РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10339 посетителей онлайн
Новости
2 059 36

Россия ввела санкции против 154 членов британской Палаты лордов

палата,лордов

Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 154 лордов британского парламента в ответ на санкции против российских сенаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке на странице МИД РФ.

"В ответ на принятое в марте 2022 г. правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что внесенные в санкционный список лица, которым теперь закрыт въезд в Россию "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

Также сообщается, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания не будет отправлять корабли для сопровождения зерновозов в Черном море, - The Guardian

Великобритания (4941) парламент (893) россия (95413) санкции (11266)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Ці 154 лорди вже ніколи не побачать Задріщінська Зажопінська Мухасранська....
показать весь комментарий
24.05.2022 20:15
+14
показать весь комментарий
24.05.2022 20:15
+13
глисти забороняють людям відвідувати їх купу лайна, в якій вони існують (хотів сказати живуть, але до кацапів це не можливо застосувати).
показать весь комментарий
24.05.2022 20:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці 154 лорди вже ніколи не побачать Задріщінська Зажопінська Мухасранська....
показать весь комментарий
24.05.2022 20:15 Ответить
І навіть не відвідають сиктивкар, рязань, або ще якусь срань. Біда...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:30 Ответить
По ходу лорди не зможуть пригнати з рашки і "ладу каліну"...
Оце засада!
показать весь комментарий
24.05.2022 22:46 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 20:15 Ответить
глисти забороняють людям відвідувати їх купу лайна, в якій вони існують (хотів сказати живуть, але до кацапів це не можливо застосувати).
показать весь комментарий
24.05.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 20:23 Ответить
Лорды в Ахере!!!
И где теперь им отдыхать.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:18 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 20:18 Ответить
Куди тепер лордам їздити відпочивати?
Їх дітям вже не жити всратій мокшанії.
Тепер лорди повинні зробити свій хід - показати як їм пофіг на санкції та знайти десь автолайно типу лади і заї.енити його в щент. Головне знайти...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:18 Ответить
макаки вводят санкции против своих дрессировщиков!!!)))
показать весь комментарий
24.05.2022 20:19 Ответить
британский парламент, обиделся, теперь не сможет каждое лето свой отпуск проводить в росии
показать весь комментарий
24.05.2022 20:21 Ответить
На лазурном побережье Баренцева моря
показать весь комментарий
24.05.2022 20:30 Ответить
А не махнуть ли нам на Обь или Енисей! (лорды)
показать весь комментарий
24.05.2022 22:47 Ответить
Що так мєлко ! Давай всю Британію кацап !
показать весь комментарий
24.05.2022 20:23 Ответить
Цікаво - у якому банку РФ англійські лорди зберігають свої гроші?
показать весь комментарий
24.05.2022 20:26 Ответить
Не понял.....
Они шо.... На своих активах, любовниках и детях крест поставили?
показать весь комментарий
24.05.2022 20:27 Ответить
Ржу
показать весь комментарий
24.05.2022 20:30 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 20:34 Ответить
Кацапські морди і англійські лорди. Полярно протилежні субстанції.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:37 Ответить
Ох і довбой@би.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:37 Ответить
Ну фсё...
Накрылся медным тазом долгожданный отдых в Сочи для британских лордов...
Беда. И шо им теперь делать?
показать весь комментарий
24.05.2022 20:44 Ответить
Лорды не смогут порыбачить на Клязьме
показать весь комментарий
24.05.2022 20:45 Ответить
а почему бы не запретить британию росиянам, а? слабо?
показать весь комментарий
24.05.2022 20:51 Ответить

показать весь комментарий
24.05.2022 21:11 Ответить
Они уже экскурсию в мавзолей забронировали,а вы их так жёстко.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:22 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 21:24 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2022 21:37 Ответить
Це звучить як кажуть самі кацапи НЄЛЄПО.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:53 Ответить
Аборигены вводять санкции
показать весь комментарий
24.05.2022 21:55 Ответить
Ни грамма ягеля британцам!!
показать весь комментарий
24.05.2022 21:59 Ответить
І лопухів для туалету
показать весь комментарий
24.05.2022 22:07 Ответить
Вот эта была абидна
показать весь комментарий
24.05.2022 22:08 Ответить
Клоуны
показать весь комментарий
24.05.2022 22:35 Ответить
С таким же успехом они могли ввести санкции против 154 уборщиц Букингемского дворца.
показать весь комментарий
24.05.2022 23:34 Ответить
И правильно! А то ишь, повадились лорды в Россию. Проходу от них нету
показать весь комментарий
25.05.2022 07:47 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2022 10:02 Ответить
 
 