Від завтра скорочено комендантську годину в Одесі та області
З 25 травня в Одесі та області скорочено термін комендантської години.
Про це повідомляє мерія, інформує Цензор.НЕТ.
"З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин", - зазначили в міськраді.
Під час комендантської години заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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показати весь коментар24.05.2022 15:36 Відповісти Мені подобається 1
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