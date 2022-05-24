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Новости Война
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Волонтеры просят помощи в приобретении генератора для эвакуационного вагона-реанимации

генератор

Волонтерам необходимо собрать чуть больше 100 тыс. грн. для приобретения генератора.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.

"Вагон выделен и ремонтируется, вчера привезли 5 каталок пневматических и 10 медицинских матрасов. Сейчас сверхактуальным стал генератор. Стоит 156 000 грн. Есть на этот момент 47 500. Как вы правильно посчитали, мечтаем найти чуть больше 100 000. Все, что больше, приветствуется", - говорится в сообщении.

5168 7456 1036 9982

PayPal:[email protected]

Смотрите: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников. ФОТО

помощь (7784) волонтеры (2630)


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Топ комментарии
+7
сотні мільйонів доларів надходить з Заходу, а волонтери як шукали гроші на обладнання, так і шукають...
Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
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24.05.2022 13:58
+6
Це жарт? Це бл..єть, жарт???
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24.05.2022 13:56
+5
Зато деньги на зарплату ******* Киве есть.
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24.05.2022 14:05
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Це жарт? Це бл..єть, жарт???
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24.05.2022 13:56 Ответить
«Реалии жизни» Скинул сколько смог!
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24.05.2022 14:18 Ответить
сотні мільйонів доларів надходить з Заходу, а волонтери як шукали гроші на обладнання, так і шукають...
Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
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24.05.2022 13:58 Ответить
Зато деньги на зарплату ******* Киве есть.
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24.05.2022 14:05 Ответить
Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина - українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана - ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhentsiv-evropa-shche-ne-bachila-ukrainski-pereselentsi-shchomisyatsya-vitrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shcho-ydut-koshti-23052022-6160 https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160
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24.05.2022 14:13 Ответить
Какой кошмар Они тратят аж в районе 700 евро? Как раз столько, сколько выделяют помощи? Ужас нах
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24.05.2022 14:19 Ответить
Лять,в страну текут миллиарды баксов! ,дохрена уехали и их содержат другие страны,остальные сидят без работы и без госпомощи адекватной...теперь ещё и на Армию не хватает???
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24.05.2022 14:17 Ответить
А что, Украинские (Б. . . Ь)миллиардеры не могут приобрести десяток таких мотогенераторов. Или война, или не война - никто, ни на чём, (Б . . . Ь)не учится.
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24.05.2022 14:17 Ответить
А шо с 17 млрдов евро уже подаренных 3 тыщи не нашлось.
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24.05.2022 14:25 Ответить
І це теперішні реалії війни, все тяне на собі народ і волонтери, на фіга нам оті всі при кориті і не поганих зарплатах + купа радників.
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24.05.2022 14:38 Ответить
Українська правда від 7.05.2022-
Уряд Великобританії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 269, які вже передані.
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24.05.2022 14:52 Ответить
+++ Дай бог вам все обладнати!!!!!!!!!
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24.05.2022 14:58 Ответить
Волонтери, а може досить вже 8 років тягнути державні обов'язки на своєму горбу!!!! Ви робите ведмежу послугу державі! І не треба казати про потреби солдатів, це люди зі зброєю, які здатні змінити владу, яка не задовільняє їх потреби!!!!
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24.05.2022 17:57 Ответить
 
 