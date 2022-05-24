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Новости Помощь Украине Война
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43 тыс. ноутбуков получат украинские учителя от Google, - Федоров

ноутбук

Техническая поддержка поможет учителям эффективно продолжать дистанционное обучение в условиях войны.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас тысячи школ пострадали от бомбежек, многие семьи вынужденно покинули свои дома. И даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и посылают учащимся задания из бомбоубежищ.

Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение. Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

Также педагоги смогут пройти онлайн-обучение от Google, а также бесплатно пользоваться некоторыми функциями Workspace for Education до конца года.

"Это позволит сделать образовательный процесс более интересным и продуктивным", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной РФ территории Луганской и Донецкой областей учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами, – правозащитник Лисянский

Google (136) компьютеры (117) помощь (7784) учитель (496) Федоров Михаил (504)


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Топ комментарии
+8
Ооо!
Скоро у Епіцентрах всій країни з'являться у продажу нові ноутбуки!

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24.05.2022 11:25
+4
Google це вам не Асфальтовий Генералісімус зі свома 4 тис $ в міс. для вчителів -
обіцяв ноутбуки вчителям, зробить
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24.05.2022 11:23
+4
Плагіатор Шкарлет знає, що з ними робити.
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24.05.2022 11:28
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эГугелФон
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24.05.2022 11:22 Ответить
Google це вам не Асфальтовий Генералісімус зі свома 4 тис $ в міс. для вчителів -
обіцяв ноутбуки вчителям, зробить
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24.05.2022 11:23 Ответить
Ооо!
Скоро у Епіцентрах всій країни з'являться у продажу нові ноутбуки!

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24.05.2022 11:25 Ответить
Плагіатор Шкарлет знає, що з ними робити.
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24.05.2022 11:28 Ответить
Это я уже слышал! ... Что касается преподавателей. И про 5000 долларов
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24.05.2022 11:31 Ответить
Зрада... зрада.. зрада!!!!
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24.05.2022 13:02 Ответить
як завжди PZDеж. Вже видали раз ноути для вчителів 2 на всю школу.
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24.05.2022 11:36 Ответить
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24.05.2022 11:38 Ответить
Не від Зеленського.
Якщо його компанійці не встигнуть частину розпродати.
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24.05.2022 12:23 Ответить
скоро в магазинах побутової техніки
і на олх
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24.05.2022 12:28 Ответить
Отримають мабуть всеж не вчителі, а заклади освіти. Намалюють на них інвентарний номер (добре, якщо не на екрані!). І видадуть приближеним до начальства, під розписку... А наприкінці року- здай на склад!
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24.05.2022 12:30 Ответить
 
 