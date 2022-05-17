Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников. С их помощью ВСУ корректируют огонь по оккупантам.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Большая просьба делать репосты. Помощь для фронта, это срочно всегда, потому что продолжаются адские бои и нужно помогать. До пятницы нужно выкупить еще два крутых квадрокоптера Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллера (1 пара) + автомобильное зарядное устройство 77 000 грн комплект, цена: 154 000 грн, со скидкой (12 000): к оплате 142 000 грн. Наши военные корректируют огонь по оккупантам и подрывают дронами оккупантов и вражескую технику. Я сегодня купила два дрона Аутел Лайт 105 тыс и уже отправили их на фронт. Еще оплатила тепловизор 48 тыс. и ремонт дрона 9440 грн. Еще есть помощь раненым защитникам. Их много, с полной ампутацией, без ног и рук, с тяжелыми ранениями в голову, живот и другие боевые ранения. В разных городах страны, им мы покупаем футболки, шорты, штаны, потому что их привозят без ничего. И покупаем соки, фрукты, что-нибудь вкусное. Я отправила на помощь раненым 15 тыс. и 6 тыс., и еще заказала 200 футболок чтобы купить. Прошу помогать у кого есть возможность, спасибо всем за каждую копейку, репост и поддержку", - говорится в сообщении.
Видео, как работает дрон, который купили благодаря средствам небезразличных украинцев.
4441111447002464 Монобанк, Юсупова Наталія
UA333220010000026206304456676
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860.
4441 1144 1757 8794 Монобанк
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.
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Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
- там не всі 15 були виключно для України;
- на військове спорядження було 6 (може помиляюсь) і всі вже використані - без грошей - матеріально - спорядження і озброєння;
Моє враження, що вона або самозакохана, або екзальтована, або дура, яку таки використовують.
Ще раз - шана нашим волонтерам!
Там ціла команда і в мене таке враження, що вони вже давно відірвались від реальності і працюють і живуть в своєму "волонтерському світі".
Я вище по гілці написав вирішення для них всіх проблем, але чи побачать, що відставання від життя в них збільшується....