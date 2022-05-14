РУС
Российские спецслужбы вербуют украинских детей, чтобы сделать из них информаторов, - СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Такие попытки встречаются по всей стране, поэтому Служба еще раз призывает родителей следить за тем, чем занимаются дети в Интернете.

Об этом СБУ сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, на Волыни и Донетчине СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов. В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. После проверки телефонов детей было обнаружено много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами "Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь разузнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружении", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские военные допрашивают детей в Мариуполе, - Денисова

Также в СБУ отмечают, что в Новолуганске через Telegram-мессенджер оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов. Благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено.

СБУ напоминает, что в Украине уголовная ответственность наступает по достижении лицом 16 лет, а в некоторых случаях – с 14 лет. Поэтому родителям следует быть максимально внимательными, чтобы их дети не попали в беду.

В рашинском Челябинске, в центре города, целый мемориал есть, посвященный Павликам Морозовым - "Алое Поле" называется. Я и не подозревал, что их столько. В центре, кстати, бюст Ленина.
14.05.2022 14:29 Ответить
Что не понятно , отлавливать и в глубокий тыл , Львов , Ивано-Франковск , с хорошими условиями и патриотическим обучением . Вернуть домой после капитуляции расии
14.05.2022 14:35 Ответить
Нет я конечно тоже хочу жить во Львове, но он не резиновый ), мы не можем свести туда всю Украину. Просто нужно больше контроля на местах, информационная война тоже война.
14.05.2022 14:40 Ответить
Їм в ізраїлі видніше, ти що не знав?
14.05.2022 17:39 Ответить
на Волині впіймали таких дітей! Батьки повинні займатися дітьми, якщо залишили вас з ними , а не бухати!
14.05.2022 16:04 Ответить
Дети это будущее Украины
14.05.2022 14:36 Ответить
Тобто підлітки зі смартфонами не в курсі, що 3 місяці йде війна?? Тобто ці 'майже дорослі' особини не здатні зрозуміти хто є наш ворог??? НЕ ВІРЮ!!!!! Це малолітні зрадники!!! І треба уважно їх батьків пошманати, бо саме у ватних родинах такі 'діти' виховуються!
14.05.2022 16:52 Ответить
 
 