Угроза оккупированному Крыму – повод для полноценной войны, - Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что угроза оккупированному Крыму – повод для полноценной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, идея автономии Крыма в составе Украины - это "прямое хамство в адрес России".

Также Медведев считает, что в России ни одна политическая сила никогда не согласится обсуждать "передачу Крыму Украине", поскольку это было бы предательством.

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