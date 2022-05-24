Волонтери просять допомоги в придбанні генератора для евакуаційного вагона-реанімації
Волонтерам необхідно зібрати трохи більше 100 тис. грн для придбання генератора.
Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, передає Цензор.НЕТ.
"Вагон виділений і ремонтується, вчора привезли 5 каталок пневматичних і 10 медичних матраців. Зараз надактуальним став генератор. Коштує 156 000 грн. Маємо на цей момент 47 500. Як ви правильно порахували, мріємо знайти трошки більше 100 000. Все, що більше нуля, вітається", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+7 vigo
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+6 Garry Grant
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+5 Саня Мантула #401270
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Невже немає кому виділити гроші на генератор для поранених?!
Хороша новина - українці не такі бідні, як вважали Держстат і європейці. Погана - ці гроші вимиваються з України й працюють на європейську економіку, а не українську
https://forbes.ua/inside/takikh-bizhentsiv-evropa-shche-ne-bachila-ukrainski-pereselentsi-shchomisyatsya-vitrachayut-za-kordonom-2-mlrd-na-shcho-ydut-koshti-23052022-6160 https://forbes.ua/inside/takikh-bizhent ... 52022-6160
Уряд Великобританії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 269, які вже передані.