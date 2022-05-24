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Новости Война
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Спецслужбы РФ используют мобильные игры для вербовки детей в Украине, - СБУ

діти

В одном из приложений участники должны искать "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.

"При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", - отмечается в сообщении.

Таким образом, оккупанты использовали украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.

"В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути", - добавили в спецслужбе.

Также читайте: Российские спецслужбы вербуют украинских детей, чтобы сделать из них информаторов, - СБУ

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Полное фиаско украинских школы и семьи. Некоторые дети торгуют цветами и играют на улице и даже волосы продают, чтобы помочь армии, а другие - предатели Родины.
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24.05.2022 13:41 Ответить
Прочитайте статтю, а не тільки заголовок, якщо не зрозумієте то перечитайте ще раз що там написано!!!
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24.05.2022 13:45 Ответить
Зате у кацапні не фіаско. Вони взагалі часто не розуміють що таке сім'я, любов, діти, школа. Фіаско у деяких сім'ях, тому не треба узагальнювати. Може діти не дуже хочуть навчатися (для цього повинна бути мета, яку важко встановити коли їм після школи немає куди подітися), не всі виховані як нам хотілося б. Але це вільні діти вільної країни, яких не заставляють робити те, що роблять їх однолітки в оркостані.
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24.05.2022 14:37 Ответить
А у меня в Кривбассе малолетний ***** "z" где не попадя рисовал. И хвастался в соц. Сетях что ему норм бабло за это платили. И таких малолеток от 12 до 15 хватает, хоть родители и баблом и не обделяют
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24.05.2022 13:49 Ответить
Какое общество,родители-такие и дети
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24.05.2022 14:04 Ответить
"речник СБУ Артем Дехтяренко"

Воно аргентинського коксу обіжралося?
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24.05.2022 16:12 Ответить
А что за игра, как наз.? в чем секретность? или что-то по типу мема "дока" 2?
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24.05.2022 17:11 Ответить
 
 