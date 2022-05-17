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Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні квадрокоптерів для українських захисників. З їхньою допомогою ЗСУ коригують вогонь по окупантах.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике прохання робити репости. Допомога фронту, це терміново завжди, бо тривають пекельні бої і потрібно допомогати. До п’ятниці треба викупити ще два крутих квадрокоптери Autel EVO II Pro Rugged bundle v2 + пропеллери (1 пара) + автомобільний зарядний пристрій 77 000 грн комплект, ціна: 154 000 грн, зі знижкою (12 000): до сплати 142 000 грн. Наши військові коригують вогонь по окупантах та підривають дронами окупантів та ворожу техніку. Я сьогодні купила два дрона Аутел лайт 105 тис і вже відправили іх на фронт. Ще оплатила тепловізор 48 тис, та ремонт дрона 9440 грн. Ще є допомога пораненим захисникам. Їх багато, з повною ампутацією, без ніг та рук, з важкими пораненнями в голову, живіт та інші бойові поранення. В різних містах краіни, їм ми купуємо футболки, шорти, штани, бо їх привозять без нічого. Та купуємо соки, фрукти, щось смачне. Я відправила на допомогу пораненим 15 тис та 6 тис, та ще заказала 200 футболок щоб купити. Прошу допомогати в кого є можливість, дякуємо всім за кожну копійку, репост та підтримку", - йдеться в повідомленні.

Відео, як працює дрон, який купили завдяки коштам небайдужих українців.

[email protected]

4441111447002464 Монобанк, Юсупова Наталія

UA333220010000026206304456676

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860.

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.

Також читайте: Потрібна допомога із придбанням квадрокоптера, тепловізорів та шоломів для українських захисників, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників 02
Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників 05

Автор: 

волонтери (1345) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+8
Люди, вибачте, але ДЕ БЛ#ДЬ МІЛЬЯРДИ доларів військової допомоги що досі волонтери "квадрики" купляють???!!!
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17.05.2022 18:02 Відповісти
+6
Дякуємо зе-команді за швидкий дерибан 15 мільярдів доларів допомоги, що надавали США.
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17.05.2022 18:07 Відповісти
+5
Ох....
Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
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17.05.2022 18:02 Відповісти
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Люди, вибачте, але ДЕ БЛ#ДЬ МІЛЬЯРДИ доларів військової допомоги що досі волонтери "квадрики" купляють???!!!
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17.05.2022 18:02 Відповісти
За победу над Россией никаких денег не жалко
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17.05.2022 18:33 Відповісти
Не жалко на ЗСУ а усіляким з ЗеКОманди жалко.
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17.05.2022 23:39 Відповісти
а ******** не просите?
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17.05.2022 18:02 Відповісти
Ох....
Волонтерка Наталія Юсупова, я знаю, що Ви від 2014 року займаєтесь волонтерством і дуже Вас поважаю за це.
Але:
1. Чому у вас (маю на увазі всю групу) потреби постійно виникають "на вчора"? Ви ж досвідчені і можете планувати трохи наперед?
2. Часи "протягнутої руки" (слава Богу) - це вже минуле. Вступив в дію закон про ленд-ліз.
3. Плануйте потреби, зв'язуйтесь, з ким потрібно в Україні і формуйте термінову заявку по ленд-лізу із великим запасом. Це не гаубиці, не дрони-камікадзе - поставка буде до 72 годин.
4. Якщо виникнуть труднощі з боку бюрократів (при воєнному стані - зрадників) української сторони - негайно оприлюднюйте інфу для суспільства (хоча б через Цензор) і негайно інформуйте наших заокеанських партнерів.
показати весь коментар
17.05.2022 18:02 Відповісти
Дякуємо зе-команді за швидкий дерибан 15 мільярдів доларів допомоги, що надавали США.
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17.05.2022 18:07 Відповісти
При всій моїй неповазі до зекоманди:
- там не всі 15 були виключно для України;
- на військове спорядження було 6 (може помиляюсь) і всі вже використані - без грошей - матеріально - спорядження і озброєння;
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17.05.2022 18:11 Відповісти
З повагою до волонтерів ( сам був у їх рядах у 14-му), але пані Юсупова вже би мала за цей час сформувати своє коло (на кшталт відомих фондів, на приклад "Поверниси живим") і вирішувати питання у ньому і розуміючи свої можливості, а не полохати суспільство своїм вереском який схожий на Намагання навіяти на підсвідомість певні думки (висновок з огляду на послідовність та системність тем галасу від неї) .
Моє враження, що вона або самозакохана, або екзальтована, або дура, яку таки використовують.
Ще раз - шана нашим волонтерам!
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17.05.2022 20:40 Відповісти
Не треба так категорично.
Там ціла команда і в мене таке враження, що вони вже давно відірвались від реальності і працюють і живуть в своєму "волонтерському світі".
Я вище по гілці написав вирішення для них всіх проблем, але чи побачать, що відставання від життя в них збільшується....
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17.05.2022 23:30 Відповісти
 
 