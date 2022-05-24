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В Украину следует больше тяжелого оружия из США, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить за их незыблемую поддержку для Украины. Больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает разрушительные атаки на Донбассе", - проинформировал министр.
Блинкен и Кулеба также обсудили пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
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смердючий, але шож поробиш.свиням буде смачно😅
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Arkady Babchenko
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Ну, что ж. Почитал я ваши комментарии к моему опросу «Почему вы считаете Владимира Зеленского самым влиятельным человеком по версии «Таймс». Все они сводятся к одному - он офигенно выступает на международной арене и за это нам дают оружие.
Ок. Давайте на пальцах.
Сразу скажу, это я не срача для, не для раскачивания лодки и нарушения единства. Это я для того, что жить в реальном мире - сейчас просто первостепенная обязанность гражданина страны, ведущей войну с очень серьезным и сильным противником. Чтобы не было потом удивлений - блин, как же так, мы под Киевом всех разгромили, убили, сожгли, закидали шапками, почему они М7 утюжат, как не в себя.
Чем больше вы понимаете про реальность сейчас, тем меньше неожиданностей вас ждет потом.
Одна читательница написала, что Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, и через неделю Австралия выделила пакет военной помощи.
Эммм…. Вы полагаете, это так работает?
Ок. Палец первый.
Если Австралия дала оружие только потому, что Владимир Александрович выступил с невероятной, фантастической промовой на Мюнхенской конференции - тогда что Президенту воюющей страны мешало выступать так три года подряд до этого?
У нас бы за три года была бы вообще гора оружия сейчас.
Что мешало прочитать эту фантастическую речь в прошлом году - когда он выступил ВООБЩЕ ПЕРЕД ПУСТЫМ ЗАЛОМ и выступление президента превратилось в позор страны?
Так это не работает.
К сожалению.
Вот в обратном направлении это работает. Медведчук зачитал по бумажке текст - завели дело на Порошенко. Обменял моряков на Керченский пролив и второй конвой с представителями ООН и депутатами Европарламента на борту - «про@бал» морскую блокаду. Начал политику демилитаризации Чонгара с «комфортабельными КПП от компании Socar» под лозунгом «сейчас жители Крыма по отремонтированным дорогам приедут к нам в Киев, увидят, как у нас все хорошо, и сразу станут патриотами Украины» - и по отремонтированным дорогам орки за двое суток доехали до Запорожья.
А в международной политике на простые решения диод поставлен. Он только в одном направлении ахинею пропускает.
Разочарую вас.
Большую часть работы по открытию потока вооружений в Украину сделал Владимир Путин. А еще такую же большую - это неевклидова геометрия, мы на сфере живем, тут сумма больше ста восьмидесяти градусов - сделал Джо Байден.
Один подтолкнул мир к тому, чтобы тот решил, наконец, открыть этот краник с потоком оружия.
Второй непосредственно открыл его.
Проведя просто колоссальную работу по обратному склеиванию и цементированию уже начавшего расползаться НАТО и ЕС, которые предыдущий Президент США добивал уже чуть не ногами, и проведя историческую конференцию на базе «Рамштайн» с представителями сорока стран, где были заложены основы нового миропорядка - потому что старый, продержавшийся с 1945 по 2014, окончательно рухнул в 2022.
Но вы можете считать, конечно, что все это только потому, что артист прочитал текст с бумажки.
К слову. Палец номер полтора. Чтоб два раза не вставать. Если бы Дональд Трам был избран на второй срок, то, с его политикой «Америка ферст» и «Юкрейн из нот ауэр праблем» - нам гарантированно *****. Вот просто гарантированно.
Какие бы офигенные речи Владимир Александрович не произносил.
Впрочем, я дико боюсь, что шанс проверить это будет. Лозунг «Юкрейн из нат ауэр праблем» набирает обороты в США. Как я и сказал два года назад - вы совершенно напрасно списываете Трампа со счетов.
Но ок. Пусть так. Пусть все зависит от пламенной речи. Тогда палец номер два.
Что мешает Владимиру Зеленскому прочитать еще одну такую же речь, чтобы Украину сразу приняли в ЕС, а не начали вот это очередное пережевывание соплей по поводу альтернативного союза?
Ну, раз это так работает. Раз все влияние заключается в замечательном артистичном чтении небритым баритоном текстов с бумаги.
Палец номер три. Логический. Если все влияние заключается в чтении текстов, тогда самый влиятельный человек - не тот, кто текст читает, а тот, кто его пишет, вам не кажется?
Значит, самый влиятельный человек в мире - спичрайтер Президента.
Палец номер четыре. Бессердечный.
Самим этим допущением, что все зависит от произнесения речей с бумажки в ООН, вы сами подводите к логическому выводу, что Владимир Александрович - пустое место.
И его можно совершенно спокойно заменить на любого другого чтеца.
Или вы и в самом деле полагаете, что в стране с населением сорок миллионов, есть только один человек, способный бархатным баритоном говорить пафосные вещи?
Арестовчиу сейчас вот совсем обидно было.
Палец номер шесть. Если Зеленского заменить на Арестовича - у нас будет еще больше оружия. Ну, потому, что у Арестовича актерские данные объективно лучше. Он на порядок лучше владеет публикой, чем самоучка из КВН. Его актерский талант на порядок выше. Не удивлюсь, если потом будет пост про навыки ИПСО.
То есть, следуя этой логике, если на следующей Мюнхенской конференции выступит на Президент, а Советник начальника карандашей в Офисе - Австралия нам не только даст еще больше оружия, но и весь кабинет министров этой страны сделает минет украинской делегации.
Я правильно понимаю мысль?
С абсолютной, полной заменяемости начали, абсолютной, полной заменяемостью и закончили.
Если влияние самого влиятельного человека заключается только в чтении текстов по бумажке - это влияние равно нулю.
Вот когда он не по бумажке начинает говорить и открывает рот самолично - вот тут его влияние подпрыгивает по амплитуде аж на десять порядков, не спорю. «Генпрокурор стопроцентно мой человек» - только одна лишь эта фраза из четырех слов оказали влияние на Украину на внешнеполитической арене настолько, что эта пробоина еще годами потом затягивалась.
Более того, если не заменять вообще ни на кого - Австралия так же продолжит давать оружие, конгресс так же продолжит принимать закон о лендлизе, Британия также продолжит искать выходы деблокирования зерна.
Так что я с вами абсолютно согласен. Стечением обстоятельств, актер оказался на своем месте в нужное время - и под светом мировых софитов его выступления на сцене, безусловно, приносят только пользу и ничего, кроме пользы. И уж совсем точно не вред. Пока.
Но вы только в розовый мир не впадайте, бога ради.
Пони очень легко растворяются кислородом, когда приходится снимать очки.
А их приходится снимать. Всегда.
Такова жизнь.
я правильно зрозумів?
доручити Кулебі домовитися з Австралією про еміграцію 100% українців (вату при цьому фільтрувати й топити просто в океані)
А зеленой чмо даже мером Кривого Рогай *** бы выбрали