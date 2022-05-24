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Закликаю всі держави не купувати у Росії вкрадене українське зерно, - Кулеба

зерно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати вкрадене росіянами українське зерно.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор та намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте учасниками російських злочинів. Крадіжка ще нікому не приносила успіху", - наголосив міністр.

Також читайте: Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times

Автор: 

зерно (3118) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Російське зерно - ЦЕ КРОВАВЕ ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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24.05.2022 11:26
+5
❗️Великобритания хочет отправить военные корабли в Черное море для обеспечения защитного коридора судам с украинским зерном - The Times.

Сообщается, что Британия уже ведёт соответствующие переговоры с союзниками. Цели - преодоление блокады России за несколько недель и предоставление «защитного коридора» от Одессы через Босфор. https://t.me/charter97_org/73773 https://t.me/charter97_org/73773

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24.05.2022 11:25
+5
Зелень здала південь за два дня ось і крадуть. В цьому році залишимось і без херсонських овочів та кавунів.
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24.05.2022 11:27
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❗️Великобритания хочет отправить военные корабли в Черное море для обеспечения защитного коридора судам с украинским зерном - The Times.

Сообщается, что Британия уже ведёт соответствующие переговоры с союзниками. Цели - преодоление блокады России за несколько недель и предоставление «защитного коридора» от Одессы через Босфор. https://t.me/charter97_org/73773 https://t.me/charter97_org/73773

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24.05.2022 11:25 Відповісти
Російське зерно - ЦЕ КРОВАВЕ ЗЕРНО ‼️‼️‼️
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24.05.2022 11:26 Відповісти
Зелень здала південь за два дня ось і крадуть. В цьому році залишимось і без херсонських овочів та кавунів.
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24.05.2022 11:27 Відповісти
а ти взагалі то хто сам??? ПЕВНО В ОКОПАХ?НА ПЕРЕДОВІ? УЧАСНИК АТО?
ЧІ ПРОСТО ДИВАННА СОТНЯ?!
ДУМАЮ ДИВАННА ТУПА СОТНЯ.!
ТОМУ ЗАВАЛИ ****..!ДУРА.!
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24.05.2022 11:33 Відповісти
так ты вылезь из бункера под Банковой - мы тебе **** сразу и завалим, чмо зелёное
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24.05.2022 14:59 Відповісти
таке кажуть... короче скиздили запчастини... на некоторые корабли РФ из-за санкций вместо оригинальных блоков установили запчасти от бытовой техники китайского производства....моряки 106-й бригады, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей и решили тайно написать письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу, в которых пожаловались на все махинации командования, добавили в ГУР.
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24.05.2022 11:29 Відповісти
Це заява пролітика. Так вони викрадене залишать собі, а своє продадуть. Хіба таке потрібно вимагати? В сотий раз усвідомив, який піп - такий і прихід!
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24.05.2022 11:29 Відповісти
Цілком погоджуюсь з дописом Анатолія К. У ФБ, твітері можна писати всяку дурницю, а де ноти окремим державам, де звернення через ООН, ОБСЕ, ПАРЕ, чому не закликати країни НАТО або окремі країни чорноморського регіону на блокування суден з викраденим і т.д. А щось пустити від себе, аж смішно, що то за МЗС і що за дипломатія, а де роль військових аташе при державах чорноморського регіону, а як щодо блокування рахунків країн, які скупили у москалів крадене зерно чи ін. продукцію???
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24.05.2022 12:56 Відповісти
https://t.me/kazansky2017 Денис Казанський
Насильно мобилизованные в так называемую «армию ДНР» жители Донбасса начинают открыто выражать недовольство.

Они записали обращение к Пушилину и заявили, что их обманом отправили без подготовки на передовую в Мариуполь. В результате погибло около 40% батальона.
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24.05.2022 11:31 Відповісти
https://t.me/kazansky2017/2783
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24.05.2022 11:33 Відповісти
жаль, что 40%, а не 140
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24.05.2022 12:30 Відповісти
Призывать можно, но все-равно ведь купят. Кому-то зерно реально необходимо, чтобы выжить самим. Кто-то чтобы напакостить Западу и вылизать *****. Причины для покупки найдутся. Так всегда было и будет. Вопрос в другом. Вы, твари зеленые, знали, с кем имеете дело. Но те не менее 2,5 года спустили в унитаз вместо того, чтобы готовиться к войне настоящим образом. Вы вымывали мииларды из бюджета, вы крали так, что никому и не снилось, вы устроили представление, за которое мы все теперь расплачиваемся. И не вам кого-либо попрекать в этом, поскольку у ва самих рожа искривлена так, что никакому дубилету и не снилось. Потому ваш крик сродни голосу жаждущего в пустыне. Не услышат, а услышат, то сделают вид что глухие. Интересно только, какие выводы сделает народ из всего этого.
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24.05.2022 11:33 Відповісти
А як його відрізнити від не краденого ?
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24.05.2022 11:47 Відповісти
Очень простым анализом! Прибор есть в любом порту! У зерна из каждого региона свой уникальный состав и пропорции веществ.
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24.05.2022 15:02 Відповісти
не просто купят, а еще и в очереди драться будут, кто больше оторвет, сохранит и перепродаст, когда цены на зерно вырастут. А они вырастут, как только реально замаячит призрак голода и к Италии начнут подплывать первые баркасы с голодными неграми
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24.05.2022 12:06 Відповісти
Вы только представьте себе условного африканца, который задаётся вопросом - почему я должен отказаться от зерна агрессора, если кто-то не может отказаться от нефти и газа агрессора ?!
И я уверен - ответа он найти не может!
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24.05.2022 12:11 Відповісти
Його потрібно не "... не купувати", а конфісковувати, притому разом з кораблем!
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24.05.2022 12:25 Відповісти
Як **** зерно наше вивозити, так ***** і кораблі і ******, а як небо закрити, ой баюсь баюсь кацапов розАзлІТЬ! Суки їбучі
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24.05.2022 12:28 Відповісти
Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно. И в Искендеруне потом будут печь хлеб из этого зерна? В глотке не застрянет?

https://twitter.com/i/status/1526856478874816512
Если нет, то я сейчас обрисую, что у Турции может застрять в глотке.
Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что лепёшка может застрять, а несколько о другом.
Например, о том, что может застрять не лепёшка, а серийное производство БПЛА Akıncı, без украинских двигателей АИ-450С, которые продолжают ставить на данные беспилотники, несмотря на наличие у Турции её PD-222. А всё потому, что ресурс PD-222 несоизмерим с АИ-450С.
Как насчёт будущего турецких ударных вертолётов Atak-II, аналогично, без украинских двигателей? Туманное? Ещё бы.
А с каким двигателем полетит беспилотный истребитель MIUS, который разрабатывается для базирования на военном корабле TGG Anadolu, являющимся первым авианосцем в составе военно-морских сил Турции, если не будет украинского двухконтурного турбореактивного двигателя АИ-322Ф??
А перспективный турецкий танк, которым так любит хвалиться Анкара, но который на более чем 50% зависит от иностранных поставок? Не продумывает ли Анкара его перспективное будущее без достаточно мощной силовой установки, которую Турции решила пока предоставлять только Южная Корея? А если откажется, с учётом интересных геополитических манёвров? Тогда останется только украинский вариант замены или весь проект может смело накрываться медным тазом. Или в Турции забыли, кому они обязаны живучестью своих танков М60А3 Sabra? Я имею ввиду украинские КАЗ "Шершень", которые устанавливаются на данную модификацию М60 и которые сохранили многие жизни турецких экипажей в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Память коротка?
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции? Не то время, чтобы строить из себя локального гегемона, особенно тогда, когда ты им не являешься. Позорить славное имя легендарного Мустафы Кемаля, многовекторная политика которого заслуживает поистине глубочайшего изучения, современными бездарными финтами - это не то, чего заслуживает современная Турция. Баланс и осознание возможностей это куда большее, чем активизация электората готового сжигать банкноты по $1 на камеру во имя стимуляции инфляции и упадка. Особенно сейчас, когда выбор стороны должен быть очевиден и без компромиссов и оговорок.

Так, что там с украинским зерном?
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24.05.2022 12:35 Відповісти
Всё не осилил, но предположу по прводенной параллели Зерно-Двигатели

Двигатели Украина поставляет согласно контракту.
А Турция не покупать или не пропускать корабли должна согласно чему ? Нормам морали ? - так это находится вне юридической плоскости
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24.05.2022 14:02 Відповісти
Так же как и твое сидение на бутылке
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30.06.2022 15:42 Відповісти
 
 