Оккупанты готовятся к проведению "референдума" по присоединению Мариуполя к РФ, - Денисова

В Мариуполе оккупанты планируют 15 мая провести "референдум" по присоединению города к России в составе ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.

"Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума" по присоединению Мариуполя в составе самопровозглашенного псевдогосударственного образования на территории ОРДО в Российскую Федерацию. Возможной датой проведения "референдума" оккупанты называют 15 мая", - отметила она.

О намерении РФ интегрировать Мариуполь свидетельствует переход на российский код мобильной связи и российские банки и заведения высшего образования, которые в ближайшее время могут появиться в городе. Также Россия планирует определить перечень институтов, которые будут не только зачислять детей с временно оккупированных территорий Украины, но и будут работать непосредственно в Донецкой области. В местных школах оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационное государство не получает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории.

"Инициирование оккупантом референдума о присоединении Мариуполя к самопровозглашённому псевдогосударственному образованию на территории ОРДО, совершенно очевидно без согласия местного населения, является грубым нарушением права выбора и участвовать в управлении своим государством, установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Протоколом № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсмен.