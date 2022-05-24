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Зеленский и новоназначенная представитель Президента в Крыму Ташева обсудили поддержку украинских граждан на полуострове и развитие Крымской платформы

зеленський,ташева

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с назначенной постоянным представителем Главы государства в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой. Во встрече также приняли участие заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым Денис Чистиков, руководитель Службы обеспечения деятельности Крымской платформы Мария Томак, первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский обсудил с участниками встречи настроения граждан Украины во временно оккупированном Россией Крыму и Севастополе, перспективы освобождения полуострова и вопрос о сопротивлении оккупации.

"Для нас важно понимать, каковы настроения людей в оккупированном Крыму и Севастополе. Ведь мы осознаем, что активные и небезразличные граждане Украины на полуострове будут нашей главной опорой при освобождении Крыма из-под оккупации. Мы должны их поддерживать", - подчеркнул Президент.

По его словам, помимо работы, направленной на наращивание международной политической поддержки деоккупации, в первую очередь следует думать о принятии дополнительных законов и постановлений, которые помогают обеспечивать права граждан Украины в Крыму.

Тамила Ташева рассказала о деятельности Постоянного представительства Президента, направленной на поддержание контакта с украинскими гражданами на полуострове, так или иначе протестующиvb против войны и проявляющиvb свою солидарность с материковой частью Украины. Она упомянула об отдельных громких делах, связанных с преследованием активистов.

"Должны поддерживать контакт с этими людьми. Они должны чувствовать, что мы видим и ценим эти сигналы солидарности из оккупации", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты на оккупированной части Херсонщины держат в подвалах и пытают сотни украинцев, - Ташева

Зеленский Владимир (20266) крымские татары (2717) Ташева Тамила (54) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+8
Пам'ятаю як Зеля коли окуповували Крим розважав кацапських олігархів в Москві 🤬
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24.05.2022 20:04
+7
не розколюйте країну! сцикун пообіцяв ***** її всю здати.
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24.05.2022 20:10
+7
він збожеволів остаточно - яка нахрен кримська платформа?

Пора створювати Херсонську, яку ви про*бали зелені ідіоти..
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24.05.2022 20:13
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Пам'ятаю як Зеля коли окуповували Крим розважав кацапських олігархів в Москві 🤬
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24.05.2022 20:04 Ответить
Так він і зараз розважає росіян, обіцяючи українцям Нью Васюки під гуркіт бомбардувальників та артилерії
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24.05.2022 20:14 Ответить
А контакты с Херсонской областью? Какая нах Крымская платформа, если нужно освобождать военным путем? Или еще в Омане договорился посередине???
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24.05.2022 20:05 Ответить
не розколюйте країну! сцикун пообіцяв ***** її всю здати.
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24.05.2022 20:10 Ответить
Дурні дятли розважаються, Україна для них 95 квартал.
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24.05.2022 20:09 Ответить
То був фільм "Слуга народу", а зараз -- реаліті-шоу...
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24.05.2022 20:38 Ответить
він збожеволів остаточно - яка нахрен кримська платформа?

Пора створювати Херсонську, яку ви про*бали зелені ідіоти..
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24.05.2022 20:13 Ответить
яка нахер платформа вона була актуальна поки орки не напали після 24 тільки деокупація вже не буде мінска -3 чи платформ
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24.05.2022 20:16 Ответить
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24.05.2022 20:18 Ответить
І до чого ця платформа і усілякі шатли? Гроші по кишенях розпихувати?
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24.05.2022 20:23 Ответить
вава щас в Крым пенсии повезет, вот увидите. повышенные, патаму шта это же наши граждане
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24.05.2022 20:23 Ответить
Була якось велика розпродажа зірок на небі, казали вистачить всіх, щей по кілька штук на руки.
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24.05.2022 20:23 Ответить
Ох-х-х, не любите вы нашего президента, а зря. Пока не поздно пересмотрите своё к нему отношение.
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24.05.2022 20:24 Ответить
а то що розплачешся?))))
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25.05.2022 03:09 Ответить
Главное, вовремя. Окромя Крыма проблем не осталось.
Оккупанты уже в Светлодаре, тяжёлое вооружение никак до передовой не доедет, но за Крым нужно волноваться именно сейчас.
Дебилоиды неистребимы.
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24.05.2022 20:32 Ответить
так уже підтримали..розмінували мости, там же "наши люди"
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24.05.2022 20:35 Ответить
Может опять хабы начнёшь строить и дорогу укатывать. Наверное кому то уже пора за Херсон и Мариуполь ответить? Или опять «не нагнетайте»…??? А ведь это вы зелёные виноваты!!!
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24.05.2022 21:08 Ответить
 
 