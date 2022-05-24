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Україна технічно готова підписати "митний безвіз" з ЄС, - Шмигаль

шмигаль

Україна планує найближчим часом приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми плануємо найближчим часом підписати "митний безвіз". Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS і технічно готові приєднатися до відповідної Конвенції", - сказав Шмигаль.

За його словами, це дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. "Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу", - зауважив прем'єр.

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"До того ж ми готуємося підписати Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону", - додав глава уряду.

У цьому ж напрямку, підкреслив прем’єр-міністр, Україна активізувала й відкриття нових пунктів пропуску. Уже найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.

"Амбітний план – перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", - сказав Шмигаль.

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Глава уряду наголосив, що крім того, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.

Автор: 

євроінтеграція (501) митниця (1871) Євросоюз (13358) Шмигаль Денис (4565)


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там якийсь шмарклявий гандон казав, що на безмитному ввезені авто втрати скількись лярдів гривень, то нехай ще порахує скільки втратить бюджет через "митний безвіз" мабуть з горя застрелиться від того скільки грошей в кишеню недоотримає.
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24.05.2022 21:56 Відповісти
 
 