Оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению

Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"...назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - зачитал определение судья.

Российский военный был осужден по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, 24 февраля Шишимарин вместе с другими российскими военными отправились из Белгородской области через границу Украины. По словам россиянина, он не знал, что едет воевать, и получил сухпаек всего на 3 дня.

Утром 28 февраля колонна Шишимарина ехала по Сумщине в сторону России, чтобы вывезти раненых. Недалеко от села Гринченково их атаковали Вооруженные силы Украины и разбили колонну. После этого россияне остались без транспорта и разделились на несколько групп. Шишимарин остался еще с 4 военными.

Между селами Чупаховка и Гринченково они заметили мужчину на автомобиле Volkswagen и решили украсть транспорт. Россияне расстреляли машину, ее владельцу удалось скрыться. Машину развернули и поехали в село Чупаховка. Они планировали добраться до своих войск. В селе военные увидели гражданского мужчину, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. Решили, что местный житель хочеть сдать их украинским защитникам. Тогда Шишимарин застрелил Шелипова.

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