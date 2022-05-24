РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9222 посетителя онлайн
Новости
1 791 2

Украина технически готова подписать "таможенный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

шмигаль

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планируем в ближайшее время подписать "таможенный безвиз". То есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже применяем соответствующую компьютеризированную систему NCTS и технически готовы присоединиться к соответствующей Конвенции" , – сказал Шмигаль.

По его словам, это позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. "Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса", – отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмыгаль

К тому же мы готовимся подписать Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок. Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки с Украиной. Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокирования наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы ", – добавил глава правительства.

В этом же направлении, подчеркнул премьер-министр, Украина активизировала и открытие новых пунктов пропуска. Уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.

"Амбициозный план – перед Мининстерством инфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС, - Дуда

Глава правительства подчеркнул, что, кроме того, Украина начнет этапное строительство европейской железнодорожной колеи, чтобы соединить нашу железную дорогу с европейской. Сначала это будет сочетание больших узлов и больших городов, а затем постепенное расширение по всей стране.

евроинтеграция (2124) таможня (1958) Евросоюз (17088) Шмыгаль Денис (2679)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там якийсь шмарклявий гандон казав, що на безмитному ввезені авто втрати скількись лярдів гривень, то нехай ще порахує скільки втратить бюджет через "митний безвіз" мабуть з горя застрелиться від того скільки грошей в кишеню недоотримає.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:56 Ответить
 
 