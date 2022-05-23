Окупанта Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення

Російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до пожиттєвого ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"... призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зачитав ухвалу суддя.

Російського військового засудили за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, 24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.

Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.

Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись. Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.

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