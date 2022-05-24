43 тис. ноутбуків отримають українські вчителі від Google, - Федоров
Технічна підтримка допоможе вчителям ефективно продовжувати дистанційне навчання в умовах війни.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз тисячі шкіл постраждали від бомбардувань, багато родин вимушено покинули свої домівки. Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес та проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ.
Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання. Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.
Також освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.
"Це дасть змогу зробити освітній процес більш цікавим та продуктивним", - додав міністр.
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обіцяв ноутбуки вчителям, зробить
Скоро у Епіцентрах всій країни з'являться у продажу нові ноутбуки!
Якщо його компанійці не встигнуть частину розпродати.
і на олх