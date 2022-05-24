Волонтери просять допомоги в придбанні генератора для евакуаційного вагона-реанімації

Волонтерам необхідно зібрати трохи більше 100 тис. грн для придбання генератора.

Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, передає Цензор.НЕТ.

"Вагон виділений і ремонтується, вчора привезли 5 каталок пневматичних і 10 медичних матраців. Зараз надактуальним став генератор. Коштує 156 000 грн. Маємо на цей момент 47 500. Як ви правильно порахували, мріємо знайти трошки більше 100 000. Все, що більше нуля, вітається", - йдеться в повідомленні.

5168 7456 1036 9982

PayPal:[email protected]

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати квадрокоптери для українських захисників. ФОТО