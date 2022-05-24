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Новини Війна
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Загроза окупованому Криму - привід для повноцінної війни, - Медведєв

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що загроза окупованому Криму - привід для повноцінної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, ідея автономії Криму у складі України - це "пряме хамство на адресу Росії".

Також Медведєв вважає, що в Росії жодна політична сила ніколи не погодиться обговорювати "передачу Криму Україні", оскільки це нібито було б зрадою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв лякає країни Заходу голодом, війною та епідеміями через санкції проти РФ

Автор: 

Крим (14135) Медведєв Дмитро (1911) росія (65002)


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Топ коментарі
+64
а кто вас, репоедов вонючих, спрашивать будет?
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24.05.2022 14:26
+61
Неповноцінний он_вам_нє_дімон визнав, що неповноцінна недоімперія веде війну неповноцінну?
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24.05.2022 14:26
+54
Придурок, а сейчас что
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24.05.2022 14:26
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Кремлевские международные преступники таки не признаются в своих кровавых преступлениях.

P.S. Лично мне тот Крым пох, помойка, но дело принцыпа. Есть международные правила и уголовную аннексию Крыма никто не признает.
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24.05.2022 15:13 Відповісти
так каже "жодна політична сила", ніби в них є якісь різні політичні сили. Насправді ці слова означають що деякі сили в РФ активно під ковром ведуть переговори про умови капітуляції, а такі публічні заяви - елемент торгу. І той факт що торг вже іде за крим, а не за Одесу чи Запоріжжя дуже добрий знак
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24.05.2022 15:14 Відповісти
Дайте этому поцу автомат уже в руки. Пусть идет воюет, раз ему так чешется.
Димон, я тебе не кохфетку дам, а ******** и ножа еще в сраку встимлю перед твоею смертью!
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24.05.2022 15:14 Відповісти
карликовый алкоголик в момент посещения его "белочкой" выдает "на гора" убогий москальский бред
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24.05.2022 15:15 Відповісти
Если ЗСУ будут заходить в Крым то это будет значить что никакая война вам дебилам уже не поможет.
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24.05.2022 15:21 Відповісти
Не если, а когда.
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24.05.2022 15:46 Відповісти
Кацапы, кто-нибудь, заберите уже у своего дурачка планшет! А лучше у двоих дурачков - у батутоведа тоже. Или замкните им интернет друг на друга, пусть один другому пишет всякую ахинею
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24.05.2022 15:34 Відповісти
Тут уже и без меня люди все сказали
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24.05.2022 15:36 Відповісти
Мерзкий тип этот Медведев.
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24.05.2022 15:38 Відповісти
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24.05.2022 15:38 Відповісти
Я думаю що нікого не цікавлять розмови кремля про Україну. Україна виникла не сьогодні і не вчора і її не створював Путін Мєдвєдєв і вся їх свора щоб мати якісь претензії до України .Украну також не створював і Ленін - він її захопив і перетворив народ на заручників тільки тоді не було такої підтримки Заходу для України як в даний час. Тоді після розпаду Російської імперії не всі країни могли щось визнавати адже -була громадянська війна і мабуть сподівались що імперія залишиться. А Ленін створив ту саму імперію в її кордонах тільки політичний режим став тоталітарним. Ленін створив УСР яку ніхто не хотів але до нього була УНР про це кремлівські пропагандисти не кажуть і мабуть в школах і не вчать. Так що те що сказали в кремлі і навіть якщо так вийде що встигнуть аневсувати якісь території -це зовсім не означає що Україна підпише мир з Москвою. Україна почала отримувати зброю НАТО і як тільки її багато накопичить от тоді буде наступ. А для чого зараз Україні мир з Москвою з її рабськими умовами? Україна не відмовиться від вступу в ЕС і НАТО. Війна і так сталася і нічого вже боятися . Це Москва так думає що анексовані території не будуть звільнятися -вони сподіваються на кримський сценарій. Тільки на той час Україна не готова була до війни не було достатньо зброї не було боєздатної армії -а була революція гідності через що Путін і веде війну вже 8 років
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24.05.2022 15:39 Відповісти
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24.05.2022 15:39 Відповісти
Лучше бы януковощ ему, заместо "леденца", ****** конскую сунул в рот - молчало бы до сих пор.
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24.05.2022 15:44 Відповісти
Я заплатил за поврежденные окна более 10 тысяч грн. С одной стороны деньги не малые, а с другой, оглядываясь на потери других, то ерунда.
Дело совсем в другом. Почему Украина, как государство, до сих пор не организовала фиксирование этих потерь, чтобы потом компенсировать эти затраты в 3х, 10ти кратны размерах?!
Я не претендую на компенсацию. Я ее сразу отдам на нужды ВСУ!
Но вот что мне важно, чтобы каждый ватник знал, что за каждый винтик, стиралку и окно, эта **** будет расплачиваться своим будущим и будущим свои детей до последней копейки!
Выплаты государства за ранения смерти наших Защитников тоже включать в эти репарации в 10ти кратных размерах!
Пусть суки платят своим будущим и будущим своих детей и внуков. Это их выбор!
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24.05.2022 15:47 Відповісти
Для того, чтобы заставить их платить, их сначала надо победить. А пока весь мир финансирует рф и контрабандой продает оружие, это не получится.
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24.05.2022 16:14 Відповісти
Что-то он тут на Геринга похож
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24.05.2022 15:50 Відповісти
кстати да, раздуло парня, мордашка упитанная
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24.05.2022 17:52 Відповісти
Якби мали змогу то давно оголосили. Зрештою набагато більше від цього втратять росіяни, тому окрім залякування це їм нічого не дасть.
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24.05.2022 15:51 Відповісти
Это, оно, типа так предупредило, мол дернитесь в Крым - объявим войну и соответственно, всеобщую мобилизацию.
Только вот сдается мне, что "всеобщей мобилизации" они бояться больше, чем войны за Крым. Понимают, сцуки, что там 200-х будут уже не сотнями, а тысячами в день получать.
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24.05.2022 16:02 Відповісти
У мене сьогодні теж собака чогось під вікном гавкала!
Ну не то шоб аж собака...
Теж цуцик...
Теж дворняга...
Мабудь "магнітниє бурі"...
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24.05.2022 16:03 Відповісти
конечно, а **** ты думал дятел
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24.05.2022 16:12 Відповісти
Медведєв вважає, що в Росії жодна політична сила ніколи не погодиться обговорювати "передачу Криму Україні" . Так не буде ні Россі, ні її політичних сил- і проблем у нас не буде.
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24.05.2022 16:17 Відповісти
А зараз що відбувається? Балет.
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24.05.2022 16:17 Відповісти
Медведєв - це ти кацапський ХАМ і алкаш , тупе бидло і ворюга ,
мародер і вбивця , як і вся кацапня на мухосранську 😡
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24.05.2022 16:18 Відповісти
Незабаром кацапії не буде, а воно за Крим базікає.
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24.05.2022 16:21 Відповісти
За його словами, ідея автономії Криму у складі України - це "пряме хамство на адресу Росії".

Згоден, це хамство. Яка автономія? Область у складі України і тільки.
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24.05.2022 16:30 Відповісти
Та що цей алкаш там нявкає. Зайнявся б чимось корисним - наприклад, на площі трьох вокзалів мінетом би підробляв, корисніше б було.
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24.05.2022 17:03 Відповісти
Скільки розмов.... європейські сцикуни зі своїми пушками, вже давно могли своїм рішенням повернути в стійло і плюгавого і його праву руку. Сидять через всю Україну, і бояться. І не дивно. В нас війна, а Орестовичі всякі в танчиках катаються... сором, позор. Пляскі на костях. І це радник офісу президента. Якийсь африканець з мугабе і то буде більш продуктивний на цій посаді. В русні раке майже нема... а виявилося, що повно і на кожного вистачить. Коли влада починає брехати своїм громадянам, це початок руху в нікуди.
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24.05.2022 17:04 Відповісти
А теперича вторая часть Марлезонского балета
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24.05.2022 18:01 Відповісти
Идиот, а у нас сейчас тут по твоему что, не полноценная война? А, понял, надо резать головы вам, чтоб страх в гены вам зашёл, это такой у вас критерий войны. Будет сделано, украинцы народ работящий и начатое дело привык доводить до конца.
Смерть российским оккупантам! Лютая смерть!
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24.05.2022 18:45 Відповісти
МОЖЕТ ЭТО МЕДВЕДЕВ ВСЁ ВРЕМЯ ***** ПОДНАЧИВАЕТ !? ПОТОМУ ЧТО ХЙЛО САМО ЛЕНИВОЕ И ТУПОЕ !!!
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24.05.2022 19:53 Відповісти
А МЕДВЕДЕВ РЕАЛЬНО НА ГИТЛЕРА ПОХОЖ !!! ТОЛЬКО МЕНЬШЕ РОСТОМ !)
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24.05.2022 19:55 Відповісти
Дебільний алкоголік...................
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24.05.2022 20:15 Відповісти
воно шо іпануте? зараз не війна? зараз спецьоперація?
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25.05.2022 04:31 Відповісти
https://v.ylilauta.org/ba/44/ba44a14d7af9e4d2.mp4
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25.05.2022 04:33 Відповісти
***** **********!
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25.05.2022 10:12 Відповісти
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