Российские военные допрашивают детей в Мариуполе, - Денисова

Эвакуированные жители временно оккупированного Мариуполя сообщают, что россияне проводят допросы детей. Такие действия совершаются с целью проверки подлинности показаний их родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сначала рашисты допрашивают родителей, пытаясь выяснить необходимую им информацию. А потом, в их присутствии, допрашивают детей", - написала Денисова, отметив, что они "ищут разногласия в словах родителей и детей".

Такие "разведывательные мероприятия" проводятся в условиях и способом, оказывающем особое моральное и психологическое давление не только на родителей, но и на детей.

"Дети испытывают страх и беззащитность перед вооруженными военными", – добавила она.

Такие допросы детей нарушают статьи 27, 31 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны, предусматривающие право на защиту от насилия и устрашения и право на защиту от любого принуждения физического или морального характера с целью получения каких-либо сведений.

"Отмечаю, что ни один ребенок не может подвергаться жестокому, унижающему достоинство обращению (статья 37 Конвенции ООН о правах ребенка).

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть факты нарушения прав детей РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.

