Загроза окупованому Криму - привід для повноцінної війни, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що загроза окупованому Криму - привід для повноцінної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, ідея автономії Криму у складі України - це "пряме хамство на адресу Росії".

Також Медведєв вважає, що в Росії жодна політична сила ніколи не погодиться обговорювати "передачу Криму Україні", оскільки це нібито було б зрадою.

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