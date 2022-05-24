С завтрашнего дня сокращен комендантский час в Одессе и области

С 25 мая в Одессе и области сокращена длительность комендантского часа.

Об этом сообщает мэрия, передает Цензор.НЕТ.

"С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут", - отметили в горсовете.

Во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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