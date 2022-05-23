УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7615 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 568 60

Окупанта Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення

шишимарін

Російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до пожиттєвого ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"... призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зачитав ухвалу суддя.

Російського військового засудили за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, 24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.

Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.

Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись. Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.

Також читайте: Військовий РФ Шишимарін визнав у суді, що вбив мирного жителя Сумщини: "Я вистрілив короткою чергою. Тим самим я його вбив"

Автор: 

суд (11660) довічне ув’язнення (48) Шишимарін Вадим (10)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
ватники любят зону, это типа скрепа, диды сидели.
показати весь коментар
23.05.2022 13:07
+25
А тепер чим швидше відправити на зону, а там він бути жити довго та весело.
показати весь коментар
23.05.2022 13:04
+21
Пройшло 3 місяця!

показати весь коментар
23.05.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер чим швидше відправити на зону, а там він бути жити довго та весело.
показати весь коментар
23.05.2022 13:04 Відповісти
ватники любят зону, это типа скрепа, диды сидели.
показати весь коментар
23.05.2022 13:07 Відповісти
Яка зона? Довічники у в'язниці відбувають.
показати весь коментар
23.05.2022 17:30 Відповісти
Его в петушином углу урки накормят.
показати весь коментар
23.05.2022 13:06 Відповісти
ну какие урки что за бред ЭТО КРЫТАЯ ТЮРЬМА в камере по 2 (иногда1) человеку проверки каждые 15 минут прогулка 1 час в день никаких свиданий никогда и ни с кем..только с проверяющим Минюста Уполномоченного ВРУ и адвокатами..наказание за нарушение правил и режима одно карцер.. они не работают могут читать книги, периодику за свои деньги купленные.. есть карта банка и товарка самое необходимо товары продукты питания канцелярия книги бумага никакого радио ТВ и часов.. через 3-5 лет 90% уже латентные пациенты психиатров... .. гроши пересылают родственники или желающие -если такие имеются... можно просить о духовном наставнике- священнике.. медицина да по показаниям.. никакие авторитеты разделение по масти там нет и не может быть по определению..
показати весь коментар
23.05.2022 13:17 Відповісти
Я более чем уверен что администрация тюрьмы обеспечит этому рашисту постоянные и незабываемые теплые встречи со всеми сидящими по соседству маньяками и извращенцами.
показати весь коментар
23.05.2022 13:22 Відповісти
сам оттуда или сказочник?
показати весь коментар
23.05.2022 14:40 Відповісти
Хммм.Даже часов нельзя.Прям как в казино.
Ну духовных наставников ему хватит-пока не запретили сатанат РПЦ.
показати весь коментар
23.05.2022 13:23 Відповісти
Ага, так оно и будет. Но кукарекать, вове, придаться не менее пять раз в сутки. И без пианино.
показати весь коментар
23.05.2022 17:52 Відповісти
Я вважаю, що робота в тюрмі потрібна. робити черевики, стільці і т. д. нехай працює як раб до кінця життя.
показати весь коментар
23.05.2022 14:26 Відповісти
на обмін піде.
показати весь коментар
23.05.2022 13:04 Відповісти
на корм собакам
показати весь коментар
23.05.2022 14:58 Відповісти
не піде , фігура не того калібру , пішак найнижчої касти .
показати весь коментар
23.05.2022 19:39 Відповісти
Пройшло 3 місяця!

показати весь коментар
23.05.2022 13:05 Відповісти
Нам ещё и кормить эту гниду.
показати весь коментар
23.05.2022 13:05 Відповісти
та ми стільки гнид годуємо роками що йой! українські олігархи мало не самі багаті олігархи в Світі! нам є чим пишатися!
показати весь коментар
23.05.2022 13:08 Відповісти
Согласен. начиная от районного звена и до ВР. А надо не кормить, а спрашивать и вешать, вешать, вешать. лет с 15. если хотим жить, как ЛЮДИ, по ЗАКОНАМ.
показати весь коментар
23.05.2022 17:56 Відповісти
Буде шити рукавиці і зароблятиме собі на хліб.
показати весь коментар
23.05.2022 13:08 Відповісти
Не будет. На пожизненном не работает. Но есть возможность стать очень начитанным.
показати весь коментар
23.05.2022 13:24 Відповісти
Малюська взяв на роботу до міністерства довічно ув'язнену

30.08.2021 17:09
показати весь коментар
23.05.2022 13:29 Відповісти
Вiн сам себе буде годувати. Карьер, швейна машинка, виробництва бетонних виробiв.
показати весь коментар
23.05.2022 13:24 Відповісти
Шкода. Буде сидіти в індивідуальній камері. Краще би дали 15 і відправили у загальну камеру.
показати весь коментар
23.05.2022 13:07 Відповісти
дурень, а міг би просто забрати телефон. у кацапа нема гальма проти вбивства. Постріл у безбройного цивільного - вбивство.
показати весь коментар
23.05.2022 13:08 Відповісти
Люто плюсую.
показати весь коментар
23.05.2022 13:08 Відповісти
а ще курвьониш, намогався пошити нас в дурні, скинути свою вину на подохлого вже офіцера. Я не сам, я не хотєл, мнє приказалі, я боялся. Дідька лисого, сам, хотів і нічого не боявся, знав що їде вбивати і був певним, що відповідати не прийдеться.
показати весь коментар
23.05.2022 13:10 Відповісти
на обмін
показати весь коментар
23.05.2022 13:14 Відповісти
а как же адин нарот ? он не знал ! учения
показати весь коментар
23.05.2022 13:15 Відповісти
Мало.
показати весь коментар
23.05.2022 13:15 Відповісти
Какой вийны?
Любая страна бы еще 23 февраля войну обьявила в ответ на признание
Даунбаса росейским.
Или это террористы,тогда подлежат все аресту.
А так признали,что кацы могут безнаказанно на танках по Украине
кататься.
показати весь коментар
23.05.2022 13:16 Відповісти
Ну и зачем нам его кармить? Отпрвте на россию, пусть тама мучается.
показати весь коментар
23.05.2022 13:18 Відповісти
разделати на органи..якщо підійдуть.. остальне-собакам
показати весь коментар
23.05.2022 13:19 Відповісти
Это - нелюди. Их органы в человеческими несовместимы. Да и собак травить такой гадостью не нужно. Такое - только растворять в кислоте и сливать в канализацию.
показати весь коментар
23.05.2022 13:24 Відповісти
....А потом случайно наложит на себя руки, предварительно прыгнув на швабру, как заведено у них, кацапов.
показати весь коментар
23.05.2022 13:23 Відповісти
не отримає наречена
електро тостера..
показати весь коментар
23.05.2022 13:23 Відповісти
должна быть маленькая приписочка к приговору:
- без права амнистии
показати весь коментар
23.05.2022 13:26 Відповісти
Практика ділити расєян окупантів на хороших і поганих невдала ідея - вони всі ВИННІ.
Тому кожному по вищці.
Не отримають тільки ті хто здався у полон, знищує свої ж кацапські війська і обладнання,
видає державні таємниці росії.
показати весь коментар
23.05.2022 13:32 Відповісти
осьце заїбісь))))в курнику поки не здохне😃
показати весь коментар
23.05.2022 14:13 Відповісти
Хороший прецидент.
показати весь коментар
23.05.2022 14:20 Відповісти
І я маю цю істоту тепер все життя годувати за те шо вона зробила ?! Чому просто не повісити мразоту?
показати весь коментар
23.05.2022 14:27 Відповісти
в 20 лет сесть на пожизненное это жесть , через 2-3 года он сам сдохнет , там нет мозгов и психики, не будет возможности общения с себе подобными, социально он останется на уровне 15-18 летнего подростка , а если учесть что будет в замкнутом пространстве , его деградация ускорится , он превратится в насекомое очень быстро, и самое страшное в этой ситуации , для него , что он будет это все осознавать , это хуже чем пуля в лоб , сначала он сойдет с ума , потом на дурку его , а там уже все зависит от фантазии докторов , какие препараты на нем испытывать , пожелаем чуваку долгих лет ,, жизни,, .
показати весь коментар
23.05.2022 14:27 Відповісти
шмаркин сел заслужено
показати весь коментар
23.05.2022 14:46 Відповісти
Ну незнаю, через годик будет мертвым завидовать. Это не норвежская тюрьма для брейвика с плейстейшеном
показати весь коментар
23.05.2022 15:04 Відповісти
и дадут ему кликуху "СТИРАЛКА"
показати весь коментар
23.05.2022 15:25 Відповісти
Паскуда...
показати весь коментар
23.05.2022 16:03 Відповісти
ПРАВИЛЬНО ОСУДИЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
23.05.2022 16:09 Відповісти
Героям слава!
показати весь коментар
23.05.2022 19:06 Відповісти
і нехай ще дякує, що його не розстріляли!
показати весь коментар
23.05.2022 16:11 Відповісти
Пусть теперь эта тварь мучается, чтоб ему ни дня, ни ночи не было покоя. Пусть тот убитый им мужчина, всегда был у него перед глазами. Чтоб по ночам, приходили ужасные кошмары, от которых бы просыпался со слезами на глаза. Да будет именно так!!!
показати весь коментар
23.05.2022 16:24 Відповісти
І дати 100 гр салаа з собою наа увесь період! Хоче - хай їсть, аа хоче - хай очко змащує!
показати весь коментар
23.05.2022 16:32 Відповісти
уроды.... просто нарАз забрать человеческую жизнь...твари....
показати весь коментар
23.05.2022 16:33 Відповісти
Ех, ще би своїх доморощених с..к засудити на довічне.
показати весь коментар
23.05.2022 16:42 Відповісти
А зачем сидеть
А кто будет восстанавливать разрушенное
12 часов на пахоту ежедневно может через 20 лет
И помилуем /а. То ему будет плохо сидеть в одиночке без удобств /
показати весь коментар
23.05.2022 17:05 Відповісти
Этому уроду пожизненного маловато будет. И жаль, что на "крытке" с ним осуждённые украинцы не будут иметь возможности "побеседовать о жизни".
Эту тварь ещё и стеризовать бы не мешало, чтобы не размножалось, а то мало ли чего... Вдруг будет кассационная жалоба, апелляционный суд, а там могут и приговор изменить.
показати весь коментар
23.05.2022 17:10 Відповісти
Навіщо це добриво тримати у тюрьмі за наші податки. Для русні тюрьма як для риби вода.Прикопати було теба його вже якась користь буде.
показати весь коментар
23.05.2022 17:55 Відповісти
теперь зеки на нём отыграются как хотят!и поделом гниде!
показати весь коментар
23.05.2022 18:34 Відповісти
Не будет сидеть,обменяют.
показати весь коментар
23.05.2022 19:05 Відповісти
Обязательно устроить ублюдку посещение общей камеры - и основательно пропетушманить! В метафизических целях: чтобы даже если Шише-Шмарин после смерти попадёт в обещанный ****** рай, то только на петушиную обитель. Это будет означать, что когда ангел-вертухай поведёт отряд из Эдема за запретку в Сферы Мироздания петь осанну Демиургу - то чтоб не смел распевать герметические гимны Алхимии Духа, шкварить своим ртом Сефироты, Тетраграмматоны и прочую вісшую эзотерику! А только где-то на петушиных измерениях подквохтывал Симфонии Ураниона - "ко-ко-ко! квох-пок-пок! куд-кудах!" А потом вернулся на обитель - и дырявым граалем хлебать амбросию вперемешку с инфернальной смолой и серой... Вот такая непруха in aeternum, Шише-Шмарин...

P.S.: пардон за кацапський єзик - просто не хочеться шкварити нашу мову перекладом деяких неприємних слів і висловів
показати весь коментар
23.05.2022 19:07 Відповісти
 
 