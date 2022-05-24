Волонтеры просят помощи в приобретении генератора для эвакуационного вагона-реанимации

Волонтерам необходимо собрать чуть больше 100 тыс. грн. для приобретения генератора.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.

"Вагон выделен и ремонтируется, вчера привезли 5 каталок пневматических и 10 медицинских матрасов. Сейчас сверхактуальным стал генератор. Стоит 156 000 грн. Есть на этот момент 47 500. Как вы правильно посчитали, мечтаем найти чуть больше 100 000. Все, что больше, приветствуется", - говорится в сообщении.

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