Закликаю всі держави не купувати у Росії вкрадене українське зерно, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати вкрадене росіянами українське зерно.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор та намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте учасниками російських злочинів. Крадіжка ще нікому не приносила успіху", - наголосив міністр.

Також читайте: Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times