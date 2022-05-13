УКР
Окупанти готуються до проведення "референдуму" щодо приєднання Маріуполя до РФ, - Денісова

маріуполь

У Маріуполі окупанти планують 15 травня провести "референдум" із приєднання міста до Росії у складі ОРДЛО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграмі.

"Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО до Російської Федерації. Можливою датою проведення "референдуму" окупанти називають 15 травня", - зауважила вона.

Про намір РФ інтегрувати Маріуполь свідчить перехід на російський код мобільного зв’язку та російські банки й заклади вищої освіти, які найближчим часом можуть з’явитись у місті. Також Росія планує визначити перелік інститутів, які не лише зараховуватимуть дітей з тимчасово окупованих територій України, але й працюватимуть безпосередньо на Донеччині. У місцевих школах окупанти змушують дітей підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі окупанти знімають сюжети, як багато людей "рвуться на роботу в "ДНР", - радник мера Андрющенко. ФОТОрепортаж

"Ініціювання окупантом референдуму про приєднання Маріуполя до самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО, цілком очевидно без згоди місцевого населення, є грубим порушенням права вибору та брати участь в управління своєю державою, встановлених Загальною декларацією прав людини 1948 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Протоколом № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні", - наголосила омбудсмен.

Денісова Людмила (883) Маріуполь (3267) референдум (629)
+6
Пані Денісова, руссссскіє єто не могут, єто могут только чеченци і буряти. Так? Руссськіє же харашіє, так?
13.05.2022 12:38 Відповісти
+5
Все-таки в нього буде погремуха "Вова-нацист і терорист номер один". А у нашого Володі - прораб асфальтної дороги.
13.05.2022 12:39 Відповісти
+4
Да *ули *** мелочится, рехверендум провести на каждой улице отдельно Скоро Белгородская народная республика будет проводить референдум о воссоединении в Украину.
13.05.2022 12:46 Відповісти
У путєна після смерті прізвисько буде в підручниках історії "вова-рєфєрєндум".
13.05.2022 12:38 Відповісти
Все-таки в нього буде погремуха "Вова-нацист і терорист номер один". А у нашого Володі - прораб асфальтної дороги.
13.05.2022 12:39 Відповісти
Та ні, так і залишиться ху@лом навіки!
13.05.2022 12:46 Відповісти
Пані Денісова, руссссскіє єто не могут, єто могут только чеченци і буряти. Так? Руссськіє же харашіє, так?
13.05.2022 12:38 Відповісти
Нехай витрачають час, сили, кошти на цю нікому не потрібну, від початку, юридично нікчемну жуйню.
13.05.2022 12:39 Відповісти
Де Конвенції, а де кацапня. Свиноруси сподіваються,що бойові дії закінчаться після цього,чи що?
13.05.2022 12:40 Відповісти
Видел на фейсбуке одна девушка, которая бежала с Мариуполя, расказывала как тамп лохо и как хорошо они жили до войны, но она в своем обращении, ****, ни разу не сказала что путин - *****, а руские - ********. наверное воспитание не позволяет или голосовала за ОПЗЖдец
13.05.2022 12:41 Відповісти
Их только высылка в кацапию с лишением украинского гражданства исправит . Процентов 80 в городском горисполкоме созданом кацапами работает этих беженцев с Мариуполя и на каждом углу рассказывают , что это Азов уничтожил их город
13.05.2022 12:48 Відповісти
Не, ну если на Камчатку, то еще норм: там охота и рыбалка хорошая. Опять же, жри столовой ложку черную и красную икру. Но так "повезет" не всем: магадан, сибирь, тундра и прочии *****
13.05.2022 13:13 Відповісти
Да *ули *** мелочится, рехверендум провести на каждой улице отдельно Скоро Белгородская народная республика будет проводить референдум о воссоединении в Украину.
13.05.2022 12:46 Відповісти
Вообще плевать. Пока ВСУ не ограничивают в истреблении кацапни, обращать внимание на подобную херню вообще не стоит. Критические моменты это работа ВСУ\ТРО, ленд лиз, запрет на поставки высокотехнологичной продукции двойного назначения в свинарник. Все остальное пыль, которая лишь, не критично, мешает или помогает уничтожать кацапню.
13.05.2022 12:53 Відповісти
это вам плевать ,а многим все таки обидно что судьба города так разрешится.
13.05.2022 12:56 Відповісти
Какие предложения?
13.05.2022 15:09 Відповісти
очередная хотелка *****...оно совсем сдурело
13.05.2022 12:57 Відповісти
И переименовать в Жданов.
13.05.2022 13:16 Відповісти
денисова, муляр, арестович... это какой-то просто какой-то... и всовывают эту быдлоту в уши общества с таким упорством, что хотелось бы пожелать, чтобы после победы ни одной похожей на них чмоты больше никогда не появлялось...
13.05.2022 13:59 Відповісти
Знову передивилася кацапських новин між серіалами?
13.05.2022 15:07 Відповісти
 
 