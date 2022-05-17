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Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников. С их помощью ВСУ корректируют огонь по оккупантам.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Большая просьба делать репосты. Помощь для фронта, это срочно всегда, потому что продолжаются адские бои и нужно помогать. До пятницы нужно выкупить еще два крутых квадрокоптера Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллера (1 пара) + автомобильное зарядное устройство 77 000 грн комплект, цена: 154 000 грн, со скидкой (12 000): к оплате 142 000 грн. Наши военные корректируют огонь по оккупантам и подрывают дронами оккупантов и вражескую технику. Я сегодня купила два дрона Аутел Лайт 105 тыс и уже отправили их на фронт. Еще оплатила тепловизор 48 тыс. и ремонт дрона 9440 грн. Еще есть помощь раненым защитникам. Их много, с полной ампутацией, без ног и рук, с тяжелыми ранениями в голову, живот и другие боевые ранения. В разных городах страны, им мы покупаем футболки, шорты, штаны, потому что их привозят без ничего. И покупаем соки, фрукты, что-нибудь вкусное. Я отправила на помощь раненым 15 тыс. и 6 тыс., и еще заказала 200 футболок чтобы купить. Прошу помогать у кого есть возможность, спасибо всем за каждую копейку, репост и поддержку", - говорится в сообщении.

Видео, как работает дрон, который купили благодаря средствам небезразличных украинцев.

[email protected]

4441111447002464 Монобанк, Юсупова Наталія

UA333220010000026206304456676

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860.

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.

Смотрите: Помогите ВСУ устроить "праздник" для рашистов: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров. ФОТО

Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников 01
Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников 02
Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников 03
Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников 04
Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников 05

волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+8
Люди, вибачте, але ДЕ БЛ#ДЬ МІЛЬЯРДИ доларів військової допомоги що досі волонтери "квадрики" купляють???!!!
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17.05.2022 18:02 Ответить
+6
Дякуємо зе-команді за швидкий дерибан 15 мільярдів доларів допомоги, що надавали США.
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17.05.2022 18:07 Ответить
+5
Ох....
Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
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17.05.2022 18:02 Ответить
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17.05.2022 17:47 Ответить
Люди, вибачте, але ДЕ БЛ#ДЬ МІЛЬЯРДИ доларів військової допомоги що досі волонтери "квадрики" купляють???!!!
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17.05.2022 18:02 Ответить
За победу над Россией никаких денег не жалко
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17.05.2022 18:33 Ответить
Не жалко на ЗСУ а усіляким з ЗеКОманди жалко.
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17.05.2022 23:39 Ответить
а ******** не просите?
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17.05.2022 18:02 Ответить
Ох....
Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
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17.05.2022 18:02 Ответить
Дякуємо зе-команді за швидкий дерибан 15 мільярдів доларів допомоги, що надавали США.
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17.05.2022 18:07 Ответить
При всій моїй неповазі до зекоманди:
- там не всі 15 були виключно для України;
- на військове спорядження було 6 (може помиляюсь) і всі вже використані - без грошей - матеріально - спорядження і озброєння;
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17.05.2022 18:11 Ответить
З повагою до волонтерів ( сам був у їх рядах у 14-му), але пані Юсупова вже би мала за цей час сформувати своє коло (на кшталт відомих фондів, на приклад "Поверниси живим") і вирішувати питання у ньому і розуміючи свої можливості, а не полохати суспільство своїм вереском який схожий на Намагання навіяти на підсвідомість певні думки (висновок з огляду на послідовність та системність тем галасу від неї) .
Моє враження, що вона або самозакохана, або екзальтована, або дура, яку таки використовують.
Ще раз - шана нашим волонтерам!
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17.05.2022 20:40 Ответить
Не треба так категорично.
Там ціла команда і в мене таке враження, що вони вже давно відірвались від реальності і працюють і живуть в своєму "волонтерському світі".
Я вище по гілці написав вирішення для них всіх проблем, але чи побачать, що відставання від життя в них збільшується....
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17.05.2022 23:30 Ответить
 
 