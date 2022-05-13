РУС
3 483 17

Оккупанты готовятся к проведению "референдума" по присоединению Мариуполя к РФ, - Денисова

маріуполь

В Мариуполе оккупанты планируют 15 мая провести "референдум" по присоединению города к России в составе ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.

"Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума" по присоединению Мариуполя в составе самопровозглашенного псевдогосударственного образования на территории ОРДО в Российскую Федерацию. Возможной датой проведения "референдума" оккупанты называют 15 мая", - отметила она.

О намерении РФ интегрировать Мариуполь свидетельствует переход на российский код мобильной связи и российские банки и заведения высшего образования, которые в ближайшее время могут появиться в городе. Также Россия планирует определить перечень институтов, которые будут не только зачислять детей с временно оккупированных территорий Украины, но и будут работать непосредственно в Донецкой области. В местных школах оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационное государство не получает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории.

Смотрите: Более 60 тонн продуктов питания доставлено жителям Северодонецка Красным Крестом.. ФОТО

"Инициирование оккупантом референдума о присоединении Мариуполя к самопровозглашённому псевдогосударственному образованию на территории ОРДО, совершенно очевидно без согласия местного населения, является грубым нарушением права выбора и участвовать в управлении своим государством, установленным Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Протоколом № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова Людмила (996) Мариуполь (5747) референдум (1506)
+6
Пані Денісова, руссссскіє єто не могут, єто могут только чеченци і буряти. Так? Руссськіє же харашіє, так?
13.05.2022 12:38 Ответить
+5
Все-таки в нього буде погремуха "Вова-нацист і терорист номер один". А у нашого Володі - прораб асфальтної дороги.
13.05.2022 12:39 Ответить
+4
Да *ули *** мелочится, рехверендум провести на каждой улице отдельно Скоро Белгородская народная республика будет проводить референдум о воссоединении в Украину.
13.05.2022 12:46 Ответить
У путєна після смерті прізвисько буде в підручниках історії "вова-рєфєрєндум".
13.05.2022 12:38 Ответить
13.05.2022 12:39 Ответить
Та ні, так і залишиться ху@лом навіки!
13.05.2022 12:46 Ответить
13.05.2022 12:38 Ответить
Нехай витрачають час, сили, кошти на цю нікому не потрібну, від початку, юридично нікчемну жуйню.
13.05.2022 12:39 Ответить
Де Конвенції, а де кацапня. Свиноруси сподіваються,що бойові дії закінчаться після цього,чи що?
13.05.2022 12:40 Ответить
Видел на фейсбуке одна девушка, которая бежала с Мариуполя, расказывала как тамп лохо и как хорошо они жили до войны, но она в своем обращении, ****, ни разу не сказала что путин - *****, а руские - ********. наверное воспитание не позволяет или голосовала за ОПЗЖдец
13.05.2022 12:41 Ответить
Их только высылка в кацапию с лишением украинского гражданства исправит . Процентов 80 в городском горисполкоме созданом кацапами работает этих беженцев с Мариуполя и на каждом углу рассказывают , что это Азов уничтожил их город
13.05.2022 12:48 Ответить
Не, ну если на Камчатку, то еще норм: там охота и рыбалка хорошая. Опять же, жри столовой ложку черную и красную икру. Но так "повезет" не всем: магадан, сибирь, тундра и прочии *****
13.05.2022 13:13 Ответить
13.05.2022 12:46 Ответить
Вообще плевать. Пока ВСУ не ограничивают в истреблении кацапни, обращать внимание на подобную херню вообще не стоит. Критические моменты это работа ВСУ\ТРО, ленд лиз, запрет на поставки высокотехнологичной продукции двойного назначения в свинарник. Все остальное пыль, которая лишь, не критично, мешает или помогает уничтожать кацапню.
13.05.2022 12:53 Ответить
это вам плевать ,а многим все таки обидно что судьба города так разрешится.
13.05.2022 12:56 Ответить
Какие предложения?
13.05.2022 15:09 Ответить
очередная хотелка *****...оно совсем сдурело
13.05.2022 12:57 Ответить
И переименовать в Жданов.
13.05.2022 13:16 Ответить
денисова, муляр, арестович... это какой-то просто какой-то... и всовывают эту быдлоту в уши общества с таким упорством, что хотелось бы пожелать, чтобы после победы ни одной похожей на них чмоты больше никогда не появлялось...
13.05.2022 13:59 Ответить
Знову передивилася кацапських новин між серіалами?
13.05.2022 15:07 Ответить
 
 