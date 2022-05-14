Російські спецслужби вербують українських дітей, щоб зробити з них інформаторів, - СБУ

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб із вербовки українських дітей, щоб зробити з них своїх інформаторів. Такі спроби зустрічаються по всій країні, тому Служба вкотре закликає батьків слідкувати за тим, чим займаються діти в Інтернеті.

Про це СБУ повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів. У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів. Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. "Невідомі" розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові допитують дітей у Маріуполі, - Денісова

Також у СБУ зазначають, що у Новолуганську через Telegram-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв "гонорар" за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів. Завдяки втручанню правоохоронців злочинна співпраця була припинена.

СБУ нагадує, що в Україні кримінальна відповідальність настає після досягнення особою 16 років, а в деяких випадках – з 14 років. Тому батькам слід бути максимально уважними, щоб їхні діти не потрапили в халепу.