Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен
Реакція на нинішню глобальну продовольчу кризу, яка здебільшого була спричинена війною Путіна проти України, вимагає відповіді всього світу.
Це підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови у вівторок з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнямна Укрінформ.
"Глобальна криза продовольчої безпеки, яка стала результатом жорстокої війни президента Путіна, потребує глобальної відповіді",- наводить зовнішньополітичне відомство США слова Ентоні Блінкена.
У цьому зв’язку повідомляється, що сторони обговорили "потенційні можливості для експорту українського зерна на міжнародні ринки".
Крім того, лідери обсудили поточні дипломатичні зусилля щодо подолання наслідків неспровокованої й невиправданої війни Росії проти України, а також притягнення кремля до відповідальності. Держсекретар США поінформував детально про закон щодо підтримки України на $40,1 мільярда, підписаний президентом Байденом 21 травня. Документ, зокрема, передбачає подальше фінансування оборонної, економічної й гуманітарної допомоги Україні, а також країнам, які постраждали від війни.
Глава Держдепу підтвердив рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії москви, зауважили в американському відомстві.
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Блин, а ведь этот вариант предлагали комментаторы цензора ещё 2.5 месяца назад.
для початку треба перевірити їх ефективність
а там африканцев штук 60, если не больше
И пропускайте один корабль ********** вместе с одним кораблем с украинским зерном.
И все проблемы.
Только вся беда в том, что дедушка Байден боится и от страха перед ****** в штаны писает, как и все остальные.