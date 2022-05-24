Украина технически готова подписать "таможенный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планируем в ближайшее время подписать "таможенный безвиз". То есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже применяем соответствующую компьютеризированную систему NCTS и технически готовы присоединиться к соответствующей Конвенции" , – сказал Шмигаль.

По его словам, это позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. "Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса", – отметил премьер.

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К тому же мы готовимся подписать Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок. Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки с Украиной. Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокирования наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы ", – добавил глава правительства.

В этом же направлении, подчеркнул премьер-министр, Украина активизировала и открытие новых пунктов пропуска. Уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.

"Амбициозный план – перед Мининстерством инфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", - сказал Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что, кроме того, Украина начнет этапное строительство европейской железнодорожной колеи, чтобы соединить нашу железную дорогу с европейской. Сначала это будет сочетание больших узлов и больших городов, а затем постепенное расширение по всей стране.