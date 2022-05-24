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Суд обязал "русскомировца" выучить песню "Батько наш - Бандера"

суд

Суд в Кропивницком обязал 19-летнего пророссийского агитатора родом из Харькова выучить наизусть гимн, раздел Конституции и песню "Батько наш Бандера".

Об этом сообщил глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга, сообщает Цензор.НЕТ.

"В своем телеграм-канале уже написал об этом, расскажу и здесь. В Кропивницком

Судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал на Кировоградщину и стал в соцсети агитировать за "русский мир", изучить наизусть: гимн Украины, ІХ раздел Конституции о территориальном устройстве, песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!", стихотворение Сосюры "Любіть Україну", - написал он.

Также подсудимый должен прочесть повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

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Молодого человека признали виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

Его приговорили к лишению свободы на 2 года с испытательным сроком в 2 года. Приговор уже вступил в силу.

Кропивницький (540) патриотизм (227) приговор (1211) суд (25084) русский мир (612)


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Топ комментарии
+17
Чому условно?Що за цирк!
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24.05.2022 12:34
+14
Они не идиоты, а сознательные коллаборасты и давать за такое нужно соответствующие сроки. Украина самая толерастсная страна в мире по отношению к коллаборастам. Мы сейчас пожинаем плоды толлерастаии к колабборастии, так что давайте лучше ему вручим сразу героя Украины, а чё не, ведь всё норм, когда во время войны коллабораст на коллаборасте и коллаборастом поганяет.
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24.05.2022 12:46
+13
під обстріли рити окопи!!!
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24.05.2022 12:43
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Чому условно?Що за цирк!
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24.05.2022 12:34 Ответить
Правильно, надо сразу пожизненно давать малолетним идиотам
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24.05.2022 12:39 Ответить
малолєтній? який у нас призивний вік?
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24.05.2022 12:45 Ответить
Они не идиоты, а сознательные коллаборасты и давать за такое нужно соответствующие сроки. Украина самая толерастсная страна в мире по отношению к коллаборастам. Мы сейчас пожинаем плоды толлерастаии к колабборастии, так что давайте лучше ему вручим сразу героя Украины, а чё не, ведь всё норм, когда во время войны коллабораст на коллаборасте и коллаборастом поганяет.
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24.05.2022 12:46 Ответить
Ні, в нас імбіцили та злодії закони пишуть.
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24.05.2022 14:30 Ответить
А заодно и таким судьям дать срок за потворствование колаборантам.
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24.05.2022 17:54 Ответить
Бо на кілок треба садить його батьків - саме їх стараннями виріс подібний придурок!!!
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24.05.2022 12:40 Ответить
Так это же основной лохторат вислюка. Им же поржать охота, потанцевать, нюхнуть ....
А воюют пусть лохи об которых надо эбонитовые палочки натирать.
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24.05.2022 14:13 Ответить
тіпу вже 19, він дорослий.
шо за месіанство? я не хочу щоб мені прилетіла ракета як було в Кеменчуку с 2 бабами біженками з Харкова, які від бомб втекли але любити раісю не перестали і тому корегували на новому місці
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24.05.2022 12:40 Ответить
Изверги!!!
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24.05.2022 12:41 Ответить
Ось так и зливається країна, бо за це все одно нічого не буде!
В окопи падлюку!!!!
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24.05.2022 12:41 Ответить
під обстріли рити окопи!!!
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24.05.2022 12:43 Ответить
sudje respekt za kreativ - no posaditj tozhe nado bylo...ili na peredovuju
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24.05.2022 12:44 Ответить
На передовой нужны профи. А такое тело можно отправить плести сети, например.
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24.05.2022 15:10 Ответить
якщо москалів відпускати, то з кого консерви робить?
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24.05.2022 12:45 Ответить
Хана щелепі.
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24.05.2022 12:45 Ответить
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24.05.2022 12:51 Ответить
И танец гопак суду продемострировать
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24.05.2022 12:59 Ответить
Со стороны судей это самое настоящее издевательство над страной, которая в войне и где гибнут люди.
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24.05.2022 17:57 Ответить
Молодець суддя! Але краще посадили б його з умовою звільнення ЛИШЕ в разі вивчення/ прочитання всього того.
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24.05.2022 13:27 Ответить
Або ж замітати вулиці Кропивницького щодня, протягом двох років співаючи "Батько наш - Бандера".
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24.05.2022 13:38 Ответить
А впродовж випробувального терміну приймати участь у ексгумації тіл загиблих від рашистського миру співвітчизників, а вже у вільний час можна і почитати
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24.05.2022 13:44 Ответить
Це повна безнаказаність. Їх треба позбавляти громадянства і депортувати до Раші. А вони бавляться зі зрадниками!
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24.05.2022 14:03 Ответить
Це не покара, а честь
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24.05.2022 14:17 Ответить
Краще б втопили його в бочці, повною рузькім міром, набрати можна у будь якій вигрібній ямі.
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24.05.2022 18:29 Ответить
та не переживайте - на втором куплете челюсть русскоязычная взорвется
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25.05.2022 09:19 Ответить
 
 