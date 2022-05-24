43 тыс. ноутбуков получат украинские учителя от Google, - Федоров

Техническая поддержка поможет учителям эффективно продолжать дистанционное обучение в условиях войны.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас тысячи школ пострадали от бомбежек, многие семьи вынужденно покинули свои дома. И даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и посылают учащимся задания из бомбоубежищ.

Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение. Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Также педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

"Это позволит сделать образовательный процесс более интересным и продуктивным", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами, – правозащитник Лисянский