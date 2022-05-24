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Новини
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Суд зобов'язав "руськомирівця" вивчити пісню "Батько наш - Бандера"

суд

Суд у Кропивницькому зобов’язав 19-річного проросійського агітатора родом із Харкова вивчити напам’ять гімн, розділ Конституції та пісню "Батько наш - Бандера".

Про це повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суддя своїм вироком зобов‘язав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за "рускій мір", вивчити напам‘ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!", вірш Сосюри "Любіть Україну", - написав він.

Також підсудний має прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди".

Дивіться: "Ой, у лузі червона калина", - діти у дворі співають гімн Українських січових стрільців. ВIДЕО

Молодика визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

Його засудили до позбавлення волі на 2 роки з випробувальним терміном у 2 роки. Вирок уже набрав чинності.

Автор: 

Кропивницький (343) патріотизм (107) вирок (1064) суд (11663) русский мир (451)


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Топ коментарі
+17
Чому условно?Що за цирк!
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24.05.2022 12:34
+14
Они не идиоты, а сознательные коллаборасты и давать за такое нужно соответствующие сроки. Украина самая толерастсная страна в мире по отношению к коллаборастам. Мы сейчас пожинаем плоды толлерастаии к колабборастии, так что давайте лучше ему вручим сразу героя Украины, а чё не, ведь всё норм, когда во время войны коллабораст на коллаборасте и коллаборастом поганяет.
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24.05.2022 12:46
+13
під обстріли рити окопи!!!
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24.05.2022 12:43
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Чому условно?Що за цирк!
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24.05.2022 12:34 Відповісти
Правильно, надо сразу пожизненно давать малолетним идиотам
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24.05.2022 12:39 Відповісти
малолєтній? який у нас призивний вік?
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Они не идиоты, а сознательные коллаборасты и давать за такое нужно соответствующие сроки. Украина самая толерастсная страна в мире по отношению к коллаборастам. Мы сейчас пожинаем плоды толлерастаии к колабборастии, так что давайте лучше ему вручим сразу героя Украины, а чё не, ведь всё норм, когда во время войны коллабораст на коллаборасте и коллаборастом поганяет.
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24.05.2022 12:46 Відповісти
Ні, в нас імбіцили та злодії закони пишуть.
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24.05.2022 14:30 Відповісти
А заодно и таким судьям дать срок за потворствование колаборантам.
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24.05.2022 17:54 Відповісти
Бо на кілок треба садить його батьків - саме їх стараннями виріс подібний придурок!!!
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Так это же основной лохторат вислюка. Им же поржать охота, потанцевать, нюхнуть ....
А воюют пусть лохи об которых надо эбонитовые палочки натирать.
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24.05.2022 14:13 Відповісти
тіпу вже 19, він дорослий.
шо за месіанство? я не хочу щоб мені прилетіла ракета як було в Кеменчуку с 2 бабами біженками з Харкова, які від бомб втекли але любити раісю не перестали і тому корегували на новому місці
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24.05.2022 12:40 Відповісти
Изверги!!!
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24.05.2022 12:41 Відповісти
Ось так и зливається країна, бо за це все одно нічого не буде!
В окопи падлюку!!!!
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24.05.2022 12:41 Відповісти
під обстріли рити окопи!!!
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24.05.2022 12:43 Відповісти
sudje respekt za kreativ - no posaditj tozhe nado bylo...ili na peredovuju
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24.05.2022 12:44 Відповісти
На передовой нужны профи. А такое тело можно отправить плести сети, например.
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24.05.2022 15:10 Відповісти
якщо москалів відпускати, то з кого консерви робить?
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24.05.2022 12:45 Відповісти
Хана щелепі.
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24.05.2022 12:45 Відповісти
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24.05.2022 12:51 Відповісти
И танец гопак суду продемострировать
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24.05.2022 12:59 Відповісти
Со стороны судей это самое настоящее издевательство над страной, которая в войне и где гибнут люди.
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24.05.2022 17:57 Відповісти
Молодець суддя! Але краще посадили б його з умовою звільнення ЛИШЕ в разі вивчення/ прочитання всього того.
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24.05.2022 13:27 Відповісти
Або ж замітати вулиці Кропивницького щодня, протягом двох років співаючи "Батько наш - Бандера".
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24.05.2022 13:38 Відповісти
А впродовж випробувального терміну приймати участь у ексгумації тіл загиблих від рашистського миру співвітчизників, а вже у вільний час можна і почитати
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24.05.2022 13:44 Відповісти
Це повна безнаказаність. Їх треба позбавляти громадянства і депортувати до Раші. А вони бавляться зі зрадниками!
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24.05.2022 14:03 Відповісти
Це не покара, а честь
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24.05.2022 14:17 Відповісти
Краще б втопили його в бочці, повною рузькім міром, набрати можна у будь якій вигрібній ямі.
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24.05.2022 18:29 Відповісти
та не переживайте - на втором куплете челюсть русскоязычная взорвется
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25.05.2022 09:19 Відповісти
 
 