Суд зобов'язав "руськомирівця" вивчити пісню "Батько наш - Бандера"

Суд у Кропивницькому зобов’язав 19-річного проросійського агітатора родом із Харкова вивчити напам’ять гімн, розділ Конституції та пісню "Батько наш - Бандера".

Про це повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суддя своїм вироком зобов‘язав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за "рускій мір", вивчити напам‘ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!", вірш Сосюри "Любіть Україну", - написав він.

Також підсудний має прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди".

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