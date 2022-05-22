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Новости Война
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В Луганской области сократили комендантский час

луганщина

С 23 мая комендантский час в Луганской области будет действовать с 21:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00.

Напомним, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и других общественных местах имеют право находиться: работники Луганской областной государственной администрации – областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ", – отметил Гайдай.

Напомним, ранее комендантский час в Луганской области действовал с 20:00 до 5:00.

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Автор: 

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Вже нема куди вводити комендантську годину,бо більше 80% території області окуповані москалями.Новина ні про що.
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22.05.2022 11:13 Ответить
А сколько осталось луганской области. Пол Северодонецк и Лисичанск с пригородами? Или это новость про лнр?
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22.05.2022 11:14 Ответить
Триндець якійсь... фактично у зоні бойових дій комендантська година на дві години довша, ніж у Франківську.
Це, щоб "фотографи" і т.д. мали можливість вільно робити свою справу???
Не здивуюсь, якщо там і патрулів немає (або для проформи) в "некомендантський" час.
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22.05.2022 11:22 Ответить
якась херня
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22.05.2022 15:57 Ответить
 
 