatniku-suvorovu-prinesli-unitazy-poslaniem-dlja_n1973316
ОРИГИНАЛЬНО!
После гребли с мальчиками.
Тогда и Кутузова до пары - тот очень девочек любил.
«Суворов был всего-навсего смешным шутом, если бы не показал себя самым воинственным варваром.
Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера.
Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток.
Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру»…
После штурма Праги во французской и английской печати с подачи польских источников Суворова стали называть кровожадным «полудемоном».
«Суворов был всего-навсего смешным шутом, если бы не показал себя самым воинственным варваром.
Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера.
Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток.
Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру»…
После штурма Праги во французской и английской печати с подачи польских источников Суворова стали называть кровожадным «полудемоном».