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Новини Війна
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Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен

блінкен

Реакція на нинішню глобальну продовольчу кризу, яка здебільшого була спричинена війною Путіна проти України, вимагає відповіді всього світу.

Це підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови у вівторок з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнямна Укрінформ.

"Глобальна криза продовольчої безпеки, яка стала результатом жорстокої війни президента Путіна, потребує глобальної відповіді",- наводить зовнішньополітичне відомство США слова Ентоні Блінкена.

У цьому зв’язку повідомляється, що сторони обговорили "потенційні можливості для експорту українського зерна на міжнародні ринки".

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Крім того, лідери обсудили поточні дипломатичні зусилля щодо подолання наслідків неспровокованої й невиправданої війни Росії проти України, а також притягнення кремля до відповідальності. Держсекретар США поінформував детально про закон щодо підтримки України на $40,1 мільярда, підписаний президентом Байденом 21 травня. Документ, зокрема, передбачає подальше фінансування оборонної, економічної й гуманітарної допомоги Україні, а також країнам, які постраждали від війни.

Глава Держдепу підтвердив рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії москви, зауважили в американському відомстві.

Автор: 

зерно (3118) путін володимир (23772) продовольство (337) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Прикрытие зерновозов кораблями НАТО было бы идеальным решением.
Блин, а ведь этот вариант предлагали комментаторы цензора ещё 2.5 месяца назад.
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24.05.2022 19:29
+5
А для чого у НАТО тральщики? Включаючи і безпілотні - такі самі які вони Росії продавали? Для парадів?
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24.05.2022 19:35
+4
Так відповідайте постачанням протикорабельних ракет великої дальності.
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24.05.2022 19:33
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Прикрытие зерновозов кораблями НАТО было бы идеальным решением.
Блин, а ведь этот вариант предлагали комментаторы цензора ещё 2.5 месяца назад.
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24.05.2022 19:29 Відповісти
Так кацапня накидає мін в тому районі моря.
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24.05.2022 19:31 Відповісти
А для чого у НАТО тральщики? Включаючи і безпілотні - такі самі які вони Росії продавали? Для парадів?
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24.05.2022 19:35 Відповісти
а для чого у африканських країн право голосу в ООН ?
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24.05.2022 19:38 Відповісти
Вустами "Гардіан" МЗС Великобританії вже дало "глобальну відповідь"!
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24.05.2022 19:36 Відповісти
А чого тоді зразу всю Україну не прикрити , що за половинчасті рішення ?
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24.05.2022 20:00 Відповісти
авжеж, зерносховища ж треба жеж не тільки звільнити, а й заповнити новим збіжжям
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24.05.2022 21:22 Відповісти
Деякі лідери деяких країн глобально цілують путіна у дупу,а деякі готові також приєднатись...
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24.05.2022 19:29 Відповісти
Так відповідайте постачанням протикорабельних ракет великої дальності.
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24.05.2022 19:33 Відповісти
Это не поможет. Только разминирование акватории портов и конвои торговых судов...
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24.05.2022 19:54 Відповісти
експерт, звідки такі висновки,хто тобі сазав, что не поможет?
для початку треба перевірити їх ефективність
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24.05.2022 21:25 Відповісти
Ну да, по сути путин - это мировый террорист, который решил заголодоморить половину мира.. поэтому тут должны подключится вообще все что б унитожить эту помойку под названием расия и демилитаризировать, денуфлицировать и денанфицировать её разделив на несколько частей территорию и введя НАТОвские войска что б контролировали и не давали строить новое оружие
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24.05.2022 19:36 Відповісти
для этого нужен мандат ООН

а там африканцев штук 60, если не больше
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24.05.2022 19:42 Відповісти
Нігри ніфіга не роблять, плодяться як таргани, і їм жрати немає що. Голод, то звичайно жорстоко, але нехай їм разом з їжею гандони роздають.
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24.05.2022 19:47 Відповісти
Все просто: є нації-трудівники, а є нації-паразити
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24.05.2022 20:58 Відповісти
Скажите спасибо Меркель, Оланду, Саркози и Берлускони. Когда ***** только начинал быковать в Чечне, они молчали. Когда орки напали на Грузию, то нагнули ... Грузию . Когда в 14году плешивая мразь захватила Крым и кусок Донбасса, эти ребятки стали жать... на Украину. Мафиози Слива Берлускони даже не постеснялся выпить украденное украинское вино. И при этом любые просьбы Украины про вступление в НАТО просто игнорировались. Так что за грядущий голод спрашивайте с себя и с вашего, пусть бывшего, дружка
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24.05.2022 19:51 Відповісти
А пропустят ли турки военные корабли НАТО через черноморские проливы? Врядли, уж больно Эрдоган корешует с путлером.
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24.05.2022 19:51 Відповісти
Ви в курсе что Турция член НАТО и речь идет о прикрытии кораблями НАТО.
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24.05.2022 21:52 Відповісти
Они, что РЕАЛЬНЫЕ ДЕБИЛЫ - блокируйте на выходе из Босфора в Средиземное море все корабли, которые идут в и из **********.
И пропускайте один корабль ********** вместе с одним кораблем с украинским зерном.
И все проблемы.
Только вся беда в том, что дедушка Байден боится и от страха перед ****** в штаны писает, как и все остальные.
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24.05.2022 21:57 Відповісти
 
 