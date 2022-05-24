Шойгу запропонував оголосити Суворова "святим": РПЦ вивчає питання

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував російській православній церкві канонізувати Олександра Суворова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Російська православна церква розглядає пропозицію низки громадських організацій, а також міністра оборони РФ Сергія Шойгу про можливість зарахування до лику святих полководця Олександра Суворова. РПЦ збере матеріали про його життя та інформацію про наявність чи відсутність фактів чудотворення, це обов'язковий критерій для канонізації", - заявив голова Синодальної комісії з канонізації святих Московського патріархату ігумен Валаамського монастиря єпископ Троїцький Панкратій (Жердев).

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