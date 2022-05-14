УКР
Російські спецслужби вербують українських дітей, щоб зробити з них інформаторів, - СБУ

телефон,смартфон

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб із вербовки українських дітей, щоб зробити з них своїх інформаторів. Такі спроби зустрічаються по всій країні, тому Служба вкотре закликає батьків слідкувати за тим, чим займаються діти в Інтернеті.

Про це СБУ повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів. У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. "Невідомі" розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові допитують дітей у Маріуполі, - Денісова

Також у СБУ зазначають, що  у Новолуганську через Telegram-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів. Завдяки втручанню правоохоронців злочинна співпраця була припинена.

СБУ нагадує, що в Україні кримінальна відповідальність настає після досягнення особою 16 років, а в деяких випадках – з 14 років. Тому батькам слід бути максимально уважними, щоб їхні діти не потрапили в халепу.

В рашинском Челябинске, в центре города, целый мемориал есть, посвященный Павликам Морозовым - "Алое Поле" называется. Я и не подозревал, что их столько. В центре, кстати, бюст Ленина.
14.05.2022 14:29 Відповісти
Что не понятно , отлавливать и в глубокий тыл , Львов , Ивано-Франковск , с хорошими условиями и патриотическим обучением . Вернуть домой после капитуляции расии
14.05.2022 14:35 Відповісти
Нет я конечно тоже хочу жить во Львове, но он не резиновый ), мы не можем свести туда всю Украину. Просто нужно больше контроля на местах, информационная война тоже война.
14.05.2022 14:40 Відповісти
Їм в ізраїлі видніше, ти що не знав?
14.05.2022 17:39 Відповісти
на Волині впіймали таких дітей! Батьки повинні займатися дітьми, якщо залишили вас з ними , а не бухати!
14.05.2022 16:04 Відповісти
Дети это будущее Украины
14.05.2022 14:36 Відповісти
Тобто підлітки зі смартфонами не в курсі, що 3 місяці йде війна?? Тобто ці 'майже дорослі' особини не здатні зрозуміти хто є наш ворог??? НЕ ВІРЮ!!!!! Це малолітні зрадники!!! І треба уважно їх батьків пошманати, бо саме у ватних родинах такі 'діти' виховуються!
14.05.2022 16:52 Відповісти
 
 