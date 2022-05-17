Волонтер Юсупова просит помочь приобрести квадрокоптеры для украинских защитников. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении квадрокоптеров для украинских защитников. С их помощью ВСУ корректируют огонь по оккупантам.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Большая просьба делать репосты. Помощь для фронта, это срочно всегда, потому что продолжаются адские бои и нужно помогать. До пятницы нужно выкупить еще два крутых квадрокоптера Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллера (1 пара) + автомобильное зарядное устройство 77 000 грн комплект, цена: 154 000 грн, со скидкой (12 000): к оплате 142 000 грн. Наши военные корректируют огонь по оккупантам и подрывают дронами оккупантов и вражескую технику. Я сегодня купила два дрона Аутел Лайт 105 тыс и уже отправили их на фронт. Еще оплатила тепловизор 48 тыс. и ремонт дрона 9440 грн. Еще есть помощь раненым защитникам. Их много, с полной ампутацией, без ног и рук, с тяжелыми ранениями в голову, живот и другие боевые ранения. В разных городах страны, им мы покупаем футболки, шорты, штаны, потому что их привозят без ничего. И покупаем соки, фрукты, что-нибудь вкусное. Я отправила на помощь раненым 15 тыс. и 6 тыс., и еще заказала 200 футболок чтобы купить. Прошу помогать у кого есть возможность, спасибо всем за каждую копейку, репост и поддержку", - говорится в сообщении.

Видео, как работает дрон, который купили благодаря средствам небезразличных украинцев.

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