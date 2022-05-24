Шойгу предложил объявить Суворова "святым": РПЦ изучает вопросы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил русской православной церкви канонизировать Александра Суворова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Российская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации", - заявил глава Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

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