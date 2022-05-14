Російські військові допитують дітей у Маріуполі, - Денісова
Евакуйовані жителі тимчасово окупованого Маріуполя повідомляють, що росіяни проводять допити дітей. Такі дії вчиняються з метою перевірки достовірності показань їхніх батьків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
"Спочатку рашисти допитують батьків, намагаючись з’ясувати необхідну їм інформацію. А після, за їхньої присутності, допитують дітей", - написала Денісова, зазначивши, що вони "шукають розбіжності в словах батьків і дітей".
Такі "розвідувальні заходи" проводяться в умовах та у спосіб, що чинить особливий моральний та психологічний тиск не тільки на батьків, а і на дітей.
"Діти відчувають страх та беззахисність перед озброєними військовими", - додала вона.
Такі допити дітей порушують статті 27, 31 Конвенції ООН про захист цивільного населення під час війни, які передбачають право на захист від насильства та залякування та право на захист від будь-якого примусу фізичного чи морального характеру з метою отримання якихось відомостей.
"Наголошую, що жодна дитина не може піддаватись жорстокому, принижуючому гідність поводженню (стаття 37 Конвенції ООН про права дитини).
Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати факти порушення прав дітей РФ в Україні", - наголосила Денісова.
Что будет далее, вы все понимаете. Малороссов отправят в Сибирь плодиться, чтобы людские ресурсы пополнять рабами. А генофонд свободолюбивых украинцев они будут уничтожать без колебаний, с особым цинизмом и жестокостью! Это геноцид Украины!
Ордынцы уже угнали в рабство 1,2 млн украинцев! Будут им рассказывать, что Бандера устроил Хатынь, или еще какую нибудь ересь, воспитывая в ненависти ко всему украинскому. Чем он и занимался 8 лет в Крыму, Луганске и Донецке.
Я считаю, вскорейший возврат угнанных украинцев не менее важным фактором, чем освобождение наших оккупированных территорий. Никаких послаблений санкций, пока не вернут всех до единого украинца из Мордора, вплоть до всех пленных!