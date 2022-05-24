В Украину следует больше тяжелого оружия из США, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить за их незыблемую поддержку для Украины. Больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает разрушительные атаки на Донбассе", - проинформировал министр.

Блинкен и Кулеба также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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