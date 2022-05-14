Российские спецслужбы вербуют украинских детей, чтобы сделать из них информаторов, - СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Такие попытки встречаются по всей стране, поэтому Служба еще раз призывает родителей следить за тем, чем занимаются дети в Интернете.

Об этом СБУ сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, на Волыни и Донетчине СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов. В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. После проверки телефонов детей было обнаружено много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами "Неизвестные" расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь разузнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружении", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что в Новолуганске через Telegram-мессенджер оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов. Благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено.

СБУ напоминает, что в Украине уголовная ответственность наступает по достижении лицом 16 лет, а в некоторых случаях – с 14 лет. Поэтому родителям следует быть максимально внимательными, чтобы их дети не попали в беду.