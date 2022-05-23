Оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению
Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"...назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - зачитал определение судья.
Российский военный был осужден по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Напомним, 24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и получил сухпаек всего на 3 дня.
Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумщине в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 военными.
Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Россияне расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться. Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. Решили, что местный житель хочеть сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.
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Ну духовных наставников ему хватит-пока не запретили сатанат РПЦ.
30.08.2021 17:09
Любая страна бы еще 23 февраля войну обьявила в ответ на признание
Даунбаса росейским.
Или это террористы,тогда подлежат все аресту.
А так признали,что кацы могут безнаказанно на танках по Украине
кататься.
електро тостера..
- без права амнистии
Тому кожному по вищці.
Не отримають тільки ті хто здався у полон, знищує свої ж кацапські війська і обладнання,
видає державні таємниці росії.
А кто будет восстанавливать разрушенное
12 часов на пахоту ежедневно может через 20 лет
И помилуем /а. То ему будет плохо сидеть в одиночке без удобств /
Эту тварь ещё и стеризовать бы не мешало, чтобы не размножалось, а то мало ли чего... Вдруг будет кассационная жалоба, апелляционный суд, а там могут и приговор изменить.
P.S.: пардон за кацапський єзик - просто не хочеться шкварити нашу мову перекладом деяких неприємних слів і висловів