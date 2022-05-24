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Новости Война Резня в Буче
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Президент Литвы Науседа отозвал посла из России

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об освобождении дипломата Эйтвидаса Баярунаса от обязанностей посла в России с 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание LRT.

Ранее литовское правительство предложило отозвать посла после появления свидетельств о жестоких убийствах в Буче Киевской области, совершенных российскими военными.

В связи с войной России еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, а также о закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Также читайте: Украине не нужна альтернатива НАТО, - Науседа

армия РФ (19115) Литва (2448) посол (1796) россия (95413) дипломаты (635) Буча (459) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+6
а зачем тебе удалятся? просто выпились на хрен и не заходи ! про тебя и забудут так как ты на хрен никому не нужен
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24.05.2022 12:59
+4
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24.05.2022 12:05
+3
У русозверей начинает ломить по всем фронтам : филлипинский диктатор сказал не сравнивать его с карликом, руский дипломат сбежал и написал спич против рашизма, пошли движения народов в мордоре - Дагестан, Идель-Урал, Эрзя и т.д.,Дания даст Украине ракеты, идут морские полставки вооружения из США /а это серьезнее воздушных/, а Британия готовит морские конвои. Это еще санкции толком не вступили в силу, что будет к осени.
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24.05.2022 12:05
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У русозверей начинает ломить по всем фронтам : филлипинский диктатор сказал не сравнивать его с карликом, руский дипломат сбежал и написал спич против рашизма, пошли движения народов в мордоре - Дагестан, Идель-Урал, Эрзя и т.д.,Дания даст Украине ракеты, идут морские полставки вооружения из США /а это серьезнее воздушных/, а Британия готовит морские конвои. Это еще санкции толком не вступили в силу, что будет к осени.
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24.05.2022 12:05 Ответить
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24.05.2022 12:05 Ответить
Хто підкаже, як видалити повністтю свій акаунт з Цензора, щоб більше тут не з'являтися? Дякую.
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24.05.2022 12:08 Ответить
Обидели?
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24.05.2022 12:11 Ответить
занадто заангажований цензурою ресурс
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24.05.2022 12:51 Ответить
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24.05.2022 12:12 Ответить
Вже пробував. Результат - НУЛЬ
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24.05.2022 12:48 Ответить
а зачем тебе удалятся? просто выпились на хрен и не заходи ! про тебя и забудут так как ты на хрен никому не нужен
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24.05.2022 12:59 Ответить
Не бажаю навіть сліди свої тут полишати, та водитися з такими ушльопками, як ти. Сподіваюся що до тебе ущербного така теза дійде.
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24.05.2022 13:49 Ответить
Залежність?
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24.05.2022 12:20 Ответить
 
 