43 тыс. ноутбуков получат украинские учителя от Google, - Федоров
Техническая поддержка поможет учителям эффективно продолжать дистанционное обучение в условиях войны.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас тысячи школ пострадали от бомбежек, многие семьи вынужденно покинули свои дома. И даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и посылают учащимся задания из бомбоубежищ.
Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение. Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.
Также педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.
"Это позволит сделать образовательный процесс более интересным и продуктивным", - добавил министр.
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