Суд обязал "русскомировца" выучить песню "Батько наш - Бандера"

Суд в Кропивницком обязал 19-летнего пророссийского агитатора родом из Харькова выучить наизусть гимн, раздел Конституции и песню "Батько наш Бандера".

Об этом сообщил глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга, сообщает Цензор.НЕТ.

"В своем телеграм-канале уже написал об этом, расскажу и здесь. В Кропивницком

Судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал на Кировоградщину и стал в соцсети агитировать за "русский мир", изучить наизусть: гимн Украины, ІХ раздел Конституции о территориальном устройстве, песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!", стихотворение Сосюры "Любіть Україну", - написал он.

Также подсудимый должен прочесть повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

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