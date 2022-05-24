Спецслужбы РФ используют мобильные игры для вербовки детей в Украине, - СБУ
В одном из приложений участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.
"При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.
При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", - отмечается в сообщении.
Таким образом, оккупанты использовали украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.
"В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути", - добавили в спецслужбе.
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