Зеленский и новоназначенная представитель Президента в Крыму Ташева обсудили поддержку украинских граждан на полуострове и развитие Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с назначенной постоянным представителем Главы государства в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой. Во встрече также приняли участие заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым Денис Чистиков, руководитель Службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак, первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский обсудил с участниками встречи настроения граждан Украины во временно оккупированном Россией Крыму и Севастополе, перспективы освобождения полуострова и вопрос о сопротивлении оккупации.

"Для нас важно понимать, каковы настроения людей в оккупированном Крыму и Севастополе. Ведь мы осознаем, что активные и небезразличные граждане Украины на полуострове будут нашей главной опорой при освобождении Крыма из-под оккупации. Мы должны их поддерживать", - подчеркнул Президент.

По его словам, помимо работы, направленной на наращивание международной политической поддержки деоккупации, в первую очередь следует думать о принятии дополнительных законов и постановлений, которые помогают обеспечивать права граждан Украины в Крыму.

Тамила Ташева рассказала о деятельности Постоянного представительства Президента, направленной на поддержание контакта с украинскими гражданами на полуострове, так или иначе протестующиvb против войны и проявляющиvb свою солидарность с материковой частью Украины. Она упомянула об отдельных громких делах, связанных с преследованием активистов.

"Должны поддерживать контакт с этими людьми. Они должны чувствовать, что мы видим и ценим эти сигналы солидарности из оккупации", - отметила она.

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