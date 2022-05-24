Президент Литвы Науседа отозвал посла из России

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об освобождении дипломата Эйтвидаса Баярунаса от обязанностей посла в России с 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание LRT.

Ранее литовское правительство предложило отозвать посла после появления свидетельств о жестоких убийствах в Буче Киевской области, совершенных российскими военными.

В связи с войной России еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, а также о закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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