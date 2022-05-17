Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для українських захисників. З їхньою допомогою ЗСУ коригують вогонь по окупантах.
Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике прохання робити репости. Допомога фронту, це терміново завжди, бо тривають пекельні бої і потрібно допомогати. До п’ятниці треба викупити ще два крутих квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллери (1 пара) + автомобільний зарядний пристрій 77 000 грн комплект, ціна: 154 000 грн, зі знижкою (12 000): до сплати 142 000 грн. Наши військові коригують вогонь по окупантах та підривають дронами окупантів та ворожу техніку. Я сьогодні купила два дрона Аутел лайт 105 тис і вже відправили іх на фронт. Ще оплатила тепловізор 48 тис, та ремонт дрона 9440 грн. Ще є допомога пораненим захисникам. Їх багато, з повною ампутацією, без ніг та рук, з важкими пораненнями в голову, живіт та інші бойові поранення. В різних містах краіни, їм ми купуємо футболки, шорти, штани, бо їх привозять без нічого. Та купуємо соки, фрукти, щось смачне. Я відправила на допомогу пораненим 15 тис та 6 тис, та ще заказала 200 футболок щоб купити. Прошу допомогати в кого є можливість, дякуємо всім за кожну копійку, репост та підтримку", - йдеться в повідомленні.
Відео, як працює дрон, який купили завдяки коштам небайдужих українців.
4441111447002464 Монобанк, Юсупова Наталія
UA333220010000026206304456676
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860.
4441 1144 1757 8794 Монобанк
5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.
Будь ласка, зачекайте...
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Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
- там не всі 15 були виключно для України;
- на військове спорядження було 6 (може помиляюсь) і всі вже використані - без грошей - матеріально - спорядження і озброєння;
Моє враження, що вона або самозакохана, або екзальтована, або дура, яку таки використовують.
Ще раз - шана нашим волонтерам!
Там ціла команда і в мене таке враження, що вони вже давно відірвались від реальності і працюють і живуть в своєму "волонтерському світі".
Я вище по гілці написав вирішення для них всіх проблем, але чи побачать, що відставання від життя в них збільшується....