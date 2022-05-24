Россия ввела санкции против 154 членов британской Палаты лордов
Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 154 лордов британского парламента в ответ на санкции против российских сенаторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке на странице МИД РФ.
"В ответ на принятое в марте 2022 г. правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в заявлении.
Отмечается, что внесенные в санкционный список лица, которым теперь закрыт въезд в Россию "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".
Также сообщается, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.
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Оце засада!
И где теперь им отдыхать.
Їх дітям вже не жити всратій мокшанії.
Тепер лорди повинні зробити свій хід - показати як їм пофіг на санкції та знайти десь автолайно типу лади і заї.енити його в щент. Головне знайти...
Они шо.... На своих активах, любовниках и детях крест поставили?
Накрылся медным тазом долгожданный отдых в Сочи для британских лордов...
Беда. И шо им теперь делать?