Україна технічно готова підписати "митний безвіз" з ЄС, - Шмигаль
Україна планує найближчим часом приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми плануємо найближчим часом підписати "митний безвіз". Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS і технічно готові приєднатися до відповідної Конвенції", - сказав Шмигаль.
За його словами, це дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. "Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу", - зауважив прем'єр.
"До того ж ми готуємося підписати Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону", - додав глава уряду.
У цьому ж напрямку, підкреслив прем’єр-міністр, Україна активізувала й відкриття нових пунктів пропуску. Уже найближчим часом буде відкрито два таких пункти на західному кордоні.
"Амбітний план – перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та Митницею стоїть завдання у найближчі пів року створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", - сказав Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що крім того, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні.
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