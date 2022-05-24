Угроза оккупированному Крыму – повод для полноценной войны, - Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что угроза оккупированному Крыму – повод для полноценной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, идея автономии Крыма в составе Украины - это "прямое хамство в адрес России".
Также Медведев считает, что в России ни одна политическая сила никогда не согласится обсуждать "передачу Крыму Украине", поскольку это было бы предательством.
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+64 иван пивень
показать весь комментарий24.05.2022 14:26
+61 Константин См
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+54 Yakov Nemo
показать весь комментарий24.05.2022 14:26
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P.S. Лично мне тот Крым пох, помойка, но дело принцыпа. Есть международные правила и уголовную аннексию Крыма никто не признает.
Димон, я тебе не кохфетку дам, а ******** и ножа еще в сраку встимлю перед твоею смертью!
Дело совсем в другом. Почему Украина, как государство, до сих пор не организовала фиксирование этих потерь, чтобы потом компенсировать эти затраты в 3х, 10ти кратны размерах?!
Я не претендую на компенсацию. Я ее сразу отдам на нужды ВСУ!
Но вот что мне важно, чтобы каждый ватник знал, что за каждый винтик, стиралку и окно, эта **** будет расплачиваться своим будущим и будущим свои детей до последней копейки!
Выплаты государства за ранения смерти наших Защитников тоже включать в эти репарации в 10ти кратных размерах!
Пусть суки платят своим будущим и будущим своих детей и внуков. Это их выбор!
Только вот сдается мне, что "всеобщей мобилизации" они бояться больше, чем войны за Крым. Понимают, сцуки, что там 200-х будут уже не сотнями, а тысячами в день получать.
Ну не то шоб аж собака...
Теж цуцик...
Теж дворняга...
Мабудь "магнітниє бурі"...
мародер і вбивця , як і вся кацапня на мухосранську 😡
Згоден, це хамство. Яка автономія? Область у складі України і тільки.
Смерть российским оккупантам! Лютая смерть!