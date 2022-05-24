Від завтра скорочено комендантську годину в Одесі та області

З 25 травня в Одесі та області скорочено термін комендантської години.

Про це повідомляє мерія, інформує Цензор.НЕТ.

"З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин", - зазначили в міськраді.

Під час комендантської години заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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