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До України прямує більше важкої зброї зі США, - Кулеба

сша,зброя

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, аби подякувати за їхню непорушну підтримку для України. Більше зброї, у тому числі важкої, прямує до України, оскільки Росія продовжує руйнівні атаки на Донбасі", - поінформував міністр.

Блінкен та Кулеба також обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю партнерів прискорити постачання зброї до України. Наступ Росії на Донбасі - жорстока битва, - Кулеба

Автор: 

зброя (7442) допомога (8321) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+25
Кулеба, Вы просто обязаны объединиться с сирийской оппозицией и чеченцами в изгнании и
-подать позов против раши ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- выгнать рашу из Совбеза
- настоять в аресте иконфискации всего кацапского имущества в ЕС БРИТАНИИ США КАНАДЕ
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24.05.2022 14:42
+23
Мировое общество должно запретить иметь раше армию сроком на 100 лет
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24.05.2022 14:44
+20
Ось тому кацапня і задіяла по-максимуму свою агентуру на Банковій, аби вирішити питання перемоги Мордору зсередини України. Саме тому зелені гниди і скавчать з кожної праски про "доґоворіцца посєрєдінє". Звідси і "прі освобождєніі оккупірованих тєрріторій погібнут сотні міліонафф", "расстрєлівать дєзєртіров і отказніков на мєстє", "только 39% насєлєнія поддєрживают вступлєніє в НАТО"... Подивіться на останні вкиди зелених гнид і все стане зрозуміло.
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24.05.2022 14:52
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Кулеба, Вы просто обязаны объединиться с сирийской оппозицией и чеченцами в изгнании и
-подать позов против раши ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- выгнать рашу из Совбеза
- настоять в аресте иконфискации всего кацапского имущества в ЕС БРИТАНИИ США КАНАДЕ
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24.05.2022 14:42 Відповісти
Мировое общество должно запретить иметь раше армию сроком на 100 лет
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24.05.2022 14:44 Відповісти
Так, тільки повна демілітаризована зона. Навіть не країна, а саме зона. Управляти нею може якася нагядоваа рада з представників Заходу. Навіть виборів там не повинно бути 100 років.
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24.05.2022 15:00 Відповісти
Для початку необхідно в кацапів ядерну зброю забрати та обладнання для її виготовлення. Можливо зва їжу
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24.05.2022 17:58 Відповісти
дуже файно. скоро свіжий кацапогриль буде😎
смердючий, але шож поробиш.свиням буде смачно😅
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24.05.2022 14:45 Відповісти
Главное - морские поставки. В самолет влазит 4-5 бронированных машин, а на судно - 65 + цена доставки, которая на морских перевозках в разы дешевле.. На авиаперевозки уже потратили где-то 5 млрд $. Лучше бы все эти деньги на вооружения, а так идут в счет поставок. Тут главное принцип -что срочно /Джевелины, стингеры/ и малогабаритное - то воздухом, а всю технику, ракеты и пушки - морем.
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24.05.2022 14:49 Відповісти
Думаю, американцям краще знати як і чим доставляти техніку. Хоча, нещодавно була інформація про те, що два величезні військові вантажні судна вирушили в Атлантику.
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24.05.2022 14:58 Відповісти
А я о чем ?
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24.05.2022 15:00 Відповісти
а время?у тебя есть время ждать полторы -две недели?что ты несешь чушь ?сравнил самолет и параход
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24.05.2022 15:05 Відповісти
Та він думає шо звечора вийшов з порту в США, а до ранку вже в Європі... Ну як поїздом, вечером сів в Києві на ранок вже у Львові
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24.05.2022 15:15 Відповісти
Быстрей только германия поставляет нам бронетехнику. Все основные поставки во всех войнах были исключительно морские. Можно просто их многократно увеличить, сделать конвеерными и в промышленных обьемах, что постепенно и будет, но опять таки морем. Ждали три месяца, подождем и пару недель, это не конвои в WOW-2 под немецкими торпедами, выхода и выбора нет. Самолетами много систем ПВО и РСЗО не навозишься.
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24.05.2022 15:40 Відповісти
А скільки вони будуть йти через океан?
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24.05.2022 15:13 Відповісти
Від 4 тижнів.
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24.05.2022 15:28 Відповісти
Сам переход через Атлантический океан занимает 6-7 дней.
Рекорд "Юнайтед Стейтс" - 1952 г. 3 дня 12 часов.
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24.05.2022 15:45 Відповісти
А потом еще учить их будут месяца 3. Ко времени завершения обучения от Украины одни руины останутся.
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24.05.2022 16:19 Відповісти
То ты ведеш к тому, чтобюы США, Канада и Австралия не обеспечивали военной помощью Украину, в т.ч. и по Ленд-Лизу ? При чем тут обучение, это же и ежику ясно. Тема - поставки вооружений.
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24.05.2022 17:20 Відповісти
Що ви тупим пояснюєте? Боти і провокатори заполонили цензор. Звичайно, морем доцільніше. І те, що довго також не проблема. Головне, щоб поставлялася зброя і техніка. А тиждень затримки значення на матиме.
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24.05.2022 17:47 Відповісти
А блокаду украинских портов флотом ЧМ РФ уже ликвидировали?
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24.05.2022 15:50 Відповісти
Морем это больше месяца ждать.
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24.05.2022 16:17 Відповісти
То ты умнее адмиралов и Пентагона как оказалось ? Ну и боты-рашисты продвинутые пошли, это просто звездец. Раньше тупорылили, что и показала война,, а тут такие гениальные мысли в чердаках завелись.
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24.05.2022 18:06 Відповісти
ракети можна доставити повітрям по кремлю та бункеру
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24.05.2022 16:19 Відповісти
Ось тому кацапня і задіяла по-максимуму свою агентуру на Банковій, аби вирішити питання перемоги Мордору зсередини України. Саме тому зелені гниди і скавчать з кожної праски про "доґоворіцца посєрєдінє". Звідси і "прі освобождєніі оккупірованих тєрріторій погібнут сотні міліонафф", "расстрєлівать дєзєртіров і отказніков на мєстє", "только 39% насєлєнія поддєрживают вступлєніє в НАТО"... Подивіться на останні вкиди зелених гнид і все стане зрозуміло.
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24.05.2022 14:52 Відповісти
Треба менше про це триндіти. Військової таємниці зараз уже не існує?
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24.05.2022 14:55 Відповісти
Очень "сдержательно". У шефа научился?
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24.05.2022 15:00 Відповісти


Arkady Babchenko

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Ну, что ж. Почитал я ваши комментарии к моему опросу «Почему вы считаете Владимира Зеленского самым влиятельным человеком по версии «Таймс». Все они сводятся к одному - он офигенно выступает на международной арене и за это нам дают оружие.
Ок. Давайте на пальцах.

Сразу скажу, это я не срача для, не для раскачивания лодки и нарушения единства. Это я для того, что жить в реальном мире - сейчас просто первостепенная обязанность гражданина страны, ведущей войну с очень серьезным и сильным противником. Чтобы не было потом удивлений - блин, как же так, мы под Киевом всех разгромили, убили, сожгли, закидали шапками, почему они М7 утюжат, как не в себя.
Чем больше вы понимаете про реальность сейчас, тем меньше неожиданностей вас ждет потом.

Одна читательница написала, что Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, и через неделю Австралия выделила пакет военной помощи.
Эммм…. Вы полагаете, это так работает?
Ок. Палец первый.

Если Австралия дала оружие только потому, что Владимир Александрович выступил с невероятной, фантастической промовой на Мюнхенской конференции - тогда что Президенту воюющей страны мешало выступать так три года подряд до этого?
У нас бы за три года была бы вообще гора оружия сейчас.
Что мешало прочитать эту фантастическую речь в прошлом году - когда он выступил ВООБЩЕ ПЕРЕД ПУСТЫМ ЗАЛОМ и выступление президента превратилось в позор страны?
Так это не работает.
К сожалению.

Вот в обратном направлении это работает. Медведчук зачитал по бумажке текст - завели дело на Порошенко. Обменял моряков на Керченский пролив и второй конвой с представителями ООН и депутатами Европарламента на борту - «про@бал» морскую блокаду. Начал политику демилитаризации Чонгара с «комфортабельными КПП от компании Socar» под лозунгом «сейчас жители Крыма по отремонтированным дорогам приедут к нам в Киев, увидят, как у нас все хорошо, и сразу станут патриотами Украины» - и по отремонтированным дорогам орки за двое суток доехали до Запорожья.
А в международной политике на простые решения диод поставлен. Он только в одном направлении ахинею пропускает.
Разочарую вас.

Большую часть работы по открытию потока вооружений в Украину сделал Владимир Путин. А еще такую же большую - это неевклидова геометрия, мы на сфере живем, тут сумма больше ста восьмидесяти градусов - сделал Джо Байден.
Один подтолкнул мир к тому, чтобы тот решил, наконец, открыть этот краник с потоком оружия.
Второй непосредственно открыл его.

Проведя просто колоссальную работу по обратному склеиванию и цементированию уже начавшего расползаться НАТО и ЕС, которые предыдущий Президент США добивал уже чуть не ногами, и проведя историческую конференцию на базе «Рамштайн» с представителями сорока стран, где были заложены основы нового миропорядка - потому что старый, продержавшийся с 1945 по 2014, окончательно рухнул в 2022.
Но вы можете считать, конечно, что все это только потому, что артист прочитал текст с бумажки.

К слову. Палец номер полтора. Чтоб два раза не вставать. Если бы Дональд Трам был избран на второй срок, то, с его политикой «Америка ферст» и «Юкрейн из нот ауэр праблем» - нам гарантированно *****. Вот просто гарантированно.
Какие бы офигенные речи Владимир Александрович не произносил.

Впрочем, я дико боюсь, что шанс проверить это будет. Лозунг «Юкрейн из нат ауэр праблем» набирает обороты в США. Как я и сказал два года назад - вы совершенно напрасно списываете Трампа со счетов.

Но ок. Пусть так. Пусть все зависит от пламенной речи. Тогда палец номер два.
Что мешает Владимиру Зеленскому прочитать еще одну такую же речь, чтобы Украину сразу приняли в ЕС, а не начали вот это очередное пережевывание соплей по поводу альтернативного союза?
Ну, раз это так работает. Раз все влияние заключается в замечательном артистичном чтении небритым баритоном текстов с бумаги.

Палец номер три. Логический. Если все влияние заключается в чтении текстов, тогда самый влиятельный человек - не тот, кто текст читает, а тот, кто его пишет, вам не кажется?
Значит, самый влиятельный человек в мире - спичрайтер Президента.

Палец номер четыре. Бессердечный.
Самим этим допущением, что все зависит от произнесения речей с бумажки в ООН, вы сами подводите к логическому выводу, что Владимир Александрович - пустое место.
И его можно совершенно спокойно заменить на любого другого чтеца.
Или вы и в самом деле полагаете, что в стране с населением сорок миллионов, есть только один человек, способный бархатным баритоном говорить пафосные вещи?
Арестовчиу сейчас вот совсем обидно было.

Палец номер шесть. Если Зеленского заменить на Арестовича - у нас будет еще больше оружия. Ну, потому, что у Арестовича актерские данные объективно лучше. Он на порядок лучше владеет публикой, чем самоучка из КВН. Его актерский талант на порядок выше. Не удивлюсь, если потом будет пост про навыки ИПСО.
То есть, следуя этой логике, если на следующей Мюнхенской конференции выступит на Президент, а Советник начальника карандашей в Офисе - Австралия нам не только даст еще больше оружия, но и весь кабинет министров этой страны сделает минет украинской делегации.
Я правильно понимаю мысль?

С абсолютной, полной заменяемости начали, абсолютной, полной заменяемостью и закончили.
Если влияние самого влиятельного человека заключается только в чтении текстов по бумажке - это влияние равно нулю.
Вот когда он не по бумажке начинает говорить и открывает рот самолично - вот тут его влияние подпрыгивает по амплитуде аж на десять порядков, не спорю. «Генпрокурор стопроцентно мой человек» - только одна лишь эта фраза из четырех слов оказали влияние на Украину на внешнеполитической арене настолько, что эта пробоина еще годами потом затягивалась.
Более того, если не заменять вообще ни на кого - Австралия так же продолжит давать оружие, конгресс так же продолжит принимать закон о лендлизе, Британия также продолжит искать выходы деблокирования зерна.

Так что я с вами абсолютно согласен. Стечением обстоятельств, актер оказался на своем месте в нужное время - и под светом мировых софитов его выступления на сцене, безусловно, приносят только пользу и ничего, кроме пользы. И уж совсем точно не вред. Пока.
Но вы только в розовый мир не впадайте, бога ради.
Пони очень легко растворяются кислородом, когда приходится снимать очки.
А их приходится снимать. Всегда.
Такова жизнь.
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24.05.2022 15:39 Відповісти
висновок: спікера (говоруна) треба запроторити в міцну капсулу (залізобетонну), призначити грамотного спічрайтера, кокс акторові видавати виключно за результатами палких промов, бити ногою по яях (якщо він починає щось нести "від себе")

я правильно зрозумів?
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24.05.2022 15:47 Відповісти
і ще одне: я так зрозумів, що в Австралії дуже добре (бодай тому, що нема спільного кордону з кацапією)

доручити Кулебі домовитися з Австралією про еміграцію 100% українців (вату при цьому фільтрувати й топити просто в океані)
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24.05.2022 15:52 Відповісти
Апсолютно!
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24.05.2022 16:22 Відповісти
параша знову буде стріляти ракетами по жд
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24.05.2022 16:28 Відповісти
Чим більше зброї дають, тим більше захопленних територій, і не нами, а кацапами. На початок війни було 40тис км2, а на разі вже 170тис км2. Чим більше зброї, тим гірші успіхи. Ми з власних стугн, пакуємо шикарно. А тепер наклянчили так, аж огидно робиться. І все через одного продажного клоуна.
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24.05.2022 16:57 Відповісти
Аркадий, так и Рейган был актером, и тоже самоучкой.
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24.05.2022 17:25 Відповісти
Ты сравнил *** с пальцем! Рейган долгие годы возглавлял профсоюз киноактеров Голливуда, и до президентства два срока подряд был избранным губернатором Калифорнии!

А зеленой чмо даже мером Кривого Рогай *** бы выбрали
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24.05.2022 22:30 Відповісти
Ну давайте уже начинайте мочить **************, хватит докладывать о транспортировке.
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24.05.2022 17:55 Відповісти
 
 