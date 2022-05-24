Президент Литви Науседа відкликав посла з Росії

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про звільнення дипломата Ейтвідаса Баярунаса від обов'язків посла у Росії з 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання LRT.

Раніше литовський уряд запропонував відкликати посла після появи свідчень про жорстокі вбивства в Бучі Київської області, скоєні російськими військовими.

У зв'язку з російською агресією Литва ще у квітні ухвалила рішення про висилку глави російського посольства у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генерального консульства в Клайпеді, а також про закриття російського диппредставництва в цьому місті та зниження дипломатичного представництва між Литвою і Росією до рівня тимчасових повірених у справах. Четверо співробітників посольства Росії також були вислані за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

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