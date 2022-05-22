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На Луганщині скоротили комендантську годину

луганщина

З 23 травня комендантська година у Луганській області діятиме з 21:00 до 5:00.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Від завтра, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, що у ці години за службовими посвідченнями на вулицях та інших громадських місцях мають право перебувати: працівники Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженнями посадові особи, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше комендантська година на Луганщині діяла з 20:00 до 5:00.

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Автор: 

комендантська година (264) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Вже нема куди вводити комендантську годину,бо більше 80% території області окуповані москалями.Новина ні про що.
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22.05.2022 11:13 Відповісти
А сколько осталось луганской области. Пол Северодонецк и Лисичанск с пригородами? Или это новость про лнр?
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22.05.2022 11:14 Відповісти
Триндець якійсь... фактично у зоні бойових дій комендантська година на дві години довша, ніж у Франківську.
Це, щоб "фотографи" і т.д. мали можливість вільно робити свою справу???
Не здивуюсь, якщо там і патрулів немає (або для проформи) в "некомендантський" час.
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22.05.2022 11:22 Відповісти
якась херня
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22.05.2022 15:57 Відповісти
 
 