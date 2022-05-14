РУС
Российские военные допрашивают детей в Мариуполе, - Денисова

війна,діти,маріуполь

Эвакуированные жители временно оккупированного Мариуполя сообщают, что россияне проводят допросы детей. Такие действия совершаются с целью проверки подлинности показаний их родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сначала рашисты допрашивают родителей, пытаясь выяснить необходимую им информацию. А потом, в их присутствии, допрашивают детей", - написала Денисова, отметив, что они "ищут разногласия в словах родителей и детей".

Такие "разведывательные мероприятия" проводятся в условиях и способом, оказывающем особое моральное и психологическое давление не только на родителей, но и на детей.

"Дети испытывают страх и беззащитность перед вооруженными военными", – добавила она.

Такие допросы детей нарушают статьи 27, 31 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны, предусматривающие право на защиту от насилия и устрашения и право на защиту от любого принуждения физического или морального характера с целью получения каких-либо сведений.

"Отмечаю, что ни один ребенок не может подвергаться жестокому, унижающему достоинство обращению (статья 37 Конвенции ООН о правах ребенка).

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть факты нарушения прав детей РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.

Автор: 

армия РФ (20641) Денисова Людмила (996) дети (6733) Мариуполь (5748)
Это план Уйла. Он же сказал, что его миссия решить проблему с украинцами для будущих поколений рашистов. Через детей он узнает истинную позицию родителей. Ты либо украинец, либо малоросс. Это прямой вопрос жизни и смерти и для ребенка и его родителей!
Что будет далее, вы все понимаете. Малороссов отправят в Сибирь плодиться, чтобы людские ресурсы пополнять рабами. А генофонд свободолюбивых украинцев они будут уничтожать без колебаний, с особым цинизмом и жестокостью! Это геноцид Украины!
Ордынцы уже угнали в рабство 1,2 млн украинцев! Будут им рассказывать, что Бандера устроил Хатынь, или еще какую нибудь ересь, воспитывая в ненависти ко всему украинскому. Чем он и занимался 8 лет в Крыму, Луганске и Донецке.
Я считаю, вскорейший возврат угнанных украинцев не менее важным фактором, чем освобождение наших оккупированных территорий. Никаких послаблений санкций, пока не вернут всех до единого украинца из Мордора, вплоть до всех пленных!
показать весь комментарий
14.05.2022 13:02 Ответить
Росія і статі 27, 31 Конвенції ООН. Ви що, жартуєте! Там нічого спільного немає і не можде бути.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:04 Ответить
 
 