Окупанти готуються до проведення "референдуму" щодо приєднання Маріуполя до РФ, - Денісова

У Маріуполі окупанти планують 15 травня провести "референдум" із приєднання міста до Росії у складі ОРДЛО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у телеграмі.

"Російські загарбники готуються до проведення так званого "референдуму" щодо приєднання Маріуполя у складі самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО до Російської Федерації. Можливою датою проведення "референдуму" окупанти називають 15 травня", - зауважила вона.

Про намір РФ інтегрувати Маріуполь свідчить перехід на російський код мобільного зв’язку та російські банки й заклади вищої освіти, які найближчим часом можуть з’явитись у місті. Також Росія планує визначити перелік інститутів, які не лише зараховуватимуть дітей з тимчасово окупованих територій України, але й працюватимуть безпосередньо на Донеччині. У місцевих школах окупанти змушують дітей підписувати зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.

"Ініціювання окупантом референдуму про приєднання Маріуполя до самопроголошеного псевдодержавного утворення на території ОРДО, цілком очевидно без згоди місцевого населення, є грубим порушенням права вибору та брати участь в управління своєю державою, встановлених Загальною декларацією прав людини 1948 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Протоколом № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні", - наголосила омбудсмен.