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Новости Война
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Глобальный кризис продовольственной безопасности, созданный Путиным, нуждается в глобальном ответе, - Блинкен

блінкен

Реакция на нынешний глобальный продовольственный кризис, который в большинстве своем был вызван войной путина против Украины, требует ответа всего мира.

Это подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора во вторник с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глобальный кризис продовольственной безопасности, ставший результатом жестокой войны президента путина, нуждается в глобальном ответе",- приводит внешнеполитическое ведомство США слова Энтони Блинкена.

В этой связи сообщается, что стороны обсудили "потенциальные возможности для экспорта украинского зерна на международные рынки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре буквы могут помочь Украине, это - системы залпового огня MLRS, - Кулеба

Кроме того, лидеры обсудили текущие дипломатические усилия по преодолению последствий непровоцированной и неоправданной войны россии против Украины, а также привлечению кремля к ответственности. Госсекретарь США проинформировал подробно о законе о поддержке Украины на $40,1 миллиарда, подписанном президентом Байденом 21 мая. Документ, в частности, предусматривает дальнейшее финансирование оборонной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также пострадавшим от войны странам.

Глава Госдепа подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии москвы, отметили в американском ведомстве.

зерно (1070) путин владимир (31224) продовольствие (262) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Прикрытие зерновозов кораблями НАТО было бы идеальным решением.
Блин, а ведь этот вариант предлагали комментаторы цензора ещё 2.5 месяца назад.
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24.05.2022 19:29
+5
А для чого у НАТО тральщики? Включаючи і безпілотні - такі самі які вони Росії продавали? Для парадів?
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24.05.2022 19:35
+4
Так відповідайте постачанням протикорабельних ракет великої дальності.
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24.05.2022 19:33
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Прикрытие зерновозов кораблями НАТО было бы идеальным решением.
Блин, а ведь этот вариант предлагали комментаторы цензора ещё 2.5 месяца назад.
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24.05.2022 19:29 Ответить
Так кацапня накидає мін в тому районі моря.
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24.05.2022 19:31 Ответить
А для чого у НАТО тральщики? Включаючи і безпілотні - такі самі які вони Росії продавали? Для парадів?
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24.05.2022 19:35 Ответить
а для чого у африканських країн право голосу в ООН ?
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24.05.2022 19:38 Ответить
Вустами "Гардіан" МЗС Великобританії вже дало "глобальну відповідь"!
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24.05.2022 19:36 Ответить
А чого тоді зразу всю Україну не прикрити , що за половинчасті рішення ?
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24.05.2022 20:00 Ответить
авжеж, зерносховища ж треба жеж не тільки звільнити, а й заповнити новим збіжжям
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24.05.2022 21:22 Ответить
Деякі лідери деяких країн глобально цілують путіна у дупу,а деякі готові також приєднатись...
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24.05.2022 19:29 Ответить
Так відповідайте постачанням протикорабельних ракет великої дальності.
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24.05.2022 19:33 Ответить
Это не поможет. Только разминирование акватории портов и конвои торговых судов...
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24.05.2022 19:54 Ответить
експерт, звідки такі висновки,хто тобі сазав, что не поможет?
для початку треба перевірити їх ефективність
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24.05.2022 21:25 Ответить
Ну да, по сути путин - это мировый террорист, который решил заголодоморить половину мира.. поэтому тут должны подключится вообще все что б унитожить эту помойку под названием расия и демилитаризировать, денуфлицировать и денанфицировать её разделив на несколько частей территорию и введя НАТОвские войска что б контролировали и не давали строить новое оружие
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24.05.2022 19:36 Ответить
для этого нужен мандат ООН

а там африканцев штук 60, если не больше
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24.05.2022 19:42 Ответить
Нігри ніфіга не роблять, плодяться як таргани, і їм жрати немає що. Голод, то звичайно жорстоко, але нехай їм разом з їжею гандони роздають.
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24.05.2022 19:47 Ответить
Все просто: є нації-трудівники, а є нації-паразити
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24.05.2022 20:58 Ответить
Скажите спасибо Меркель, Оланду, Саркози и Берлускони. Когда ***** только начинал быковать в Чечне, они молчали. Когда орки напали на Грузию, то нагнули ... Грузию . Когда в 14году плешивая мразь захватила Крым и кусок Донбасса, эти ребятки стали жать... на Украину. Мафиози Слива Берлускони даже не постеснялся выпить украденное украинское вино. И при этом любые просьбы Украины про вступление в НАТО просто игнорировались. Так что за грядущий голод спрашивайте с себя и с вашего, пусть бывшего, дружка
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24.05.2022 19:51 Ответить
А пропустят ли турки военные корабли НАТО через черноморские проливы? Врядли, уж больно Эрдоган корешует с путлером.
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24.05.2022 19:51 Ответить
Ви в курсе что Турция член НАТО и речь идет о прикрытии кораблями НАТО.
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24.05.2022 21:52 Ответить
Они, что РЕАЛЬНЫЕ ДЕБИЛЫ - блокируйте на выходе из Босфора в Средиземное море все корабли, которые идут в и из **********.
И пропускайте один корабль ********** вместе с одним кораблем с украинским зерном.
И все проблемы.
Только вся беда в том, что дедушка Байден боится и от страха перед ****** в штаны писает, как и все остальные.
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24.05.2022 21:57 Ответить
 
 