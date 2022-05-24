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Новини Війна
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Волонтери просять допомоги в придбанні генератора для евакуаційного вагона-реанімації

генератор

Волонтерам необхідно зібрати трохи більше 100 тис. грн для придбання генератора.

Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, передає Цензор.НЕТ.

"Вагон виділений і ремонтується, вчора привезли 5 каталок пневматичних і 10 медичних матраців. Зараз надактуальним став генератор. Коштує 156 000 грн. Маємо на цей момент 47 500. Як ви правильно порахували, мріємо знайти трошки більше 100 000. Все, що більше нуля, вітається", - йдеться в повідомленні.

5168 7456 1036 9982

PayPal:[email protected]

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО

Автор: 

допомога (8321) волонтери (1329)


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Топ коментарі
+7
сотні мільйонів доларів надходить з Заходу, а волонтери як шукали гроші на обладнання, так і шукають...
Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
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24.05.2022 13:58
+6
Це жарт? Це бл..єть, жарт???
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24.05.2022 13:56
+5
Зато деньги на зарплату ******* Киве есть.
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24.05.2022 14:05
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Це жарт? Це бл..єть, жарт???
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24.05.2022 13:56 Відповісти
«Реалии жизни» Скинул сколько смог!
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24.05.2022 14:18 Відповісти
сотні мільйонів доларів надходить з Заходу, а волонтери як шукали гроші на обладнання, так і шукають...
Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
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24.05.2022 13:58 Відповісти
Зато деньги на зарплату ******* Киве есть.
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24.05.2022 14:05 Відповісти
Таких біженців Європа ще не бачила. Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд.

Хороша новина - українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана - ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську

https://forbes.ua/inside/takikh-bizhentsiv-evropa-shche-ne-bachila-ukrainski-pereselentsi-shchomisyatsya-vitrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shcho-ydut-koshti-23052022-6160 https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160
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24.05.2022 14:13 Відповісти
Какой кошмар Они тратят аж в районе 700 евро? Как раз столько, сколько выделяют помощи? Ужас нах
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24.05.2022 14:19 Відповісти
Лять,в страну текут миллиарды баксов! ,дохрена уехали и их содержат другие страны,остальные сидят без работы и без госпомощи адекватной...теперь ещё и на Армию не хватает???
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24.05.2022 14:17 Відповісти
А что, Украинские (Б. . . Ь)миллиардеры не могут приобрести десяток таких мотогенераторов. Или война, или не война - никто, ни на чём, (Б . . . Ь)не учится.
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24.05.2022 14:17 Відповісти
А шо с 17 млрдов евро уже подаренных 3 тыщи не нашлось.
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24.05.2022 14:25 Відповісти
І це теперішні реалії війни, все тяне на собі народ і волонтери, на фіга нам оті всі при кориті і не поганих зарплатах + купа радників.
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24.05.2022 14:38 Відповісти
Українська правда від 7.05.2022-
Уряд Великобританії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 269, які вже передані.
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24.05.2022 14:52 Відповісти
+++ Дай бог вам все обладнати!!!!!!!!!
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24.05.2022 14:58 Відповісти
Волонтери, а може досить вже 8 років тягнути державні обов'язки на своєму горбу!!!! Ви робите ведмежу послугу державі! І не треба казати про потреби солдатів, це люди зі зброєю, які здатні змінити владу, яка не задовільняє їх потреби!!!!
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24.05.2022 17:57 Відповісти
 
 