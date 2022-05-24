С завтрашнего дня сокращен комендантский час в Одессе и области
С 25 мая в Одессе и области сокращена длительность комендантского часа.
Об этом сообщает мэрия, передает Цензор.НЕТ.
"С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут", - отметили в горсовете.
Во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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показать весь комментарий24.05.2022 15:36 Ответить Мне нравится 1
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