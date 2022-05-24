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Новини Війна Різня в Бучі
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Президент Литви Науседа відкликав посла з Росії

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про звільнення дипломата Ейтвідаса Баярунаса від обов'язків посла у Росії з 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання LRT.

Раніше литовський уряд запропонував відкликати посла після появи свідчень про жорстокі вбивства в Бучі Київської області, скоєні російськими військовими.

У зв'язку з російською агресією Литва ще у квітні ухвалила рішення про висилку глави російського посольства у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генерального консульства в Клайпеді, а також про закриття російського диппредставництва в цьому місті та зниження дипломатичного представництва між Литвою і Росією до рівня тимчасових повірених у справах. Четверо співробітників посольства Росії також були вислані за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не зупиниться на Україні, - Науседа

Автор: 

армія рф (17264) Литва (2383) посол (1097) росія (65002) дипломати (565) Буча (539) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+6
а зачем тебе удалятся? просто выпились на хрен и не заходи ! про тебя и забудут так как ты на хрен никому не нужен
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24.05.2022 12:59
+4
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24.05.2022 12:05
+3
У русозверей начинает ломить по всем фронтам : филлипинский диктатор сказал не сравнивать его с карликом, руский дипломат сбежал и написал спич против рашизма, пошли движения народов в мордоре - Дагестан, Идель-Урал, Эрзя и т.д.,Дания даст Украине ракеты, идут морские полставки вооружения из США /а это серьезнее воздушных/, а Британия готовит морские конвои. Это еще санкции толком не вступили в силу, что будет к осени.
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24.05.2022 12:05
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У русозверей начинает ломить по всем фронтам : филлипинский диктатор сказал не сравнивать его с карликом, руский дипломат сбежал и написал спич против рашизма, пошли движения народов в мордоре - Дагестан, Идель-Урал, Эрзя и т.д.,Дания даст Украине ракеты, идут морские полставки вооружения из США /а это серьезнее воздушных/, а Британия готовит морские конвои. Это еще санкции толком не вступили в силу, что будет к осени.
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24.05.2022 12:05 Відповісти
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24.05.2022 12:05 Відповісти
Хто підкаже, як видалити повністтю свій акаунт з Цензора, щоб більше тут не з'являтися? Дякую.
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24.05.2022 12:08 Відповісти
Обидели?
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24.05.2022 12:11 Відповісти
занадто заангажований цензурою ресурс
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24.05.2022 12:51 Відповісти
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24.05.2022 12:12 Відповісти
Вже пробував. Результат - НУЛЬ
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24.05.2022 12:48 Відповісти
а зачем тебе удалятся? просто выпились на хрен и не заходи ! про тебя и забудут так как ты на хрен никому не нужен
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24.05.2022 12:59 Відповісти
Не бажаю навіть сліди свої тут полишати, та водитися з такими ушльопками, як ти. Сподіваюся що до тебе ущербного така теза дійде.
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24.05.2022 13:49 Відповісти
Залежність?
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24.05.2022 12:20 Відповісти
 
 