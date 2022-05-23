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Новости Война
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Оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению

шишимарін

Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"...назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - зачитал определение судья.

Российский военный был осужден по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, 24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и получил сухпаек всего на 3 дня.

Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумщине в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 военными.

Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Россияне расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться. Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. Решили, что местный житель хочеть  сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный РФ Шишимарин признал в суде, что убил мирного жителя Сумщины: "Я выстрелил короткой очередью. Тем самым я его убил"

суд (25081) пожизненное заключение (65) Шишимарин Вадим (9)


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Топ комментарии
+29
ватники любят зону, это типа скрепа, диды сидели.
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23.05.2022 13:07
+25
А тепер чим швидше відправити на зону, а там він бути жити довго та весело.
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23.05.2022 13:04
+21
Пройшло 3 місяця!

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23.05.2022 13:05
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А тепер чим швидше відправити на зону, а там він бути жити довго та весело.
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23.05.2022 13:04 Ответить
ватники любят зону, это типа скрепа, диды сидели.
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23.05.2022 13:07 Ответить
Яка зона? Довічники у в'язниці відбувають.
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23.05.2022 17:30 Ответить
Его в петушином углу урки накормят.
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23.05.2022 13:06 Ответить
ну какие урки что за бред ЭТО КРЫТАЯ ТЮРЬМА в камере по 2 (иногда1) человеку проверки каждые 15 минут прогулка 1 час в день никаких свиданий никогда и ни с кем..только с проверяющим Минюста Уполномоченного ВРУ и адвокатами..наказание за нарушение правил и режима одно карцер.. они не работают могут читать книги, периодику за свои деньги купленные.. есть карта банка и товарка самое необходимо товары продукты питания канцелярия книги бумага никакого радио ТВ и часов.. через 3-5 лет 90% уже латентные пациенты психиатров... .. гроши пересылают родственники или желающие -если такие имеются... можно просить о духовном наставнике- священнике.. медицина да по показаниям.. никакие авторитеты разделение по масти там нет и не может быть по определению..
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23.05.2022 13:17 Ответить
Я более чем уверен что администрация тюрьмы обеспечит этому рашисту постоянные и незабываемые теплые встречи со всеми сидящими по соседству маньяками и извращенцами.
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23.05.2022 13:22 Ответить
сам оттуда или сказочник?
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23.05.2022 14:40 Ответить
Хммм.Даже часов нельзя.Прям как в казино.
Ну духовных наставников ему хватит-пока не запретили сатанат РПЦ.
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23.05.2022 13:23 Ответить
Ага, так оно и будет. Но кукарекать, вове, придаться не менее пять раз в сутки. И без пианино.
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23.05.2022 17:52 Ответить
Я вважаю, що робота в тюрмі потрібна. робити черевики, стільці і т. д. нехай працює як раб до кінця життя.
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23.05.2022 14:26 Ответить
на обмін піде.
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23.05.2022 13:04 Ответить
на корм собакам
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23.05.2022 14:58 Ответить
не піде , фігура не того калібру , пішак найнижчої касти .
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23.05.2022 19:39 Ответить
Пройшло 3 місяця!

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23.05.2022 13:05 Ответить
Нам ещё и кормить эту гниду.
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23.05.2022 13:05 Ответить
та ми стільки гнид годуємо роками що йой! українські олігархи мало не самі багаті олігархи в Світі! нам є чим пишатися!
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23.05.2022 13:08 Ответить
Согласен. начиная от районного звена и до ВР. А надо не кормить, а спрашивать и вешать, вешать, вешать. лет с 15. если хотим жить, как ЛЮДИ, по ЗАКОНАМ.
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23.05.2022 17:56 Ответить
Буде шити рукавиці і зароблятиме собі на хліб.
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23.05.2022 13:08 Ответить
Не будет. На пожизненном не работает. Но есть возможность стать очень начитанным.
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23.05.2022 13:24 Ответить
Малюська взяв на роботу до міністерства довічно ув'язнену

30.08.2021 17:09
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23.05.2022 13:29 Ответить
Вiн сам себе буде годувати. Карьер, швейна машинка, виробництва бетонних виробiв.
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23.05.2022 13:24 Ответить
Шкода. Буде сидіти в індивідуальній камері. Краще би дали 15 і відправили у загальну камеру.
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23.05.2022 13:07 Ответить
дурень, а міг би просто забрати телефон. у кацапа нема гальма проти вбивства. Постріл у безбройного цивільного - вбивство.
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23.05.2022 13:08 Ответить
Люто плюсую.
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23.05.2022 13:08 Ответить
а ще курвьониш, намогався пошити нас в дурні, скинути свою вину на подохлого вже офіцера. Я не сам, я не хотєл, мнє приказалі, я боялся. Дідька лисого, сам, хотів і нічого не боявся, знав що їде вбивати і був певним, що відповідати не прийдеться.
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23.05.2022 13:10 Ответить
на обмін
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23.05.2022 13:14 Ответить
а как же адин нарот ? он не знал ! учения
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23.05.2022 13:15 Ответить
Мало.
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23.05.2022 13:15 Ответить
Какой вийны?
Любая страна бы еще 23 февраля войну обьявила в ответ на признание
Даунбаса росейским.
Или это террористы,тогда подлежат все аресту.
А так признали,что кацы могут безнаказанно на танках по Украине
кататься.
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23.05.2022 13:16 Ответить
Ну и зачем нам его кармить? Отпрвте на россию, пусть тама мучается.
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23.05.2022 13:18 Ответить
разделати на органи..якщо підійдуть.. остальне-собакам
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23.05.2022 13:19 Ответить
Это - нелюди. Их органы в человеческими несовместимы. Да и собак травить такой гадостью не нужно. Такое - только растворять в кислоте и сливать в канализацию.
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23.05.2022 13:24 Ответить
....А потом случайно наложит на себя руки, предварительно прыгнув на швабру, как заведено у них, кацапов.
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23.05.2022 13:23 Ответить
не отримає наречена
електро тостера..
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23.05.2022 13:23 Ответить
должна быть маленькая приписочка к приговору:
- без права амнистии
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23.05.2022 13:26 Ответить
Практика ділити расєян окупантів на хороших і поганих невдала ідея - вони всі ВИННІ.
Тому кожному по вищці.
Не отримають тільки ті хто здався у полон, знищує свої ж кацапські війська і обладнання,
видає державні таємниці росії.
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23.05.2022 13:32 Ответить
осьце заїбісь))))в курнику поки не здохне😃
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23.05.2022 14:13 Ответить
Хороший прецидент.
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23.05.2022 14:20 Ответить
І я маю цю істоту тепер все життя годувати за те шо вона зробила ?! Чому просто не повісити мразоту?
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23.05.2022 14:27 Ответить
в 20 лет сесть на пожизненное это жесть , через 2-3 года он сам сдохнет , там нет мозгов и психики, не будет возможности общения с себе подобными, социально он останется на уровне 15-18 летнего подростка , а если учесть что будет в замкнутом пространстве , его деградация ускорится , он превратится в насекомое очень быстро, и самое страшное в этой ситуации , для него , что он будет это все осознавать , это хуже чем пуля в лоб , сначала он сойдет с ума , потом на дурку его , а там уже все зависит от фантазии докторов , какие препараты на нем испытывать , пожелаем чуваку долгих лет ,, жизни,, .
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23.05.2022 14:27 Ответить
шмаркин сел заслужено
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23.05.2022 14:46 Ответить
Ну незнаю, через годик будет мертвым завидовать. Это не норвежская тюрьма для брейвика с плейстейшеном
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23.05.2022 15:04 Ответить
и дадут ему кликуху "СТИРАЛКА"
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23.05.2022 15:25 Ответить
Паскуда...
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23.05.2022 16:03 Ответить
ПРАВИЛЬНО ОСУДИЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.05.2022 16:09 Ответить
Героям слава!
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23.05.2022 19:06 Ответить
і нехай ще дякує, що його не розстріляли!
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23.05.2022 16:11 Ответить
Пусть теперь эта тварь мучается, чтоб ему ни дня, ни ночи не было покоя. Пусть тот убитый им мужчина, всегда был у него перед глазами. Чтоб по ночам, приходили ужасные кошмары, от которых бы просыпался со слезами на глаза. Да будет именно так!!!
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23.05.2022 16:24 Ответить
І дати 100 гр салаа з собою наа увесь період! Хоче - хай їсть, аа хоче - хай очко змащує!
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23.05.2022 16:32 Ответить
уроды.... просто нарАз забрать человеческую жизнь...твари....
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23.05.2022 16:33 Ответить
Ех, ще би своїх доморощених с..к засудити на довічне.
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23.05.2022 16:42 Ответить
А зачем сидеть
А кто будет восстанавливать разрушенное
12 часов на пахоту ежедневно может через 20 лет
И помилуем /а. То ему будет плохо сидеть в одиночке без удобств /
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23.05.2022 17:05 Ответить
Этому уроду пожизненного маловато будет. И жаль, что на "крытке" с ним осуждённые украинцы не будут иметь возможности "побеседовать о жизни".
Эту тварь ещё и стеризовать бы не мешало, чтобы не размножалось, а то мало ли чего... Вдруг будет кассационная жалоба, апелляционный суд, а там могут и приговор изменить.
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23.05.2022 17:10 Ответить
Навіщо це добриво тримати у тюрьмі за наші податки. Для русні тюрьма як для риби вода.Прикопати було теба його вже якась користь буде.
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23.05.2022 17:55 Ответить
теперь зеки на нём отыграются как хотят!и поделом гниде!
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23.05.2022 18:34 Ответить
Не будет сидеть,обменяют.
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23.05.2022 19:05 Ответить
Обязательно устроить ублюдку посещение общей камеры - и основательно пропетушманить! В метафизических целях: чтобы даже если Шише-Шмарин после смерти попадёт в обещанный ****** рай, то только на петушиную обитель. Это будет означать, что когда ангел-вертухай поведёт отряд из Эдема за запретку в Сферы Мироздания петь осанну Демиургу - то чтоб не смел распевать герметические гимны Алхимии Духа, шкварить своим ртом Сефироты, Тетраграмматоны и прочую вісшую эзотерику! А только где-то на петушиных измерениях подквохтывал Симфонии Ураниона - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!" А потом вернулся на обитель - и дырявым граалем хлебать амбросию вперемешку с инфернальной смолой и серой... Вот такая непруха in aeternum, Шише-Шмарин...

P.S.: пардон за кацапський єзик - просто не хочеться шкварити нашу мову перекладом деяких неприємних слів і висловів
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23.05.2022 19:07 Ответить
 
 