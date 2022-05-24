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43 тис. ноутбуків отримають українські вчителі від Google, - Федоров

ноутбук

Технічна підтримка допоможе вчителям ефективно продовжувати дистанційне навчання в умовах війни.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз тисячі шкіл постраждали від бомбардувань, багато родин вимушено покинули свої домівки. Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес та проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ.

Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання. Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Також освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

"Це дасть змогу зробити освітній процес більш цікавим та продуктивним", - додав міністр.

Також дивіться: У "Дії" відтепер можна отримати статус безробітного та оформити виплати. ВIДЕО

Автор: 

Google (701) комп’ютери (272) допомога (8321) вчитель (395) Федоров Михайло (874)


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Топ коментарі
+8
Ооо!
Скоро у Епіцентрах всій країни з'являться у продажу нові ноутбуки!

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24.05.2022 11:25
+4
Google це вам не Асфальтовий Генералісімус зі свома 4 тис $ в міс. для вчителів -
обіцяв ноутбуки вчителям, зробить
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24.05.2022 11:23
+4
Плагіатор Шкарлет знає, що з ними робити.
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24.05.2022 11:28
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эГугелФон
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24.05.2022 11:22 Відповісти
Google це вам не Асфальтовий Генералісімус зі свома 4 тис $ в міс. для вчителів -
обіцяв ноутбуки вчителям, зробить
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24.05.2022 11:23 Відповісти
Ооо!
Скоро у Епіцентрах всій країни з'являться у продажу нові ноутбуки!

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24.05.2022 11:25 Відповісти
Плагіатор Шкарлет знає, що з ними робити.
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24.05.2022 11:28 Відповісти
Это я уже слышал! ... Что касается преподавателей. И про 5000 долларов
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24.05.2022 11:31 Відповісти
Зрада... зрада.. зрада!!!!
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24.05.2022 13:02 Відповісти
як завжди PZDеж. Вже видали раз ноути для вчителів 2 на всю школу.
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24.05.2022 11:36 Відповісти
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24.05.2022 11:38 Відповісти
Не від Зеленського.
Якщо його компанійці не встигнуть частину розпродати.
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24.05.2022 12:23 Відповісти
скоро в магазинах побутової техніки
і на олх
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24.05.2022 12:28 Відповісти
Отримають мабуть всеж не вчителі, а заклади освіти. Намалюють на них інвентарний номер (добре, якщо не на екрані!). І видадуть приближеним до начальства, під розписку... А наприкінці року- здай на склад!
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24.05.2022 12:30 Відповісти
 
 