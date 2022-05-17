Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для українських захисників. З їхньою допомогою ЗСУ коригують вогонь по окупантах.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання робити репости. Допомога фронту, це терміново завжди, бо тривають пекельні бої і потрібно допомогати. До п’ятниці треба викупити ще два крутих квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллери (1 пара) + автомобільний зарядний пристрій 77 000 грн комплект, ціна: 154 000 грн, зі знижкою (12 000): до сплати 142 000 грн. Наши військові коригують вогонь по окупантах та підривають дронами окупантів та ворожу техніку. Я сьогодні купила два дрона Аутел лайт 105 тис і вже відправили іх на фронт. Ще оплатила тепловізор 48 тис, та ремонт дрона 9440 грн. Ще є допомога пораненим захисникам. Їх багато, з повною ампутацією, без ніг та рук, з важкими пораненнями в голову, живіт та інші бойові поранення. В різних містах краіни, їм ми купуємо футболки, шорти, штани, бо їх привозять без нічого. Та купуємо соки, фрукти, щось смачне. Я відправила на допомогу пораненим 15 тис та 6 тис, та ще заказала 200 футболок щоб купити. Прошу допомогати в кого є можливість, дякуємо всім за кожну копійку, репост та підтримку", - йдеться в повідомленні.

Відео, як працює дрон, який купили завдяки коштам небайдужих українців.

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