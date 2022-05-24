До України прямує більше важкої зброї зі США, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, аби подякувати за їхню непорушну підтримку для України. Більше зброї, у тому числі важкої, прямує до України, оскільки Росія продовжує руйнівні атаки на Донбасі", - поінформував міністр.

Блінкен та Кулеба також обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

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