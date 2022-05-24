Волонтеры просят помощи в приобретении генератора для эвакуационного вагона-реанимации
Волонтерам необходимо собрать чуть больше 100 тыс. грн. для приобретения генератора.
Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.
"Вагон выделен и ремонтируется, вчера привезли 5 каталок пневматических и 10 медицинских матрасов. Сейчас сверхактуальным стал генератор. Стоит 156 000 грн. Есть на этот момент 47 500. Как вы правильно посчитали, мечтаем найти чуть больше 100 000. Все, что больше, приветствуется", - говорится в сообщении.
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+7 vigo
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+6 Garry Grant
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+5 Саня Мантула #401270
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Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
Хороша новина - українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана - ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську
https://forbes.ua/inside/takikh-bizhentsiv-evropa-shche-ne-bachila-ukrainski-pereselentsi-shchomisyatsya-vitrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shcho-ydut-koshti-23052022-6160 https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160
Уряд Великобританії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 269, які вже передані.