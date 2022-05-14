Российские военные допрашивают детей в Мариуполе, - Денисова
Эвакуированные жители временно оккупированного Мариуполя сообщают, что россияне проводят допросы детей. Такие действия совершаются с целью проверки подлинности показаний их родителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Сначала рашисты допрашивают родителей, пытаясь выяснить необходимую им информацию. А потом, в их присутствии, допрашивают детей", - написала Денисова, отметив, что они "ищут разногласия в словах родителей и детей".
Такие "разведывательные мероприятия" проводятся в условиях и способом, оказывающем особое моральное и психологическое давление не только на родителей, но и на детей.
"Дети испытывают страх и беззащитность перед вооруженными военными", – добавила она.
Такие допросы детей нарушают статьи 27, 31 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны, предусматривающие право на защиту от насилия и устрашения и право на защиту от любого принуждения физического или морального характера с целью получения каких-либо сведений.
"Отмечаю, что ни один ребенок не может подвергаться жестокому, унижающему достоинство обращению (статья 37 Конвенции ООН о правах ребенка).
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть факты нарушения прав детей РФ в Украине", - подчеркнула Денисова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что будет далее, вы все понимаете. Малороссов отправят в Сибирь плодиться, чтобы людские ресурсы пополнять рабами. А генофонд свободолюбивых украинцев они будут уничтожать без колебаний, с особым цинизмом и жестокостью! Это геноцид Украины!
Ордынцы уже угнали в рабство 1,2 млн украинцев! Будут им рассказывать, что Бандера устроил Хатынь, или еще какую нибудь ересь, воспитывая в ненависти ко всему украинскому. Чем он и занимался 8 лет в Крыму, Луганске и Донецке.
Я считаю, вскорейший возврат угнанных украинцев не менее важным фактором, чем освобождение наших оккупированных территорий. Никаких послаблений санкций, пока не вернут всех до единого украинца из Мордора, вплоть до всех пленных!