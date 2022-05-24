Призываю все государства не покупать у России украденное украинское зерно, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир не покупать украденное россиянами украинское зерно.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Российские злодеи воруют украинское зерно, загружают его на корабли, проходят через Босфор и пытаются продать за границу. Я призываю все государства сохранять бдительность и отказываться от каких-либо подобных предложений. Не покупайте украденное. Не становитесь участниками российских преступлений. Кража еще никому не приносила успех", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times