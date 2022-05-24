Закликаю всі держави не купувати у Росії вкрадене українське зерно, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ не купувати вкрадене росіянами українське зерно.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор та намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте учасниками російських злочинів. Крадіжка ще нікому не приносила успіху", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
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+5 olele
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Сообщается, что Британия уже ведёт соответствующие переговоры с союзниками. Цели - преодоление блокады России за несколько недель и предоставление «защитного коридора» от Одессы через Босфор. https://t.me/charter97_org/73773 https://t.me/charter97_org/73773
ЧІ ПРОСТО ДИВАННА СОТНЯ?!
ДУМАЮ ДИВАННА ТУПА СОТНЯ.!
ТОМУ ЗАВАЛИ ****..!ДУРА.!
Насильно мобилизованные в так называемую «армию ДНР» жители Донбасса начинают открыто выражать недовольство.
Они записали обращение к Пушилину и заявили, что их обманом отправили без подготовки на передовую в Мариуполь. В результате погибло около 40% батальона.
И я уверен - ответа он найти не может!
https://twitter.com/i/status/1526856478874816512
Если нет, то я сейчас обрисую, что у Турции может застрять в глотке.
Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что лепёшка может застрять, а несколько о другом.
Например, о том, что может застрять не лепёшка, а серийное производство БПЛА Akıncı, без украинских двигателей АИ-450С, которые продолжают ставить на данные беспилотники, несмотря на наличие у Турции её PD-222. А всё потому, что ресурс PD-222 несоизмерим с АИ-450С.
Как насчёт будущего турецких ударных вертолётов Atak-II, аналогично, без украинских двигателей? Туманное? Ещё бы.
А с каким двигателем полетит беспилотный истребитель MIUS, который разрабатывается для базирования на военном корабле TGG Anadolu, являющимся первым авианосцем в составе военно-морских сил Турции, если не будет украинского двухконтурного турбореактивного двигателя АИ-322Ф??
А перспективный турецкий танк, которым так любит хвалиться Анкара, но который на более чем 50% зависит от иностранных поставок? Не продумывает ли Анкара его перспективное будущее без достаточно мощной силовой установки, которую Турции решила пока предоставлять только Южная Корея? А если откажется, с учётом интересных геополитических манёвров? Тогда останется только украинский вариант замены или весь проект может смело накрываться медным тазом. Или в Турции забыли, кому они обязаны живучестью своих танков М60А3 Sabra? Я имею ввиду украинские КАЗ "Шершень", которые устанавливаются на данную модификацию М60 и которые сохранили многие жизни турецких экипажей в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Память коротка?
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции? Не то время, чтобы строить из себя локального гегемона, особенно тогда, когда ты им не являешься. Позорить славное имя легендарного Мустафы Кемаля, многовекторная политика которого заслуживает поистине глубочайшего изучения, современными бездарными финтами - это не то, чего заслуживает современная Турция. Баланс и осознание возможностей это куда большее, чем активизация электората готового сжигать банкноты по $1 на камеру во имя стимуляции инфляции и упадка. Особенно сейчас, когда выбор стороны должен быть очевиден и без компромиссов и оговорок.
Так, что там с украинским зерном?
Двигатели Украина поставляет согласно контракту.
А Турция не покупать или не пропускать корабли должна согласно чему ? Нормам морали ? - так это находится вне юридической плоскости