Россия ввела санкции против 154 членов британской Палаты лордов

Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 154 лордов британского парламента в ответ на санкции против российских сенаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке на странице МИД РФ.

"В ответ на принятое в марте 2022 г. правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что внесенные в санкционный список лица, которым теперь закрыт въезд в Россию "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

Также сообщается, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания не будет отправлять корабли для сопровождения зерновозов в Черном море, - The Guardian