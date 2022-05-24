Глобальный кризис продовольственной безопасности, созданный Путиным, нуждается в глобальном ответе, - Блинкен

Реакция на нынешний глобальный продовольственный кризис, который в большинстве своем был вызван войной путина против Украины, требует ответа всего мира.

Это подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора во вторник с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глобальный кризис продовольственной безопасности, ставший результатом жестокой войны президента путина, нуждается в глобальном ответе",- приводит внешнеполитическое ведомство США слова Энтони Блинкена.

В этой связи сообщается, что стороны обсудили "потенциальные возможности для экспорта украинского зерна на международные рынки".

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Кроме того, лидеры обсудили текущие дипломатические усилия по преодолению последствий непровоцированной и неоправданной войны россии против Украины, а также привлечению кремля к ответственности. Госсекретарь США проинформировал подробно о законе о поддержке Украины на $40,1 миллиарда, подписанном президентом Байденом 21 мая. Документ, в частности, предусматривает дальнейшее финансирование оборонной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пострадавшим от войны странам.

Глава Госдепа подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии москвы, отметили в американском ведомстве.