Окупанта Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення
Російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до пожиттєвого ув'язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"... призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зачитав ухвалу суддя.
Російського військового засудили за статтею "порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, 24 лютого Шишимарін разом з іншими російськими військовими вирушили з Бєлгородської області через кордон України. За словами росіянина, він не знав, що їде воювати, і мав сухпайок лише на 3 дні.
Вранці 28 лютого колона Шишимаріна їхала Сумщиною вбік Росії, щоб вивезти поранених. Неподалік села Грінченкове їх атакували Збройні сили України і розбили колону. Після цього росіяни залишились без транспорту і розділились на кілька груп. Шишимарін залишився ще з 4 чоловіками.
Між селами Чупахівка та Грінченкове вони помітили чоловіка на автомобілі Volkswagen і вирішили вкрасти транспорт. Росіяни розстріялил автівку, її власнику вдалось втекти і сховатись. Машину розвернули і поїхали до села Чупахівка. Вони планували дістатись до своїх військ. У селі військові побачили цивільного чоловіка, 62-річного Олександра Шеліпова, який говорив по телефону. Вирішили, що місцевий хоче здати їх українським захисникам. Тоді Шишимарін застрелив Шеліпова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну духовных наставников ему хватит-пока не запретили сатанат РПЦ.
30.08.2021 17:09
Любая страна бы еще 23 февраля войну обьявила в ответ на признание
Даунбаса росейским.
Или это террористы,тогда подлежат все аресту.
А так признали,что кацы могут безнаказанно на танках по Украине
кататься.
електро тостера..
- без права амнистии
Тому кожному по вищці.
Не отримають тільки ті хто здався у полон, знищує свої ж кацапські війська і обладнання,
видає державні таємниці росії.
А кто будет восстанавливать разрушенное
12 часов на пахоту ежедневно может через 20 лет
И помилуем /а. То ему будет плохо сидеть в одиночке без удобств /
Эту тварь ещё и стеризовать бы не мешало, чтобы не размножалось, а то мало ли чего... Вдруг будет кассационная жалоба, апелляционный суд, а там могут и приговор изменить.
P.S.: пардон за кацапський єзик - просто не хочеться шкварити нашу мову перекладом деяких неприємних слів і висловів